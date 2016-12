Nhiều sai phạm tại chung cư Tecco Green Nest

Ngày 28-12, Cảnh sát PCCC quận 12, TP HCM đã kiểm tra khu B chung cư Tecco Green Nest (đường Phan Văn Hớn, quận 12, TP HCM - gọi tắt là chung cư Tecco) và phát hiện chủ đầu tư tự ý cho 49 hộ dân vào sinh sống khi công trình chưa nghiệm thu.

Coi thường mạng người

Cụ thể, các vi phạm về an toàn PCCC được xác định là các hệ thống thoát nạn, chữa cháy, thông gió, hút khói… chưa bảo đảm an toàn mà đã cho cư dân vào ở. Với việc vi phạm hàng loạt lỗi, cơ quan chức năng đề xuất phạt hành chính đối với chủ đầu tư số tiền 80 triệu đồng.

Chung cư Tecco Green Nest trên đường Phan Văn Hớn, quận 12, TP HCM

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Ngọc Thùy, Phó Phòng Tổ chức hành chính Công ty Tecco (chủ đầu tư chung cư Tecco), hứa sẽ khắc phục những lỗi mà Cảnh sát PCCC quận 12 nêu ra và cam kết không tái phạm.

Giải thích về việc cho phép cư dân vào ở khi công trình chưa hoàn thành, bà Thùy đổ lỗi: “Do người dân mong muốn vào ở sớm. Ban đầu, khách hàng xin mang theo nội thất vào trước và sẽ ở sau. Tuy nhiên, họ ở luôn khiến chúng tôi không kiểm soát được”. Nghe đến đây, thượng tá Trần Văn Thạnh, Phó trưởng Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy, tỏ vẻ không đồng tình. Ông Thạnh hỏi lại: “Đây không phải lần đầu vì khu A của chung cư này từng vi phạm và bị xử phạt. Thế nhưng, giờ chủ đầu tư tái phạm, có phải đang xem thường mạng sống cư dân?”.

Theo bà Thùy, đơn vị xây dựng luôn xem trọng tính mạng con người và đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu, không có chuyện xem thường pháp luật. Thượng tá Trần Văn Thạnh khẳng định về nguyên tắc, chủ đầu tư chung cư phải đưa ra kế hoạch cụ thể về thời điểm nào người dân mới được ở. Do đó, việc đổ lỗi cho cư dân là không thể chấp nhận được. Trao đổi với báo chí, ông Thạnh cho biết số tiền 80 triệu đồng xử phạt chủ đầu tư chẳng thấm vào đâu với khoản lời (tránh bị phạt chậm hợp đồng giao nhà - PV) khi cho cư dân vào ở trong lúc công trình chưa nghiệm thu về an toàn PCCC. “Mỗi căn hộ ở đây bán trên dưới 1 tỉ đồng, nếu giao nhà trễ chắc chắn họ phải đền bù hợp đồng. Vì lợi nhuận, chủ đầu tư phớt lờ những quy định của nhà nước” - ông Thạnh nhận định.

Sợ cảnh “quýt làm cam chịu”

Anh L.N.N (ngụ căn hộ tầng 12, khu A, chung cư Tecco) cho biết gia đình dọn vào ở hồi tháng 12-2015. Tuy nhiên đến nay, khu chung cư này vẫn chưa hoàn tất các hạng mục về PCCC dù chủ đầu tư đã bị xử phạt và cam kết khắc phục. “40 hộ dân khu A đã kiến nghị chủ đầu tư nhiều tháng qua nhưng họ vẫn chưa hoàn tất. Nay nghe tin khu B cũng vi phạm tương tự về an toàn PCCC khiến ai cũng lo lắng. Nếu xảy ra sự cố, gia đình tôi ở tầng 12 thì không biết có thoát nạn được không? Với những vi phạm liên tục của chủ đầu tư như vậy, không biết chúng tôi có bị đẩy ra đường không?” - anh N. lo lắng.

Gia đình bà T.T.B (ngụ tầng 7, khu B) cũng đang hoang mang vì sợ bị buộc ra khỏi chung cư do công trình chưa bảo đảm an toàn PCCC. Bà B. cho biết do chủ đầu tư thông báo được phép ở nên mọi người mới chuyển vào sinh sống mà không hề biết chuyện nhiều hạng mục chưa hoàn tất, chưa nghiệm thu.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động liên quan đến các vấn đề pháp lý ở chung cư Tecco, đại diện Sở Xây dựng cho biết hiện công trình này chưa được nghiệm thu. Khi phóng viên cung cấp thông tin về việc 49 căn hộ đã có người ở, vị đại diện Sở Xây dựng khẳng định sẽ đề nghị thanh tra sở kiểm tra. “Do lợi nhuận, các đơn vị đã cho cư dân vào ở trong chung cư chưa nghiệm thu, nếu chẳng may xảy ra sự cố thì chắc chắn hậu quả rất nghiêm trọng” - vị này nói.

Về việc có buộc cư dân chung cư Tecco ra khỏi công trình chưa nghiệm thu hay không, đại diện Sở Xây dựng cho biết sẽ kiểm tra rồi có phương án cụ thể. Quan điểm của sở là chọn phương án làm sao để người dân yên tâm sinh sống mà vẫn bảo đảm an toàn.

Phải tập huấn kỹ năng thoát nạn Theo Cảnh sát PCCC TP HCM, trước mắt vẫn sẽ cho phép 49 hộ dân tiếp tục ở trong chung cư Tecco. Tuy nhiên, bắt buộc chủ đầu tư phải tổ chức tập huấn để hướng dẫn cư dân nắm rõ kỹ năng thoát nạn khi gặp sự cố, đồng thời cử bảo vệ túc trực 24/24 giờ để xử lý các tình huống liên quan đến cháy nổ.

