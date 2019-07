Những con số đau lòng về cháy rừng miền Trung tháng 7

Sản xuất lâm nghiệp trong tháng 7 tập trung vào hoạt động khai thác gỗ, bảo vệ và phòng chống cháy rừng ở các tỉnh phía Bắc, chuẩn bị trồng rừng ở các tỉnh phía Nam.

Diện tích rừng trồng tập trung tháng 7/2019 ước tính đạt 14,8 nghìn ha, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 6,4 triệu cây, giảm 2,7%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1.470 nghìn m3, tăng 3,6%; sản lượng củi khai thác đạt 1,5 triệu ste, giảm 3,2%.

Một số địa phương có sản lượng gỗ khai thác trong tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Quảng Trị ước tính đạt 105 nghìn m3, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước; Nghệ An đạt 102,4 nghìn m3, tăng 19,7%; Yên Bái đạt 48,8 nghìn m3, tăng 11%; Phú Yên đạt 31,1 nghìn m3, gấp 2 lần; Lâm Đồng đạt 8,3 nghìn m3, gấp 3 lần.

Tính chung 7 tháng, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 124,8 nghìn ha, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 40,8 triệu cây, giảm 3,1%; sản lượng gỗ khai thác đạt 8.500 nghìn m3, tăng 4,3%; sản lượng củi khai thác đạt 10,7 triệu ste, giảm 1,7%.



Nắng nóng kéo dài gây hạn hán ở một số địa phương gây ra hàng loạt vụ cháy rừng ở khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường, đặc biệt là tại các tỉnh miền Trung, đã khiến cho nguy cơ cháy rừng lớn ngày càng nghiêm trọng. Điều kiện thời tiết và các nhân tố khí tượng là các tác nhân cho sự phát sinh, phát triển của một đám cháy rừng bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, gió.

Từ ngày 26/6 đến 1/7, các tỉnh dọc miền Trung: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng lớn, thiêu rụi hàng trăm héc ta rừng. Nghiêm trọng nhất là tại tỉnh Hà Tĩnh với hàng trăm điểm cháy ở 7 huyện và số người được huy động cứu rừng lên tới 15.000.



Thống kê một số địa phương có diện tích rừng bị cháy tăng cao: Phú Yên 386,1 ha, gấp 277 lần cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2018 là 1,4 ha); Hà Tĩnh 166,4 ha, gấp 3 lần; Quảng Bình 85 ha, gấp 7 lần; Quãng Ngãi 54,4 ha, gấp 3 lần; Quảng Nam bị cháy 32,8 ha trong khi cùng kỳ năm trước tỉnh này không xảy ra vụ cháy rừng nào.



Trong tháng 7/2019, diện tích rừng bị thiệt hại là 804,4 ha, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó diện tích rừng bị cháy là 756,8 ha, gấp 5,6 lần; diện tích rừng bị chặt phá là 47,6 ha, giảm 28%.

Tính chung 7 tháng, diện tích rừng bị thiệt hại là 1.740,5 ha, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 1.409,9 ha, gấp 3,8 lần; diện tích rừng bị chặt phá là 330,6 ha, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2018.