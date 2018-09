Những doanh nghiệp đầu tiên công bố ước lợi nhuận quý III

CTCP Bất động sản Netland (HNX: NRC) cho biết 9 tháng đầu năm ước lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 50 tỷ đồng, tương ứng với 71% kế hoạch năm. Theo đó, quý III, công ty ước thực hiện được hơn 18 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Ông Nguyễn Hữu Quang, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc chia sẻ tính đến thời điểm hiện nay thì công ty đã gần như chắc chắn hoàn thành kế hoạch kinh doanh 70 tỷ đồng lãi ròng cho cả năm. Bởi, công ty đã thống nhất được với đối tác lợi nhuận dự kiến được chia từ dự án Haborizon Nha Trang là 45 tỷ đồng và ghi nhận trong quý IV. Đối tác sẽ chuyển tiền cho Netland từ đây đến cuối năm.

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (HOSE: CRE) công bố quý III, doanh thu thuần ước đạt 265 tỷ đồng, lãi gộp 95 tỷ đồng; biên lãi gộp đạt 35,8%. Sau khi trừ các chi phí, công ty lãi sau thuế 41,7 tỷ đồng. Lũy kế 3 quý, CRE ghi nhận doanh thu thuần 856 tỷ đồng doanh thu thuần và 185,7 tỷ đồng lãi sau thuế; lần lượt thực hiện 51% và 58% kế hoạch kinh doanh năm.

Công ty cho biết quý IV là thời điểm “chạy nước rút” kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 765,7 tỷ đồng và lãi sau thuế 136 tỷ đồng. Với ước tính này, công ty ước thực hiện được 97% kế hoạch doanh thu và 101% kế hoạch lợi nhuận.

CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (HOSE: UIC) công bố ước tính tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 9 tháng đạt hơn 2.046 tỷ đồng. Tổng doanh thu và thu nhập khác 1.870,7 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 46,4 tỷ đồng; tương ứng thực hiện được 79% và 89% kế hoạch năm sau 9 tháng.

Xét riêng quý III tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 711,5 tỷ đồng, tổng doanh thu và thu nhập khác 640 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 13 tỷ đồng.

Công ty đề ra chỉ tiêu cho quý IV gồm doanh thu và thu nhập khác 652 tỷ đồng, lãi trước thuế 13 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc công ty kỳ vọng vượt kế hoạch năm 7% doanh thu và 14% lợi nhuận trước thuế.

CTCP Đầu tư Hải Phát (HOSE: HPX) chưa công bố kết quả kinh doanh quý III nhưng cho biết sẽ không có yếu tố đặc biệt mà quý IV mới là cao điểm hạch toán lợi nhuận. Theo đó, công ty ước nửa cuối năm sẽ ghi nhận 280 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế từ các dự án như khu khu đô thị mới Phú Lương, khu nhà thấp tầng Trâu Quỳ và khu nhà thấp tầng của dự án Roman.

Tại buổi gặp gỡ nhà phân tích và nhà đầu tư chiều 26/9, ông Đoàn Hòa Thuận, Tổng giám đốc cho biết đến thời điểm này, Hải Phát vẫn hướng đến mục tiêu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng cả năm và có cơ sở để đạt được.

Nửa đầu năm, công ty đạt 170 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, thực hiện 38% kế hoạch năm.

Công ty cổ phần Thủy sản Mekong (HOSE: AAM) công bố Nghị quyết HĐQT về ước 9 tháng đầu năm sản lượng đạt 2.527 tấn, thực hiện 50,5% kế hoạch năm; doanh thu 169 tỷ đồng, đạt 76,8% kế hoạch. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế ước đạt 10,5 tỷ đồng, gấp đôi kế hoạch năm đặt ra 5 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2017, doanh thu AAM có sự sụt giảm nhẹ nhưng lợi nhuận cải thiện đáng kể (9 tháng đầu năm 2017 bị lỗ trước thuế 2,6 tỷ đồng).

Nửa đầu năm, AAM đạt doanh thu thuần 110 tỷ đồng và lãi trước thuế 7,7 tỷ đồng. Do đó, quý III công ty đạt 59 tỷ đồng doanh thu và 2,8 tỷ lãi trước thuế.

Theo báo cáo của CTCK TP HCM (HSC), lợi nhuận sau thuế của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) có thể đạt 250 tỷ đồng trong quý III, giảm 2,5% so với cùng kỳ 2017. Trong quý, DXG sẽ ghi nhận lợi nhuận từ dự án Lux Garden sau khi đã bắt đầu bàn giao căn hộ cho người mua trong tháng 8. Công ty đã bàn giao khoảng 80% trong tổng số 503 căn của dự án.

Lũy kế 9 tháng, lãi ròng công ty ước đạt 682 tỷ đồng, tăng 48% và tương đương 64% kế hoạch năm.

Năm 2018, HSC dự kiến Đất Xanh sẽ ghi nhận doanh thu thuần 4.158 tỷ đồng, tăng 44% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng 49%, đạt 1.118 tỷ đồng.

CTCK Rồng Việt (VDSC) dự báo, trong quý III, CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) đạt doanh thu thuần 5.928 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng giảm 18% xuống 169 tỷ đồng.

Nguyên nhân doanh thu tăng mà lợi nhuận giảm do cạnh tranh tại thị trường tôn mạ nội địa ngày một gay gắt khi hầu hết doanh nghiệp đầu ngành đều mở rộng công suất. Bởi vậy, để tăng tiêu thụ, ngoài việc chấp nhận mức biên lợi nhuận thấp hơn, doanh nghiệp cần thu hút khách hàng bằng các chính sách trả chậm. Mặt khác, biến động mạnh giá nguyên vật liệu đầu vào (HRC) tiếp tục là yếu tố chính ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp của NKG, chi phí lãi vay tiếp tục tăng do nợ vay ngắn hạn tăng, các khoản phải thu của công ty cũng tăng có thể do chính sách tín dụng dành cho khách hàng. Thêm nữa, việc mở rộng công suất đòi hỏi dự trữ nhiều nguyên vật liệu hơn và hàng tồn kho thành phẩm tăng cũng tạo áp lực lên vốn lưu động của công ty.

VDSC dự báo cả năm NKG ghi nhận 19.733 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 56% và lợi nhuận ròng 562 tỷ đồng, giảm 21%.