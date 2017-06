Những điều thú vị về con trai huyền thoại Olympic Michael Phelps - nhóc tì nổi tiếng nhất Instagram hiện nay

Nhân vật nhí quyền lực nhất Instagram hiện nay.

Con trai 1 tuổi của huyền thoại Olympic Michael Phelps và vợ Nicole lần đầu chiếm được trái tim người Mỹ khi đang cổ vũ cha mình từ khán đài sân vận động Olympic Rio 2016, với thiết bị bảo vệ tai to sụ đầy tinh thần dân tộc.

Boomer Phelps cổ vũ cha mình từ khán đài sân vận động Olympic Rio 2016.

Từ đó đến nay, cậu nhóc có 785 nghìn người theo dõi trên Instagram, trở thành tâm điểm yêu thích của cộng đồng mạng toàn thế giới, và hẳn nhiều người đang rất tò mò về thiên thần tí hon này.

Nicole Phelps, Hoa hậu California năm 2010 và là mẹ của đứa bé đáng yêu nhất Instagram đã chia sẻ những điều chưa kể về Boomer. Đây quả thực là một đứa trẻ đáng yêu quá mức cho phép, những tiết lộ sau đây sẽ chứng minh điều đó.

Một phiên bản mini của Michael Phelps

Người ta hay bảo “cha nào con nấy”. Mà quả thật, là con trai người từng giành 23 huy chương vàng Olympic, cậu bé cũng rất “cuồng” nước.

Tới giờ đi tắm rồi!

Nicole chia sẻ, cậu bé thích thú với nước ngay từ lần đầu tiên. Cha mẹ cậu đã sớm nhận ra Boomer chỉ thực sự thoải mái khi ở dưới nước. Cậu bé yêu bể bơi, yêu bồn tắm, yêu vòi hoa sen, miễn là có nước, cậu sẽ cảm thấy vui sướng.

Michael đã giải nghệ, nhưng thật may mắn cho chúng ta, Boomer chỉ mới bắt đầu.

Một ngôi sao tương lai

Làm sao chúng ta biết được một ngôi sao Olympic tương lai đang lớn lên trước mắt chúng ta? Và mặc dù chưa thể biết liệu Boomer có nối nghiệp cha mình hay không, chúng ta vẫn không ngừng hi vọng. Đặc biệt là khi mẹ cậu bé luôn khẳng định chắc nịch về niềm đam mê với nước của con mình

Liệu họ có để cho tài năng này trở nên lãng phí? Nicole tâm sự: “Điều quan trọng nhất mà tôi nghĩ mẹ của Michael đã làm cho anh, là cho phép anh làm những gì anh muốn. Vì vậy, nếu Boomer quyết định chinh phục Thế Vận hội năm 2032, chúng tôi sẽ ủng hộ nó hết mình.”

Xem tớ có ra dáng con trai nhà vô địch bơi lội không?

Nhưng nếu Boomer không chọn cuộc đời của một một vận động viên? Tốt thôi, chẳng sao cả. Cậu bé còn có một lựa chọn hoàn hảo khác: chơi trống. Cậu được sắm cho một dàn trống và thường ngồi lì ờ đó gõ nên những âm thanh tạo thành giai điệu.

Một tay trống (drummer) tên Boomer? Còn gì tuyệt hơn?

Một “chuyên gia” ẩm thực

Như bao tài khoản Instagram khác, Boomer không ngần ngại chia sẻ hình ảnh những món ăn. Cậu nhóc ghiền phô mai và rất nhiệt tình trong những bữa ăn. Cậu sẽ ngồi trên chiếc ghế cao dành riêng cho mình, giơ cao một cánh tay như đang cưỡi bò, làm cho chiếc ghế dịch chuyển tới lui trên sàn.

Món khoái khẩu của tớ là phô mai.

Cùng tớ măm dưa hấu nào.

Sung sướng đón đợi ngày cuối tuần như bất kì ai

Ngày cuối tuần luôn được người người nhà nhà mong đợi, và thiên thần nhí này cũng không ngoại lệ. Cậu nhóc thích được đưa đi dạo và nghỉ ngơi vào ngày thứ Sáu. Bức ảnh thú vị này là khi cậu đang chán nản chờ đợi ngày cuối tuần.

Cuối tuần đã đến chưa vậy?

Thậm chí còn thực hiện nội dung quảng cáo

Boomer đã sử dụng tiếng tăm của mình để quảng bá cho một số sản phẩm, và thật lạ là, chúng ta không ghét điều đó. Cậu bé hợp tác với Huggies Little Swimmers để dạy về an toàn dưới nước cho những đứa trẻ không may mắn có phụ huynh là những vận động viên bơi lội. Chúng ta bị thu hút bởi toàn bộ video đáng yêu trên Instagram với hình ảnh hai bố con trong bể bơi.

Nụ cười tỏa nắng và yêu đời

Boomer là một đứa trẻ lạc quan, yêu đời, và điều đó tạo nên một hiệu ứng rất tích cực cho những người yêu quý cậu. Giữa hàng loạt những nội dung tiêu cực trên mạng xã hội, một đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu có thể xoa dịu tất cả.

Nụ cười có thể thắp sáng cả một ngày của bạn.

Nicole giải thích, ngày nay chúng ta phải nhìn thấy quá nhiều những thứ tiêu cực trên những phương tiện truyền thông, vì vậy cô cùng Michael đang cố gắng hết sức để dạy Boomer tìm thấy vẻ đẹp trong cuộc sống hằng ngày. Họ mong muốn tất cả mọi người sẽ mỉm cười khi nhìn thấy Boomer, và biết đâu đó sẽ là điểm sáng duy nhất trong ngày của họ.

Vậy ai là người đứng sau Instagram của Boomer?

Chẳng ai xa lạ, chính là Michael Phelps. Nicole là người chụp tất cả hình ảnh và gửi cho Michael, anh sẽ đăng tải và nói về Boomer. Nicole không hề can thiệp vào tài khoản, thậm chí cô không nắm giữ mật khẩu mà giao toàn quyền cho chồng.

Chính ông bố Michael là người “sống ảo” hộ con trai.

Bắt đầu từ số 0 và giờ Boomer đã ở vị trí này

Cả 2 vợ chồng đều không ngờ rằng tài khoản này lại trở nên nổi tiếng đến vậy. Khi Michael quyết định đăng bài viết đầu tiên như một cách để gia đình, bạn bè và người hâm mộ ngắm nhìn Boomer, anh đã có gần 2000 người theo dõi. Sau trận đấu Olympic 2016, số người theo dõi vượt hơn 100.000 và vẫn tiếp tục tăng, bỏ xa chính mẹ cậu bé.

Cậu bé được cha mẹ xây dựng và quản lí hình ảnh từ khi chưa chào đời.

Nhưng liệu Nicole có lo lắng khi đưa con mình vào ánh đèn nổi tiếng quá sớm? Rõ ràng là không. Cô và Michael đã bảo đảm quản lí cho Boomer từ trước khi cậu bé ra đời, vì họ không muốn cậu bị ai đó giả danh trên mạng.

Họ đã cân nhắc mãi, liệu điều đó là nên hay không nên. Nhưng cuối cùng, họ biết rằng khi đăng những bức ảnh của con trai, họ có thể cho người hâm mộ thấy họ là một gia đình bình thường và có một cuộc sống hạnh phúc như bao người bình thường khác.

Chừng ấy điều đã đủ chứng minh Boomer có tất cả tố chất của một thần tượng Instagram?

Theo Phương Giấy Spiderum

Trí thức trẻ