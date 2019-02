Những cuốn sách bán chạy của Tổng thống Trump

Nghệ thuật đàm phán (The Art of the Deal)

Nghệ thuật đàm phán là cuốn sách đầu tay của Donald Trump, được xuất bản năm 1987. Tác phẩm nửa tự truyện nửa lời khuyên kinh doanh này từng đứng đầu trong danh sách các cuốn sách bán chạy nhất của The New York Times và nằm trong danh sách suốt 51 tuần.

Cuốn sách cho người đọc thấy cách ông Trump điều hành công việc kinh doanh, làm ăn với đối thủ, mua thành công những sòng bạc hàng đầu ở thành phố Atlantic, thay đổi bộ mặt của những cao ốc ở thành phố New York… và xây dựng những tòa nhà chọc trời trên thế giới.

Ảnh: Amazon.

Nghĩ như nhà vô địch (Think Like A Champion)

Trong cuốn sách này, Donald Trump chia sẻ về cách sống và kinh doanh của mình. Đó là quá trình tư duy mà tác giả nghĩ sẽ có ích cho mọi người để đi đến thành công. Donald Trump đã có nhiều thời gian để kiểm nghiệm những suy nghĩ này và ông tin rằng mỗi người muốn thành công đều cần một công thức cho riêng mình.

Ảnh: Fahasa.

Tôi đã làm giàu như thế nào (How To Get Rich)

Cuốn sách được xuất bản lần đầu vào năm 2004, trong đó Tổng thống Mỹ liệt kê tất cả những bài học ông nhận được từ show truyền hình thực tế ăn khách "The Apprentice”, đế chế bất động sản của ông và với tư cách là người đứng đầu của 20.000 nhân viên trong tổ chức Trump Organization, cũng như tư cách một người cha đã giáo dục con về giá trị của đồng tiền và lao động.

Ảnh: Amazon.

Chạm tay hóa vàng (Midas Touch, viết chung với Robert T. Kiyosaki)

Cuốn sách viết về cách tạo lập và xây dựng công ty, từ kinh nghiệm của Donald Trump và Robert T. Kiyosaki (tác giả bộ sách Dạy con làm giàu). Trong cuốn sách, 2 tác giả đưa cho bạn những lời khuyên giúp bạn khởi nghiệp và phát triển nó, gói gọn trong 5 điểm chính: Sức mạnh tính cách; Tập trung; Thương hiệu; Các mối quan hệ; Những điều nhỏ nhưng “không nhỏ”.

Ảnh: Adayroi.com.

Nghĩ như một tỷ phú (Think Like A Billionaire)

Cuốn sách cho thấy cách nghĩ của một tỷ phú về tiền bạc, sự nghiệp và cuộc sống. Người đọc sẽ tìm thấy lời khuyên giá trị về đầu tư bất động sản, từ đánh giá bất động sản đến việc mua, bán và tái đầu tư. Bên cạnh đó, Donald Trump cũng chỉ ra cách gây ấn tượng với mọi người, cách "chỉnh" và phê bình người khác, cách để hiểu bạn bè... tất cả mọi thứ bạn cần để tiến về phía trước.

Ảnh: Adayroi.com.

Nước Mỹ nhìn từ bên trong - Làm thế nào để nước Mỹ què quặt hùng mạnh trở lại (Crippled America: How to Make America Great Again)

Cuốn sách được soạn như cương lĩnh tranh cử của ông Trump. Từ lập trường cá nhân, ông đã dùng cuốn sách để bóc trần nước Mỹ què quặt đương thời, đồng thời cũng đưa ra các giải pháp với với tham vọng vực nước Mỹ hùng mạnh trở lại.

Ảnh: Vnexpress.

Đã đến lúc phải cứng rắn để khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ (Time to Get Tough: Making America #1 Again)

Donald Trump đưa ra kế hoạch giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại. Trong sách, ông tin rằng bất cứ học thuyết chính sách ngoại giao đáng tin cậy nào của nước Mỹ cũng cần được định nghĩa bởi 7 nguyên tắc cốt lõi. Trong đó nguyên tắc đầu tiên là "Lợi ích của nước Mỹ là trên hết. Luôn luôn là như vậy. Không có gì phải biện bạch ở đây".