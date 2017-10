Quốc gia Bắc Mỹ Mexico là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) giúp quốc gia này có quan hệ kinh tế mật thiết với Mỹ và Canada, hai nền kinh tế lớn khác của thế giới. Do đặt trọng tâm vào xuất khẩu nên Mexico còn ký các hiệp định thương mại tự do với hơn 40 quốc gia khác, bao gồm cả Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Israel hay các nước Trung – Nam Mỹ.

Mexico chính thức gia nhập APEC vào tháng 11/1993. Quốc gia này là nước chủ nhà của APEC năm 2002, nơi các nhà lãnh đạo thông qua kế hoạch hành động Thuận lợi hóa Thương mại. Tại Los Cabos, Mexico, APEC lần thứ 2 đưa ra tuyên bố chống khủng bố.