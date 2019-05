NHNN nói gì về biến động tỷ giá hiện nay

Theo Cổng Thông tin điện tử NHNN, ông Phạm Mạnh Hà, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, từ cuối tháng 4 đến nay, tỷ giá có xu hướng tăng, mặc dù tâm lý thị trường còn lo lắng nhưng thanh khoản thị trường vẫn được đảm bảo, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.



Trước đó, khi NHNN niêm yết giá mua ngoại tệ giao ngay ở mức 23.200 VND/USD ngày 02/01/2019, tỷ giá trên thị trường từ đầu năm đến giữa tháng 4 tương đối ổn định, thanh khoản thị trường tốt. Nguyên nhân do tình hình thị trường tài chính quốc tế diễn biến tương đối thuận lợi; trên thị trường trong nước, tâm lý thị trường ổn định, cung ngoại tệ dồi dào đến từ nhiều nguồn khác nhau. Trong tình hình đó, NHNN mua được lượng ngoại tệ lớn tăng Dự trữ ngoại hối, góp phần củng cố an ninh tài chính tiền tệ quốc gia và tăng khả năng can thiệp thị trường ngoại tệ khi cần thiết.

Ông Phạm Thanh Hà cũng giải thích việc tỷ giá tăng trong thời gian qua. Nguyên nhân chủ yếu là do những thông tin mới gần đây về đàm phán thương mại Mỹ-Trung làm gia tăng quan ngại thị trường về khả năng xung đột thương mại quốc tế diễn biến tiêu cực, đồng thời việc đồng CNY tiếp tục giảm giá trong một số ngày từ cuối tháng 4 đến nay đã tác động mạnh tới tâm lý thị trường ngoại tệ trong nước, từ đó gây áp lực tới tỷ giá.

Vị lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ khẳng định, trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước, điều hành tỷ giá trung tâm linh hoạt, phù hợp, tiếp tục sử dụng đồng bộ các biện pháp và công cụ CSTT để ổn định thị trường ngoại tệ.

Nếu cần thiết, NHNN sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp với tỷ giá bán phù hợp để bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.