Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Lợi nhuận quý 4 tăng tốc "xóa bay" lỗ 9 tháng đầu năm 2016

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã CK: PPC) công bố báo cáo tài chính quý 4/2016 với con số lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng.

Theo đó, riêng quý 4/2016 PPC đạt 1.488 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 8% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 348 tỷ đồng giảm 10% so với quý 4/2015. Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 113 tỷ đồng tăng 13 tỷ đồng so với cùng kỳ trong khi chi phí của hoạt động này lại ghi âm gần 520 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí PPC lãi ròng 892,5 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 112 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái - Đây cũng là khoản lãi cao nhất mà PPC đạt được qua các quý kể từ khi niêm yết.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng mạnh trong quý 4 là do sản lượng điện sản xuất đạt 1.056 triệu kwh, đơn giá bán điện bình quân cao nên doanh thu từ hoạt động sản xuất điện quý 4 là 1.294,2 tỷ đồng cao hơn các quý trong năm 2016. Bên cạnh đó cuối tháng 5/2016 PPC và công ty mua bán điện ký hợp đồng điện cho nhà máy điện Phả Lại 1 giai đoạn 2016 – 2019, sau khi có hợp đồng doanh thu từ hoạt động điện 6 tháng đầu năm 2016 được tính toán tăng thêm 118 tỷ đồng và được công ty thực hiện hạch toán vào năm 2016. Trong kỳ PPC còn nhận được lãi tiền gửi tiền vay và cổ tức lợi nhuận được chia đều cao hơn so với cùng kỳ.

Ảnh hưởng của tỷ giá mới là nhân tố chính tác động đến KQKD trong kỳ của PPC, cụ thể tại ngày 31/12/2016 tỷ giá đồng Yên là 196,22 đồng/JPY giảm 26 đồng so với 30/9/2016 nên chênh lệch tỷ giá đánh giá lại khoản vay ngoại tệ quý 4/2016 lãi 556 tỷ đồng.

Trước đó, kết thúc 9 tháng đầu năm 2016 PPC chịu lỗ ròng 348 tỷ đồng. Như vậy với khoản lãi lớn trong quý 4 đã giúp lũy kế cả năm 2016, công ty đạt gần 543 tỷ đồng LNST giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ tương ứng hoàn thành 87% kế hoạch cả năm 2016.

Trong vòng 3 tháng qua, diễn biến giá cổ phiếu PPC khá tốt đạt mức tăng trưởng trên 20%.

Diễn biến giá cổ phiếu PPC trong vòng 3 tháng qua

Tú Anh

Theo InfoNet/HSX