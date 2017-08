Nhiều người vi phạm giao thông chây ì nộp phạt tại Bình Định

Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Bình Định đã ghi hình gần 1.100 xe ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông . Thế nhưng, số lượng chủ phương tiện hoặc lái xe đến làm thủ tục xử lý sau khi nhận thông báo chưa đến 2/3. Trong khi đó, thời gian đầu áp dụng xử phạt qua hình ảnh tại Bình Định, tỷ lệ người đến nộp phạt là gần 90%.

Theo Trung tá Ngô Đức Hoài, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Định, công an các địa phương chịu trách nhiệm chuyển thông báo vi phạm nhưng lại chưa thường xuyên do lực lượng công an xã, phường, thị trấn không được hỗ trợ kinh phí, chủ yếu là sử dụng phương tiện cá nhân.

Một nguyên nhân nữa là nhiều người chây ì, không đến làm thủ tục xử lý do suy nghĩ chỉ vi phạm trật tự an toàn giao thông, không liên quan đến tai nạn hoặc tội phạm. Ngoài ra, không ít phương tiện được mua đi bán lại nhiều lần, thuê mướn, nên việc xác định chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện tại thời điểm ghi hình gặp khó khăn.