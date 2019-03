Nhóm cho vay nặng lãi núp bóng hỗ trợ tài chính ở Tuy Hòa

Trao đổi với phóng viên Báo CAND ngày 6-3, Thượng tá Trần Trọng Phú, Phó trưởng Công an TP Tuy Hoà (Phú Yên) cho biết, các điều tra viên cơ quan này đang tập trung đấu tranh mở rộng điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự của một nhóm đối tượng đến từ TP Hải Phòng.

Trước đó vào đầu tháng 1-2019, từ công tác nắm tình hình an ninh trật tự ở cơ sở kết hợp nguồn tin từ người dân cung cấp, các trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hoà phát hiện 4 đối tượng từ TP Hải Phòng thuê căn nhà 50 Lý Tự Trọng, phường 7 của ông Nguyễn Thái An (31 tuổi) trú ở 50 Lý Tự Trọng, phường 7, TP Tuy Hoà với giá mỗi tháng 5 triệu đồng để hoạt động “tín dụng đen” dưới vỏ bọc “Dịch vụ hỗ trợ tài chính Kim Phát”.

Tiến hành xác minh, trinh sát xác định đối tượng thuê căn nhà nêu trên là Nguyễn Trung Hậu (32 tuổi) trú ở 24E khu CT4 –A17 phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng).

Sau khi thuê nhà, Hậu đến một cơ sở dịch vụ văn hoá ở phố Duy Tân, phường 5, TP Tuy Hoà in ấn tờ rơi quảng cáo có nội dung : “Dịch vụ hỗ trợ tài chính Kim Phát. Thủ tục đơn giản. Giải ngân trong ngày. Giới thiệu có hoa hồng. 090.264.3966”. Sau đó Hậu điều hành đồng bọn là Nguyễn Duy Hùng (31 tuổi) trú ở phường 27-CA9 Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng), Nguyễn Thế Sơn (21 tuổi) trú ở thôn Cẩm Luỹ, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) và Vũ Văn Nam (25 tuổi) trú ở khu phố Lâm Khuê, phường Đồng Hoà, quận Kiến An (TP Hải Phòng) đến nhiều góc phố, tụ điểm sinh hoạt văn hoá – giải trí công cộng ở TP Tuy Hoà để phát, dán tờ rơi quảng cáo, đồng thời trực tiếp giao dịch khách hàng khi cho vay tiền, thu nợ lãi và gốc.

Khi có khách hàng liên hệ điện thoại trên tờ rơi quảng cáo, Nguyễn Trung Hậu chỉ đạo Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Thế Sơn và Vũ Văn Nam tiếp xúc khách hàng, thu thập bản photocopy một trong các loại giấy tờ chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe và chụp ảnh đưa vào thẻ nhớ để lưu trữ trước khi hướng dẫn khách hàng ghi chép thông tin nhu cầu vay tiền, thời gian, lãi suất…trong mẫu giấy vay tiền in sẵn từ máy tính dưới hình thức cho vay trả góp mỗi ngày.

Ba đối tượng trong nhóm "tín dụng đen" : Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Thế Sơn, Vũ Văn Nam đã bị khởi tố





Kết quả xác minh điều tra cho thấy, chỉ trong hai tháng 10 và 11-2018, ba đối tượng Hùng, Sơn, Nam đã tiếp xúc, thu thập giấy tờ, chụp ảnh và thực hiện giao dịch cho vay tiền 41 khách hàng ở TP Tuy Hoà với mức lãi suất mỗi năm từ 182,50% đến 365%. Tổng số tiền nhóm “tín dụng đen” nêu trên đã cho vay 350 triệu đồng nhưng số tiền lãi và “lệ phí thủ tục” thu bất chính hơn 65 triệu đồng, trong khi tiền công mỗi tháng Hậu chi trả cho một đối tượng đồng bọn chỉ 4 triệu đồng.

Tờ rơi quảng cáo cho vay tiền có nội dung thu hút khách hàng của nhóm "tín dụng đen"



Đến thời điểm này Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hoà đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự đối với Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Thế Sơn, Vũ Văn Nam và đang tiếp tục thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan đến Nguyễn Trung Hậu - nghi can điều hành nhóm “tín dụng đen” để xử lý theo quy định pháp luật.