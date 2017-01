Nhật Tân: Tết đến sớm, nhiều vườn đào mất trắng

Đào Nhật Tân bán khắp chợ hoa, người Hà Nội chơi Tết sớm Phóng viên Báo điện tử Thể thao & Văn hóa đã có mặt tại vườn đào Nhật Tân. Thực trạng cho thấy, mặt bằng chung các ruộng trồng đào như đào Nhật Tân, đào phai, đào ta hay kể cả hoa mai đã bung nở rộ kín ruộng. Có ruộng gần như mất trắng bởi còn gần 1 tháng nữa mới đến kỳ thu hoạch nhưng hiện nay đã nở bung bét.

Theo ông Bình, một người trồng đào thâm niên cho hay: "Năm nay thời tiết khắc nghiệt quá, khiến chúng tôi không kịp trở tay. Cứ cái đà này năm nay khó mà có đào bán ra để người dân chơi Tết Nguyên Đán. Nhưng bù lại quất thế, bưởi thế có khả năng được mùa".

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh đào Nhật Tân, đào phai, quất thế, bưởi thế:

Người dân trồng đào đã có biện pháp hãm cho đào nở sớm khi đưa cây lên chậu nhưng cũng không thể cưỡng lại được với thời tiết khó lường này

Đào nở sớm, nông dân trồng đào khóc ròng

Trên tuyến phố Lạc Long Quân đã bày bán đào thế, đào phai sớm hơn dự định bởi hoa đã nở kín cả cây

Một trong nhiều của hàng bán đào thế trên phố Lạc Long Quân

Quất đã được chuyển từ ruộng đến điểm tập kết để bán trong vụ Xuân năm nay

Tuy nhiên, đào Nhật Tân nở sớm so với dự định nhưng bù lại các vườn trồng quất thế, bưởi thế, đây cũng được xem như một năm được mùa. Chính thời tiết khắc nghiệt trong những ngày chớm đông vừa qua lại khiến cho quất, bưởi thế đi vào đúng vụ mùa và sai quả hơn so với các năm. Được biết một cây quất thế nhỏ khi đưa lên chậu, bình thì giá giao động từ 1 triệu đến - 3 triệu, còn bưởi thế cây to, sai quả được chào bán với giá vài chục triệu.

Những cây quất thế đã được đưa lên chậu, lên chum với mục đích ép đúng vụ thu hoạch

Bưởi thế năm nay được chào bán với giá khá cao

