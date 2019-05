Nhiều hàng hóa, dịch vụ "sôi" theo thời tiết nắng nóng

Shiper quá tải



Vào những thời điểm nắng nóng kéo dài, không khí oi bức nhiều người ngại ra đường, nhất là vào những khung giờ cao điểm như buổi trưa, đầu giờ chiều. Do đó, nhiều người, đặc biệt dân văn phòng đã lựa chọn dịch vụ giao hàng (shipper) qua các ứng dụng trên điện thoại để đặt mua thức ăn, đồ dùng cho gia đình nhằm tránh ánh nắng gay gắt của mùa hè. Theo nhiều shipper, vào những ngày bình thường, khách hàng thường đặt giao các mặt hàng như: Quần áo, mỹ phẩm… nhưng trong những ngày nắng nóng thì có nhiều đơn đặt giao cơm, nước uống, trà sữa… vì dân văn phòng ngại ra đường vào buổi trưa.

Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, ngày càng nhiều các cửa hàng kinh doanh đồ ăn, thức uống đều có dịch vụ giao hàng tận nơi. Chị Nguyễn Hà Thảo, một chủ quán cơm ở đường Minh Khai, Hà Nội cho biết, vào những ngày nắng nóng lượng khách đến cửa hàng ăn cơm sẽ ít, đo đó, phải cung cấp thêm dịch vụ giao hàng tận nơi. Khách hàng chỉ cần gọi điện, nhân viên sẽ trực tiếp giao hàng đúng địa chỉ yêu cầu hoặc có thể hàng thông qua các ứng dụng của grab hoặc go-viet…

Theo nhiều chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ đồ ăn, những ngày nắng nóng lượng khách đặt hàng gọi cơm, đồ uống mang đến tận nơi tăng khoảng 50% so với bình thường, vì thế nhiều cửa hàng phải từ chối khách do shipper đã kín lịch. Khách đông nên có người gọi từ 11 giờ nhưng phải gần 2 tiếng mới giao được đến nơi. Chị Nguyễn Thị Sáu, một chủ một cửa hàng chuyên buôn bán đồ ăn vặt trên đường Xuân La (Hà Nội) cho biết, những ngày gần đây phải thuê đến 4 shipper đi giao hàng nhưng chạy cả ngày cũng không hết đơn. "Trời nắng nóng nên mọi người đua nhau đặt mua hàng online. Hầu hết khách gọi đồ vào buổi trưa hoặc đầu giờ chiều, là thời điểm mà thời tiết nóng nhất nên buộc phải tính tiền ship cao hơn. Trong những ngày này, giá ship dao động từ 25.000 - 50.000 đồng/đơn, tùy khoảng cách. Nhiều khi shipper không giao kịp tôi cũng phải nhờ người nhà đi giao hàng để kịp cho khách", chị Sáu cho biết.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (Thanh Oai - Hà Nội) đã làm shipper 2 năm, trung bình mỗi ngày giao khoảng từ 20 - 30 đơn hàng nhưng vào những ngày cao điểm có thể lên đến 40 đơn hàng. Trung bình tiền ship mỗi đơn nội thành là 30.000 đồng, ngoại thành dao động 40.000 - 50.000 đồng. Theo đó, mỗi ngày anh có thể kiếm khoảng 500.000 đồng, những ngày chăm chỉ có thể lên tới vài triệu đồng. Anh Tuấn cũng cho biết, những ngày nắng nóng dân văn phòng thường đặt giao thức ăn tăng gấp nhiều lần nên phải hoạt động hết công suất, thậm chỉ là hủy đơn đặt hàng của khách do quá tải.

Những ngày nắng nóng, shipper phải hoạt động hết công suất để giao hàng cho khách. Ảnh: ĐH.

Nhiều dịch vụ khác ăn theo nắng nóng



Thời tiết nắng nóng, nhiều tiểu thương, bà nội trợ… đã nhanh chóng "chớp lấy thời cơ" để cung cấp các dịch vụ, sản phẩm chống nắng phục vụ khách hàng.

Nắng nóng, nhu cầu sử dụng các loại nước hoa quả của người dân cũng tăng cao, do đó, tại các chợ dân sinh của Hà Nội nhiều chủ cửa hàng kinh doanh hoa quả cũng sắm thêm các loại máy ép, máy say sinh tố để phục vụ khách hàng. Chị Trần Thị Mai, tiểu thương ở chợ Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vừa sắm một chiếc máy ép hoa quả, chia sẻ: Từ khi có máy ép hoa quả, mỗi ngày bán được 50 kg dứa, chưa kể những loại hoa quả khác. Chị Mai lý giải, do không phải thuê mặt bằng, trái cây nhập giá rẻ nên mỗi chai nước ép chỉ có giá dao động từ 10.000 đồng -15.000 đồng. Với mức giá này cũng rẻ hơn so các quán cà phê, cửa bán nước ép… nên lượng khách mua đông. Cũng chính vì thế mà tiền lãi thu về cũng cao hơn so với ngày thường.



Mùa hè cũng là thời điểm kinh doanh của nhiều bà nội trợ. Để tăng thêm thu nhập, vào thời gian rảnh rỗi chị Trần Thị Thủy- nhân viên lễ tân tại Khu đô thị Cinputra (Hà Nội) lại nhận đơn đặt hàng nấu các món đồ ăn vặt, đồ ăn mặn của đồng nghiệp. Theo chị Thủy, vào những ngày nắng nóng, lượng khách hàng đặt nấu các món đồ ăn vặt như: Thạch dừa, chè, trà sữa… tăng lên gấp nhiều lần. Tuy nhiên, do lượng khách đông, thời tiết oi bức, đã không ít lần chị Thủy phải hủy đơn đặt hàng của khách. Chị Thủy cho biết: "Có những thời điểm nắng nóng, tôi còn nhận được đơn nấu cơm theo bữa trưa và bữa tối cho nhiều gia đình. Nên có những tháng tôi cũng kiếm thêm được từ 4-5 triệu đồng. Tuy nhiên, tôi cũng phải làm việc rất vất vả, sáng phải dạy từ 5 giờ chuẩn bị để nấu cho khách sau đó lại đi làm, nên gần như không có thời gian nghỉ. Vào những dịp cao điểm của mùa hè, tôi cũng phải hủy nhiều đơn đặt hàng của khách vì quá tải. Hơn nữa, mùa hè ở trong bếp nhiều cũng ảnh hưởng đến sức khỏe".

Ngoài ra, thời gian này, các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng áo chống nắng, kem chống nắng, kính mắt… cũng đắt hàng như "tôm tươi" do nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao.