Những cổ phiếu nào được hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung?

CTCK HSC vừa đưa ra đánh giá tác động cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc với nền kinh tế và TTCK Việt Nam.

Theo HSC, cuộc chiến thương mại đang leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ tạo ra cả rủi ro và cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam, cũng như cho thị trường chứng khoán. Quan điểm của HSC đã có sự thay đổi trong những tuần gần đây và hiện lạc quan hơn trước tác động của một cuộc chiến tranh thương mại như trên. HSC dự báo năm 2019 tăng trưởng GDP sẽ bằng với năm 2018.

Điều này một phần là nhờ hoạt động xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tốt. Một phần dựa trên những gì thu thập được. Theo đó, HSC tin tưởng rằng môi trường vĩ mô sẽ không bị ảnh hưởng nhiều từ tranh chấp thương mại kéo dài. Đồng thời một số ngành và cổ phiếu có thể còn hưởng lợi trong trung dài hạn, chủ yếu do các nhà sản xuất Bắc Á buộc phải xem xét lại chiến lược tại Trung Quốc và có lẽ phải chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam. Trong khi đó những doanh nghiệp hiện hữu sẽ có thêm cơ hội kinh doanh, đặc biệt là từ Mỹ.

HSC nhận thấy nhiều cơ hội hơn so với rủi ro trong 6-12 tháng từ nay đến mùa hè năm sau. Dưới đây là những ngành và cổ phiếu nhiều khả năng được hưởng lợi từ tranh chấp thương mại Trung – Mỹ hiện tại:

Các doanh nghiệp vận hành cảng biển sẽ hưởng lợi từ dòng chảy thương mại gia tăng

Tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể giúp đẩy mạnh dòng vốn FDI vào Việt Nam do các nhà sản xuất ở Bắc Á cũng như ở các khu vực khác sẽ tìm cách giảm lượng hàng hóa sang Trung Quốc. Do đó, khối lượng hàng hóa vào cảng biển Việt Nam có thể sẽ tăng lên.

Trong đó, VSC và GMD là hai công ty khai thác cảng biển tư nhân lớn nhất ở Việt Nam với công suất sẵn có để đáp ứng nhu cầu hàng hóa tăng lên.

Các công ty dịch vụ hàng hóa hàng không cũng được hưởng lợi nhờ dòng chảy thương mại gia tăng

Tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tập trung chủ yếu vào các sản phẩm công nghệ với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa hai nước này. Điều này mở ra cơ hội cho Việt Nam để gia tăng sản xuất và lắp ráp cuối cùng các sản phẩm công nghệ. Và với thực tế là các thành phần cho sản xuất và lắp ráp công nghệ chủ yếu được vận chuyển bằng hàng không, đây sẽ cơ hội tốt cho các công ty dịch vụ vận chuyển hàng hóa hàng không. Trong ngành này, HSC khuyến nghị 2 cổ phiếu là SCS và NCT.

Các khu công nghiệp sẽ được lợi trong trung đến dài hạn khi ngày càng nhiều các công ty di dời đến Việt Nam

Các khu công nghiệp tại Việt Nam chắc chắn sẽ được hưởng lợi trước hết từ sự gia tăng của dòng vốn FDI. Tổng vốn FDI từ đầu năm đến ngày 20/8 đã tăng 9,2% so với cùng kỳ đạt 11,25 tỷ USD. Các doanh nghiệp phát triển và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp như KBC (dẫn đầu khu vực phía Bắc) và VGC được HSC lưu ý.

Ngành may mặc sẽ giành thêm các đơn hàng nước ngoài khi bất lợi về thuế sẽ làm suy giảm tính cạnh tranh của Trung Quốc

Do hàng may mặc Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ chịu với mức thuế bình quân là khoảng 10%, ngành may mặc của Việt Nam có thể hưởng lợi và gia tăng thêm thị phần trên thị trường Mỹ, hiện là thị trường lớn nhất.

Trong số các doanh nghiệp may mặc đã niêm yết tại Việt Nam, HSC khuyến nghị STK và TCM với triển vọng tăng trưởng tốt của mảng may mặc. Trong khi đó TCM vẫn tham gia vào mảng bất động sản và thường ghi nhận một số lợi nhuận không thường xuyên từ bán đất.

Các công ty trong ngành thủy sản có thể được hưởng lợi khi các công ty Trung Quốc bị loại khỏi thị trường Mỹ

Có vẻ như cũng có những cơ hội mở ra cho xuất khẩu cá da trơn của Việt Nam vào thị trường Mỹ do ngành thủy sản Trung Quốc phải đối mặt với áp lực thuế quan. VHC dẫn đầu ngành và đóng góp phần lớn vào xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ. VHC cũng không bị đánh thuế khi xuất khẩu sang Mỹ sau khi đáp ứng các quy định nghiêm ngặt của nước này.