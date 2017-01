Những cổ phiếu “chuyển nhà” năm ngoái giờ ra sao?

Năm 2016 chứng kiến nhiều mã cổ phiếu chuyển sàn giao dịch từ sàn niêm yết HNX sang sàn niêm yết HoSE. Mở màn đầu năm là Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh (TCT) chuyển sàn ngày 15/3/2016. Tiếp đó là cổ phiếu CHP của CTCP Thủy điện Miền Trung, SCR của Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, AAA của Nhựa và Môi trường Xanh An Phát, SHA của Sơn Hà Sài Gòn và APG của Chứng khoán An Phát.

Không có cổ phiếu nào chuyển nhà ngược lại từ HoSE sang HNX.

Mở đầu xu hướng chuyển sàn niêm yết năm 2016 là Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT). Toàn bộ 12.788.000 cổ phiếu TCT hủy niêm yết trên HNX từ 11/3 và chuyển sang giao dịch trên HoSE từ 22/3/2016. Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên 55.500 đồng/cổ phiếu. Trong hơn nửa năm giao dịch trên HoSE, cổ phiếu TCT có lúc đã khớp lệnh ở mức giá 63.000 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên, hiện đang giao dịch quanh mức giá 56.000 đồng/cổ phiếu.

Gần 126 triệu cổ phiếu CHP của Thủy điện Miền Trung đã hủy niêm yết trên HNX từ 23/9/2016 và chính thức giao dịch trên HoSE từ 29/9/2016 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 20.600 đồng/cổ phiếu, biên độ giao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên +-20%.

Từ khi “chuyển nhà” sang HoSE, cổ phiếu CHP cũng chỉ giao dịch quanh mốc 20.000 đồng/cp đến 21.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó CHP đang là cổ phiếu có quy mô niêm yết trong top 15 cổ phiếu có khối lượng niêm yết lớn nhất trên sàn chứng khoán Hà Nội. Cổ phiếu này chào sàn HNX vào ngày 16/4/2014 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 12.900 đồng/cổ phiếu. Sau hơn 2 năm niêm yết trên HNX, cổ phiếu CHP đã tìm bến đậu mới HoSE.

Tháng 11/2016, sàn HoSE đón nhận 4 mã “chuyển nhà” từ HNX sang

Tháng 11, HoSE đón nhận cùng lúc 4 tân binh từ HNX với tổng vốn điều lệ trên 3.000 tỷ đồng là SCR (CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín) với hơn 217 triệu cổ phiếu niêm yết; AAA (CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát) với gần 52 triệu cổ phiếu niêm yết; APG của Chứng khoán An Phát với hơn 13,52 triệu cổ phiếu và SHA của Sơn Hà Sài Gòn với 18 triệu cổ phiếu.

Sau khi chuyển sàn, giá cổ phiếu SCR không có nhiều biến động. Cổ đông của Sacomreal đã nhận được gần 11 triệu cổ phiếu thưởng tương ứng tỷ lệ phát hành 5%. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần.

Trong khi đó, cổ phiếu AAA của Anphat Plastic bắt đầu giao dịch trên HoSE từ 25/11/2016 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 31.200 đồng/cổ phiếu. sau hơn 1 tháng giao dịch, hiện cổ phiếu này đã giảm về quanh mức 25.000 đồng/cổ phiếu, có thời điểm giảm sâu xuống 23.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, ngày 5/12 vừa qua cổ đông Anphat Plastic cũng đã được nhận 10% cổ tức bằng tiền từ công ty.

Đối với cổ phiếu SHA, sau hơn 2 tuần chuyển nhà chưa có nhiều biến động lớn về giá thì cổ phiếu APG của Chứng khoán An Phát đã trải qua 3 phiên giảm sàn lien tiếp và 4 phiên tăng trần liên tiếp trong tổng 8 phiên giao dịch bên “nhà mới”.

Hàng loạt doanh nghiệp cũng đang rục rịch kế hoạch chuyển sàn từ HNX sang HSX

Ngoài ra, hành loạt cổ phiếu cũng đang rục rịch lên kế hoạch chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HSX như CTCP Vicem Vật tư Vận tải Xi Măng (VTV), Tập đoàn Tiến Bộ (TTB), hay CTCP PVI cũng đã thông qua phương án chuyển niêm yết toàn bộ hơn 22 triệu cổ phiếu PVI từ HNX sang HSX.

Nhìn lại lịch sử từ năm 2011 đến hết năm 2016 đã có 341 mã chứng khoán chuyển sàn giao dịch, trong đó phần lớn là chuyển từ 2 sàn HNX và HSX xuống UpCOM, Đại chúng chưa niêm yết hay từ Đại chúng chưa niêm yết lên UpCOM....

Một nghịch lý là trường hợp “chuyển nhà” từ HNX sang HoSE khá nhiều, tuy nhiên mới chỉ ghi nhận duy nhất trường hợp CTCP Khoáng sản và Luyện kim màu đã chuyển sàn niêm yết hơn 15,6 triệu cổ phiếu từ HoSE sang HNX vào tháng 2/2014. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên HNX là 12.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu KSK có thị giá tròn 1.000 đồng.

Theo phía Chứng khoán An Phát lý giải, sàn HoSE có yêu cầu tiêu chuẩn niêm yết cao hơn, do đó việc chuyển sàn sẽ giúp cổ phiếu công ty được đánh giá cao hơn. Đồng thời, do HoSE cho phép đơn vị giao dịch tối thiểu là 10 nên đây là quyết định có lợi cho hơn những cổ đông đang nắm giữ dưới 100 cổ phiếu, không thể giao dịch tại HNX.

Điểm danh những mã cổ phiếu chuyển từ UpCOM sang HNX

Trong năm 2016, có 2 mã cổ phiếu chuyển từ sàn UpCOM sang HNX là VGC của Tổng CTCP Viglacera và CDN của Cảng Đà Nẵng. Và đặc biệt không có cổ phiếu nào chuyển từ UpCOM sang HoSE trong năm qua. Song, những ngày cuối năm 2016 đầu năm 2017, thị trường chứng khoán đang trông chờ việc cổ phiếu BHN sẽ chuyển sàn sang HoSE. Việc chuyển nhà này diễn ra trong tháng 1/2017 nhưng các nhà đầu tư đã chờ đợi thông tin này từ những ngày cuối năm 2016.

Nhìn lại diễn biến 2 cổ phiếu chuyển từ UpCOM sang HNX là VGC và CDN. Hơn 65 triệu cổ phiếu VGC chính thức niêm yết trên HNX từ 22/12/2016 với giá tham chiếu 15.600 đồng/cổ phiếu. Sau mấy phiên tăng nhẹ, hiện cổ phiếu này đang giao dịch quanh mức 15.000 đồng/cổ phiếu, lượng khớp lệnh mỗi phiên không nhiều. Còn 66 triệu cổ phiếu CDN chính thức giao dịch trên HNX từ 30/11 với giá tham chiếu 24.900 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu này có lúc đã giảm xuống 22.300 đồng/cổ phiếu nhưng đã quay đầu tăng lên trên 26.000 đồng/cổ phiếu.

Lương Bằng

Theo Trí thức trẻ