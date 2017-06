Những cơ sở để Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn phát triển bền vững

Biểu đồ 1: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ một số mặt hàng (tấn)

Nguồn: Báo cáo kết quả sản xuất của BSR.

Biểu đồ 2: Một số chỉ tiêu thực tế so với kế hoạch năm 2016

Nguồn: Báo cáo kết quả SXKD và kế hoạch SXKD của BSR.

Năm 2015, BSR ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế tương ứng là 95.063,6 tỷ đồng và 6.124,6 tỷ đồng (tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu là 21%).

Năm 2016, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế và nộp ngân sách nhà nước thực tế cũng đều vượt so với kế hoạch. Cụ thể, doanh thu thực tế là 73.598,25 tỷ đồng, vượt 4%, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 4.492 tỷ đồng, đạt gần gấp 5 lần so với kế hoạch. Điều này càng thêm ý nghĩa khi biết trong năm 2016, giá dầu thô thế giới có nhiều biến động mạnh, có lúc xuống dưới 30 USD/thùng đã làm cho doanh thu và lợi nhuận sau thuế của BSR năm 2016 sụt giảm so với năm 2015, nhưng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) vẫn đạt được khá cao với mức 14,2%.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2017, BSR đặt kế hoạch thực hiện vượt các chỉ tiêu từ 15 - 20%. Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2017 của doanh nghiệp đang cho thấy những dấu hiệu hết sức khả quan, sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 1,7 triệu tấn sản phẩm các loại, doanh thu trên 21 ngàn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 2,5 ngàn tỷ đồng.

Để có được những thành tích nổi bật đó, trước tiên BSR đã và đang đầu tư vào một hệ thống tài sản cố định hiện đại. Hệ thống tài sản cố định (máy móc thiết bị Nhà máy lọc dầu Dung Quất) được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và đều được nhập khẩu từ các nước G7, rất hiện đại và có độ tin cậy vận hành cao.

Hiện BSR tiếp tục triển khai công tác đầu tư nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất, đã hoàn thành công tác thiết kế tổng thể (FEED) và dự kiến hoàn thành công tác nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất vào cuối năm 2021, khi đó công suất Nhà máy tăng thêm 30%, đạt mức 8,5 triệu tấn/năm và đáp ứng được 50 - 60% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước.

Thứ hai, BSR đã chiếm lĩnh được thị phần xăng dầu tương đối lớn ở trong nước (khoảng 30%). Công ty đang hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường, cạnh tranh sòng phẳng với hàng hóa (xăng dầu, LPG,…) nhập khẩu. BSR được tự tính giá thành sản phẩm theo hướng thu hút các đầu mối tiêu thụ trong nước. Do vậy, thị phần trong nước của BSR chắc chắn sẽ tăng thêm vì cùng với giá hấp dẫn, BSR còn có lợi thế hơn so với các công ty cùng ngành phải nhập khẩu sản phẩm. Đặc biệt, với việc giá thành xăng dầu nước ta đang thuộc hàng thấp trong khu vực thì BSR có thể mở rộng thị trường bằng việc thực hiện xuất khẩu.

Thứ ba, BSR đã và đang thực hiện nghiên cứu và phát triển (R&D) các sản phẩm mới, có chất lượng cao, thân thiện với môi trường, với mục đích đa dạng hóa danh mục sản phẩm trên cơ sở phù hợp với nhu cầu sử dụng sản phẩm của nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội. Các sản phẩm xăng dầu của BSR hiện nay đều có chất lượng tốt hơn mức tiêu chuẩn. Đồng thời, sau khi nâng cấp, mở rộng nhà máy, các sản phẩm xăng dầu của BSR sẽ hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng EURO 5.

Bên cạnh đó, BSR đã xây dựng hệ thống quản lý tích hợp chất lượng, an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường trên phạm vi toàn công ty để quản lý đồng bộ theo các tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 và đang triển khai xây dựng hệ thống quản lý tiết kiệm năng lượng ISO 50001:2011.

Hệ thống xử lý môi trường của BSR luôn tốt hơn so với tiêu chuẩn. Nước thải từ Nhà máy đạt tiêu chuẩn cột B, có nghĩa là có thể dùng cho hệ thống tưới tiêu và cá sinh sống tự nhiên trong hồ nước thải. Phòng thí nghiệm của BSR đã được cấp chứng chỉ công nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 17025, được trang bị thiết bị tiên tiến bậc nhất trong lĩnh vực chế biến dầu khí, có thể thực hiện được tất cả phép thử cho toàn bộ sản phẩm lọc hóa dầu của Nhà máy và được công nhận là một trong những phòng thí nghiệm hiện đại nhất, chính xác nhất châu Á - Thái Bình Dương.

Với nhu cầu lớn của thị trường về dòng sản phẩm của BSR, khả năng mở rộng được thị trường tiêu thụ, BSR đang tận dụng được mức độ tác động tích cực của đòn bẩy kinh doanh. Điều này sẽ làm cho lợi nhuận trước lãi vay và thuế của BSR gia tăng mạnh khi chỉ cần tăng một lượng nhỏ sản phẩm tiêu thụ, từ đó sẽ đem đến lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của BSR gia tăng nhanh. Ngoài ra, có thể thấy các quyết định đầu tư của BSR luôn gắn liền với việc bảo vệ môi trường, một trong những mục tiêu quan trọng của nước ta trong tình hình hiện nay.

Với vai trò dẫn đầu trong ngành lọc hoá dầu ở Việt Nam, cùng hệ thống quản trị được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, nguồn lực tài chính vững mạnh, giá bán sản phẩm cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường và với chiến lược tập trung chế biến sâu, đầu tư vào hoá dầu trong tương lai thì tiềm năng tăng trưởng của Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn trong các năm sắp tới còn rất lớn.

Để triển khai thực hiện công tác Cổ phần hóa BSR theo kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, ngày 31/5/2017 Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định số 1938/QĐ-BCT về việc xác định giá trị Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR) để cổ phần hóa là 3,2 tỷ USD.

A.D

Theo Trí thức trẻ