NHNN ban hành Bộ tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên về thẻ chip nội địa

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 5/10 đã ban hành Quyết định số 1927/QĐ-NHNN công bố Bộ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa, bao gồm: 05 Tiêu chuẩn cơ sở quy định Các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip tiếp xúc tại Việt Nam (TCCS 01-1:2018/NHNNVN đến TCCS 01-5:2018/NHNNVN) và 05 Tiêu chuẩn cơ sở quy định Các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip không tiếp xúc tại Việt Nam (TCCS 02-1:2018/NHNNVN đến TCCS 02-5:2018/NHNNVN).



NHNN cho biết, đây là Bộ Tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên quy định chi tiết và đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa tại Việt Nam theo công nghệ chip tiếp xúc và không tiếp xúc, được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng theo hướng tương thích với chuẩn EMV. Việc ban hành Bộ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thẻ ngân hàng, tạo thuận lợi cho việc gia tăng các tính năng, tiện ích cho chủ thẻ.

Được biết, hiện hầu như toàn bộ khoảng 77 triệu thẻ các loại hiện nay tại Việt Nam (trong đó khoảng 90% là thẻ ATM) đang sử dụng công nghệ từ, một công nghệ có tính an toàn không cao, dễ dàng bị sao chép, đánh cắp dữ liệu làm thẻ giả. Trong khi đó, trên thế giới đã thực hiện chuyển đổi sang thẻ chip từ lâu với độ bảo mật, an toàn cao hơn nhiều so với thẻ từ.

Dù Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đặt ra lộ trình cụ thể về chuyển thẻ ATM sang thẻ chip, tuy nhiên, đến nay, mới chỉ có duy nhất ngân hàng TPBank phát hành thẻ chip Napas bởi trên thực tế, việc chuyển đổi thẻ ATM sang thẻ chip không hề dễ dàng nhất là khi chưa có bộ chuẩn thẻ chip nội địa.



Như vậy, với việc chính thức hoàn thiện Bộ Tiêu chuẩn cơ sở cho thẻ chip nội địa, lộ trình chuyển từ thẻ từ sang thẻ chip ở các ngân hàng khác được kỳ vọng sẽ diễn ra nhanh hơn trong thời gian tới, sớm đạt mục tiêu đến năm 2020 toàn bộ thẻ ngân hàng trên cả nước sẽ được chuyển đổi sang thẻ chip.