Nhiệt điện Bà Rịa: Quý 1 lỗ 46 tỷ đồng, đặt kế hoạch 2017 lãi 85 tỷ đồng - giảm 29% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã CK: BTP) công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Theo đó, về kết quả kinh doanh năm 2016, BTP đạt 1.799,6 tỷ đồng doanh thu tăng 8% so với cùng kỳ, LNST đạt hơn 119,8 tỷ đồng tăng 25% so với cùng kỳ năm 2015 và cao gấp hơn 2 lần kế hoạch cả năm 2016 (60 tỷ đồng).

Sang năm 2017, cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với sản lượng điện sản xuất dự kiến hơn 1.949 triệu kWh. Doanh thu đạt 2.193,5 tỷ đồng tăng 22% so với 2016 nhưng lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ đạt 85 tỷ đồng giảm 29% so với thực hiện của năm 2016. Cổ tức dự chi ở mức 10%.

Theo BCTC quý 1/2017, Nhiệt điện Bà Rịa tiếp tục điệp khúc tăng trưởng âm ngay quý đầu năm với con số lỗ lên đến 46 tỷ đồng, tăng hơn 2,4 lần so với mức thua lỗ gần 19 tỷ đồng cùng kỳ. Doanh thu quý 1/2017 Công ty đạt 168,6 tỷ đồng, giảm hơn 2,3 lần so với con số 389 tỷ đồng thu về cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do nhu cầu hệ thống điện quốc gia huy động thấp, quý 1/2017 chỉ đạt 145.7 KWh, trong khi cùng kỳ năm trước đạt hơn 485 KWh.

Bên cạnh đó, doanh thu quý 1/2017 là doanh thu ghi nhận theo giá điện tạm tính năm 2017 của Công ty là 24.079 đồng/KW/tháng (năm 2016 là 80.456.15 đồng/KW/tháng). Hiện giá tạm tính đang thấp hơn giá điện đàm phán và trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Theo đó, khi có giá điện chính thức, Công ty sẽ quyết toán và điều chỉnh lại doanh thu.

Về quỹ lương, thù lao năm 2016 và 2017 có thể thấy so với các doanh nghiệp nhiệt điện khác, BTP đang có mức chi trả cao nhất, chủ tịch HĐQT chuyên trách năm 2016 nhận mức thù lao gần 837 triệu đồng/năm (70 triệu đồng/tháng) trong khi đó nhiệt điện Phả Lại (PPC) chi trả cho vị trí này là hơn 580 triệu đồng (48 triệu đồng/tháng) và nhiệt điện Ninh Bình (NBP) là 36 triệu đồng/tháng.

Trên sàn niêm yết, trong suốt 6 tháng qua giá của cổ phiếu BTP vẫn trồi sụt trong khoảng giá từ 13.000 - 14.000 đồng/CP với khối lượng giao dịch có xu hướng giảm, KLGD khớp lệnh trong 10 phiên gần đây đạt 10.985 cp

Trần Dũng

Theo InfoNet/HSX