Nhiệt độ giảm sâu, Sa Pa, Mẫu Sơn, Điện Biên... xuất hiện băng tuyết

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, đêm về sáng 25/11, không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, trời chuyển rét đậm; vùng núi rét hại nặng và sẽ có mưa, có thể xuất hiện tình trạng băng giá.

Xuất hiện băng tuyết ở nhiều nơi

Tại Lào Cai, vào lúc 7 giờ ngày 24/11, các trạm khí tượng quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu so với ngày 23/11.

Cụ thể, thành phố Lào Cai 12,5 độ C; thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) 11,2 độ C; thị trấn Bắc Hà 7,5 độ C; khu du lịch Sa Pa 3,4 độ C.

Theo tính toán, các khu vực có độ cao từ 2.700m trở lên nhiệt độ đều xuống dưới 0 độ C. Với nhiệt độ này thì sẽ hình thành băng giá.

Nhiệt độ ngoài trời hiện đo được ở thị trấn Sa Pa là 3 - 4 độ C; vùng cao Bắc Hà là 7,5 độ C và trên đỉnh Fansipan là -2 độ C.

Dự báo, đêm 24, rạng sáng 25/11, nền nhiệt độ trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tiếp tục giảm sâu. Ở vùng núi cao như Ô Qúy Hồ (Sa Pa), Y Tý (Bát Xát) và Nậm Chảy (Mường Khương), nhiệt độ có thể xuống 0 độ C.

Đặc biệt, các khu vực có độ cao từ 2.700m trở lên so với mặt nước biển, nhiệt độ có thể xuống -2 độ C.

Với thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn và nền nhiệt độ này, nhiều khả năng khu vực quanh đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá, sau là sương muối, và Sa Pa, Y Tý (Bát Xát) sẽ xuất hiện băng tuyết.

Tại Tủa Chùa (Điện Biên) đã xuất hiện tình trạng đóng băng trên cây cối, hoa màu

Tại Tủa Chùa (Điện Biên), từ 23/11, nhiệt độ tại một số xã trên địa bàn huyện như: Trung Thu, Tả Sìn Thàng, Sín Chải... đã xuống thấp, có nơi giảm sâu dưới 7 độ C.

Hiện nay, nhiều vùng núi của huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) có nền nhiệt giảm xuống rất sâu, dưới 10 độ C. Riêng tại xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, hiện đã xuất hiện tình trạng đóng băng trên cây cối, hoa màu.

Học sinh vùng cao nghỉ học tránh rét

Nếu tình trạng rét sâu vẫn tiếp tục diễn ra, học sinh ở một số địa phương sẽ phải cho học sinh nghỉ học để tránh rét, bảo đảm sức khỏe.

Cụ thể, trong ngày 24/11, nhiệt độ trung bình tại huyện Bắc Hà trong khoảng 5 – 7 độ C, nhiều xã vùng cao như Tả Văn Chư, Lùng Phình, Hoàng Thu Phố, nhiệt độ chỉ từ 3 – 5 độC.

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, ngành giáo dục huyện Bắc Hà đã có công văn chỉ đạo các nhà trường căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại mỗi địa phương để bố trí cho học sinh nghỉ học tránh rét.

Hiện, toàn huyện đã có 7/70 trường cho học sinh nghỉ học, chủ yếu là bậc mầm non và tiểu học tại các xã vùng cao trong huyện.

Tại Si Ma Cai, nhiệt độ trung bình ở mức 8 - 9 độ C, trời mưa. Buổi chiều 24 và ngày 25/11, học sinh các bậc: Mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Si Ma Cai cũng được nghỉ học.