Nhiều doanh nghiệp công bố ước lợi nhuận năm 2018

ANV, QNS, DCM dự kiến khởi sắc

CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) ước năm 2018 doanh thu đạt 8.350 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.097 tỷ; lần lượt vượt 11% và gấp 5,6 lần kế hoạch năm. So với năm 2017, doanh thu công ty tăng 9,4% và lợi nhuận ròng tăng 7%.

9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.145 tỷ đồng, tăng 3,5%; lãi ròng 788 tỷ, tăng 15,2%. Như vậy, quý IV, doanh thu công ty ước đạt 2.205 tỷ đồng, lãi 309 tỷ; lần lượt tăng 29% và giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Công ty lý giải các yếu tố thúc đẩy kết quả lợi nhuận 9 tháng gồm tập trung đầu tư và phát triển vùng nguyên liệu mía giúp sản lượng đường sản xuất niên vụ 2017-2018 tăng 50% so với vụ 2016-2017; dây chuyền sản xuất sữa đậu nành Vinasoy hoạt động ổn định, tiết kiệm chi phí; ra mắt 2 sản phẩm sữa đậu nành mới trong quý III; nhà máy Điện sinh khối An Khê chính thức đi vào hoạt động.

Ông Nguyễn Duy Nhứt, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc CTCP Nam Việt (Navico, HoSE: ANV) cho biết năm nay Navico ghi nhận năm đạt doanh thu cao nhất với 4.000 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch và tăng hơn 35% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 600 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với kế hoạch, tăng hơn 4 lần so năm trước. Với kết quả này, riêng quý IV Navico có thể đạt doanh thu 1.265 tỷ, lãi sau thuế 393 tỷ đồng; tăng 49% và gấp 8,7 lần cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2018, ANV đạt được kết quả khả quan nhờ giá cá tra nguyên liệu tăng cao trong khi tự chủ được 100% nguồn nguyên liệu và tình hình xuất khẩu cũng hết sức khả quan đặc biệt là Trung Quốc (chiếm 20% kim ngạch xuất khẩu của công ty năm nay).

CTCP Vận tải Transimex (UPCoM:TOT) cho biết doanh thu năm 2018 ước đạt 68 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch năm. Lợi nhuận ước 7,5 tỷ, vượt 87,5% kế hoạch. Nguyên nhân vượt kế hoạch là doanh thu tăng và quản lý kiểm soát tốt các khoản chi phí phát sinh trong kỳ.

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HoSE: DCM) ước tính sản lượng sản xuất năm ước đạt 815.000 tấn, vượt 8% kế hoạch; sản lượng tiêu thụ ước đạt 784.000 tấn; doanh thu ước đạt 6.784 tỷ đồng, vượt 23% kế hoạch năm. Năm 2018, công ty đã đẩy mạnh công tác kinh doanh hàng tự doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm tại các thị trường dẫn đến doanh thu tăng so với cùng kỳ 2017, sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu thị trường nên được tiêu thụ tối đa, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm.

Tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào 31/11, ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCPDRHHoldings (HoSE: DRH) cho biết công ty sẽ ghi nhận khoảng 72 tỷ đồng lãi trước thuế cho năm 2018, giảm 6 tỷ đồng so với thực hiện năm trước và tương đương 40% kế hoạch đề ra.

Theo ông Đạt, các dự án bất động sản mà DRH triển khai chào bán ra thị trường năm 2018 đều bán hết 100%, thu tiền theo tiến độ, tuy nhiên vì chưa hoàn thành bàn giao nên chưa thể ghi nhận doanh thu cũng như lợi nhuận.

MSC, PIT ước lỗ lớn

CTCP Dịch vụ Phú Nhuận (Maseco, HNX: MSC) dự kiến cả năm lỗ 162 tỷ đồng, trong đó lỗ do hoạt động kinh doanh 50 tỷ, trích lập công nợ khó đòi 32 tỷ và trích lập giảm giá tồn kho 80 tỷ. 9 tháng đầu năm, Maseco báo lỗ 45,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi 17,2 tỷ. Do đó, quý IV dự kiến Maseco lỗ đậm 116,6 tỷ đồng.

Bối cảnh hoạt động kinh doanh đi xuống, công ty dự kiến tái cấu trúc như ngừng kinh doanh hàng nông sản là hồ tiêu, cà phê nhân; thu gọn bộ máy hoạt động nông sản và điện tử, tập trung giải quyết hàng hóa tồn kho, thu hồi công nợ; thanh lý tài sản là nhà xưởng chế biến sản xuất hồ tiêu tại Gia Lai, sản xuất cà phê nhân tại Bình Dương; duy trì cho thuê văn phòng; thoái vốn tại các công ty có vốn góp như Công ty điện tử Phương Đông, Công ty Arirang Hà Nội, Công ty Amteco, Công ty Alo360, Công ty cà phê Tín Nghĩa, Công ty dịch vụ xúc tiến thương mại.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (HoSe: PIT) ước năm 2018 lỗ 36 tỷ đồng kéo theo tổng số lỗ lũy kế đến cuối năm là 93.2 tỷ đồng.

Do vậy, HĐQT công ty dự tính trình cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường 2018 phương án dùng thặng dư vốn cổ phần hơn 55.6 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển là hơn 8.5 tỷ đồng để bù đắp. Tuy nhiên, nếu được cổ đông thông qua, công ty vẫn còn gánh khoản lỗ lũy kế 29 tỷ đồng.

Nhằm khắc phục số lỗ lũy kế còn lại, HĐQT của công ty cho biết đang thực hiện phương án thanh lý hoặc góp vốn đầu tư đối với khu đất và nhà kho có diện tích 4.450 m2 tại Bình Dương. Khu đất này được công ty mua từ năm 2006 với mức giá vốn quyền sử dụng đất và tài sản xây dựng là 5.2 tỷ đồng. Dự kiến sau khi hoàn tất, lợi nhuận thu về từ phương án này là 25 – 30 tỷ đồng và sẽ là nguồn bù đắp số lỗ lũy kế còn lại.

Dẫu vậy, ĐHĐCĐ bất thường 2018 dự định diễn ra ngày 12/12 đã phải hoãn lại do PTI cần hoàn thiện các trình tự thủ tục và sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.