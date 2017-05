Những bí mật ít người biết về nghề tiếp viên hàng không

Tiếp viên chỉ được trả tiền theo giờ bay. Theo đó, dù đi làm 12 hay 24 tiếng, tiếp viên hàng không chỉ nhận nhận tiền cho khoảng thời gian có mặt trên máy bay. Tuy nhiên, số tiền cho mỗi giờ bay khá cao. Dù không thể trở nên giàu có nhưng một tiếp viên hàng không có thể sống thoải mái nếu biết kiểm soát tiền bạc, Business Insider nhấn mạnh.

Trong khi đó, công việc chính của tiếp viên là giữ gìn an ninh và đảm bảo an toàn cho chuyến bay. Để làm được điều này, họ phải trải qua quá trình đào tạo cẩn thận và thường xuyên phải thi sát hạch hàng năm. Khi lên máy bay, các tiếp viên hàng không phải đảm bảo an toàn cho buồng lái của phi công bằng mọi giá.

Đối với tiếp viên hàng không, vòng phỏng vấn là một trong những thử thách lớn nhất. Ngoài ra, quá trình tập luyện khi sơ tán hành khách cũng đặt ra nhiều thách thức. Những gì họ thực hiện trên máy bay có thể cứu mạng hay giết chết hành khách.

Dù không thực sự là những chuyên gia nhưng kiến thức cơ bản mà các tiếp viên hàng không được đào tạo đóng vai trò quan trọng trong các tình huống khẩn cấp, nhất là khi máy bay đang ở độ cao hơn 10 km so với mặt đất. Giữa lưng chừng trời, tiếp viên là hy vọng duy nhất của hành khách khi lâm nạn.

Tiếp viên không phải những người “liễu yếu đào tơ” mà thực sự là những người khỏe mạnh. Một số hãng hàng không đặt ra những quy định nghiêm ngặt về thể chất của phi hành đoàn. Thậm chí, mọc mụn hay bị cảm lạnh có thể khiến nhiều tiếp viên phải nghỉ hàng tuần không được bay.

Tiếp viên là công việc tiềm ẩn nhiều rủi ro. Làm việc thường xuyên trên những chuyến bay dài, nhiều tiếp viên phải đối mặt với tình trạng sỏi thận, mất thính giác, trầm cảm, mất ngủ hay sang chấn tâm lý và các vấn đề về tiêu hóa.

Công việc này còn khiến các mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng. Nghỉ lễ với gia đình là điều vô cùng khó khăn với các tiếp viên. Thậm chí, việc đi chơi hàng tuần với người yêu hay vị hôn thê cũng rất xa vời. Ở nhà mỗi tối cũng là điều quá xa xỉ với các tiếp viên hàng không.

Tiếp viên còn là công việc đòi hỏi sức mạnh thể chất. Họ thường xuyên phải di chuyển những chiếc xe đẩy hàng khá to và nặng. Tuy nhiên, tiếp viên được khuyến cáo không đụng vào đồ đạc của hành khách vì các hãng hàng không từ chối trách nhiệm nếu họ bị thương vì việc này.

Tuy nhiên, công việc tiếp viên cho phép học hỏi từ nhiều người. Khi đã đem lòng yêu công việc này, người ta sẽ không muốn từ bỏ nó. Năm đầu tiên sẽ quyết định đây có phải công việc phù hợp hay không. Những người vượt qua năm đầu thường gắn bó trọn đời với công việc này, Business Insider cho hay.

Linh Anh

Theo Trí thức trẻ/Business Insider