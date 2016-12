Nhiều kỷ lục trong án ngân hàng

Những ngày cuối năm 2016, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố đối với bị can Hà Văn Thắm cùng 47 đồng phạm tại Oceanbank...Như vậy, với 48 bị can bị truy tố đã ghi thêm một kỷ lục nữa trong các án ngân hàng.

Trong vụ án xảy ra ở OceanBank còn ghi nhận thêm kỷ lục nữa đó là số cán bộ cấp cao của ngân hàng bị truy tố nhiều nhất từ trước tới nay của 1 ngân hàng. Không chỉ có nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Hà Văn Thắm mà còn có tới hai kỳ Tổng giám đốc gồm ông Nguyễn Xuân Sơn và bà Nguyễn Minh Thu; 3 phó tổng giám đốc là Nguyễn Văn Hoàn, Lê thị Thu Thuỷ và Nguyễn Minh Phương; cùng 34 cán bộ là giám đốc chi nhánh/phòng giao dịch của nhà băng này bị dính líu.

Theo kết luận điều tra, dưới thời Hà Văn Thắm điều hành đã có nhiều vi phạm dẫn đến nợ xấu của OceanBank thời điểm 31/3/2014 là gần 15.000 tỷ đồng, chiếm 49,84% tổng dư nợ của ngân hàng; lỗ gần 10.200 tỷ đồng, bằng 249,63% vốn chủ sở hữu (âm vốn chủ sở hữu gấp hơn 2 lần)…

Trước đó tại đại án Phạm Công Danh cũng ghi nhận những kỷ lục trong án ngân hàng, chẳng hạn số tiền gây thiệt hại lên đến 9.000 tỷ đồng; ngân hàng TrustBank – tiền thân của ngân hàng Xây dựng – có cổ đông cá nhân sở hữu số cổ phần kỷ lục của một ngân hàng là gần 85%; tại thời điểm khởi tố vụ án (26/7/2014), vốn chủ sở hữu ngân hàng âm 18.469 tỷ đồng.

Một vụ án cũng được nhắc đến với kỷ lục đó là vụ Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên cán bộ ngân hàng VietinBank. Trong vụ án này có đến 47 luật sư tham gia bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Vụ án Huyền Như còn có sự liên quan đến nhiều ngân hàng và công ty con của nhất.

Thêm một kỷ lục nữa trong các án ngân hàng là hồ sơ vụ án có khi phải tính đơn vị…tạ. Còn nhớ khi nói về khó khăn trong điều tra vụ án Hà Văn Thắm, Thứ trưởng Bộ công an Lê Quý Vương khi trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội ngày 25/10 đã nhấn mạnh, một Ngân hàng (nói đến OceanBank - PV) nhưng phạm vi bán kính rất rộng, chứng minh từ chủ trương của HĐQT, lãnh đạo, các công ty con. Không chỉ mấy trang hồ sơ, mà hàng tạ hồ sơ, như vụ Huỳnh Thị Huyền Như, cơ quan công an phải chuyển mấy tạ hồ sơ để tòa án nghiên cứu. Bên cạnh đó, chuyên môn ngân hàng có đặc thù, cần am hiểu kĩ.

