Nhiệt điện Phả Lại (PPC) dự chi gần 400 tỷ đồng trả cổ tức 12% năm 2017

Ngày 11/12 tới đây CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 12%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng. Thời gian thanh toán vào 28/12/2017.

Như vậy Nhiệt Điện Phả Lại sẽ chi gần 400 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Riêng quý 3/2017 vừa qua Nhiệt điện Phả Lại lãi trước thuế hơn 178 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2016 lỗ gần 1 tỷ đồng. Nguyên nhân lợi nhuận tăng cao, một phần do doanh thu thuần đạt 1.472 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, một phần lớn khác do giá vốn bỏ ra giảm sâu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 Nhiệt điện Phả Lại báo lãi trước thuế hơn 881 tỷ đồng, vượt 22% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế thu về 745 tỷ đồng, tăng mạnh so với số lỗ gần 300 tỷ đồng cùng kỳ năm 2016.

Tính đến 30/9/2017, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Nhiệt Điện Phả Lại còn 1855 tỷ đồng.