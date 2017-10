Nhiệt điện Hải Phòng lãi hơn trăm tỷ đồng quý 3/2017, nâng tổng LNST 9 tháng đầu năm lên 350 tỷ đồng

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán HND) vừa công bố BCTC quý 3/2017 với kết quả khả quan. Doanh thu thuần đạt gần 1.955 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá vốn lại giảm đến 5,3% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý đạt gần 373 tỷ đồng, tăng đột biến so với số lãi gộp hơn 82 tỷ đồng đạt được quý 3/2016.

Doanh thu tài chính đạt gần 5 tỷ đồng, giảm hơn 7 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tổng vay nợ tài chính của công ty đến cuối quý 3 còn gần 9.550 tỷ đồng, giảm được gần 2.800 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó vay nợ dài hạn trên 7.700 tỷ đồng. Do vậy chi phí trả lãi vay trong kỳ gần 152 tỷ đồng giảm được gần 30 tỷ đồng so với cùng kỳ, nâng tổng chi phí tài chính trong quý lên 225 tỷ đồng, cũng giảm được hơn 30 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái. Chi phí tài chính của công ty, ngoài trả lãi tiền vay, còn ghi nhận từ lỗ tỷ giá.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong quý hơn 40,4 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Các nguyên nhân trên dẫn đến kết quả riêng quý 3 Nhiệt Điện Hải Phòng còn lãi trước thuế hơn 111,4 tỷ đồng, tăng đột biến so với số lỗ hơn 192 tỷ đồng phải gánh trong quý 3 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thu về trên 106,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần đạt hơn 7.055 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 71% kế hoạch cả năm. Nhờ giá vốn giảm sâu và công ty tiết giảm tối đa các loại chi phí nên lợi nhuận trước thuế đạt gần 367 tỷ đồng, hoàn thành 65% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Lợi nhuận sau thuế thu về hơn 350 tỷ đồng.