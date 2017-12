Nhiều dự án khủng siết nợ xong bán không được

Thậm chí có tài sản đảm bảo đã thông báo bán đấu giá nhiều lần nhưng vẫn không có người mua.

Điển hình là mới đây, ngày 20-12, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thông báo thực hiện đấu giá lần hai ba tài sản với tổng trị giá khoảng 10.000 tỉ đồng là quyền sử dụng đất tại KCN Đức Hòa III - Long An. So với lần đấu giá đầu tiên, mức giá lần thứ hai đã giảm 399 tỉ đồng nhưng phiên đấu giá thứ hai cũng không thành công. Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank cũng đã thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo là dự án cao ốc văn phòng V-Ikon do Công ty TNHH Việt Thuận Thành làm chủ đầu tư tại địa chỉ 129A - 131 - 131A - 133 - 135A - 153/33 Điện Biên Phủ, phường 15 , quận Bình Thạnh, TP.HCM với giá khởi điểm hơn 299 tỉ đồng. Đây đã là lần thứ ba đơn vị này rao bán nhưng vẫn không có ai đến tham gia đấu thầu.

Tương tự, sau khi bị siết nợ, việc đấu giá tòa nhà cao thứ ba tại TP.HCM là cao ốc Saigon One Tower (34 Tôn Đức Thắng , quận 1) vẫn chưa thành công. Trước đó, việc định giá và niêm yết dự kiến thực hiện ngày 30-9 đã không thể thực hiện được do dự án nằm trên đất Nhà nước cho thuê hằng năm, việc định giá gặp nhiều khó khăn, đang còn gây nhiều tranh cãi. Được biết sau khi VAMC thu giữ xong dự án Saigon One Tower, đơn vị đã thuê thẩm định giá xác định giá trị tài sản đảm bảo là dự án này đối với khoản vay gốc và lãi 7.000 tỉ đồng.