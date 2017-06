Những làng rau Hà Nội cho thu nhập... nửa tỷ đồng/ha

Cánh đồng rau cải trái vụ của thôn Đầm, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội bất chấp nắng gắt, mưa nặng hạt mùa hè, rau vẫn xanh tươi, bởi rau đã có vòm che. Mỗi sào rau, người trồng phải đầu tư 1,5 triệu đồng tiền khung sắt, giấy nilon. Không chỉ có vòm che, người trồng rau Vân Nội còn phải áp dụng nhiều biện pháp giảm trừ sâu bệnh từ khâu làm đất đến tăng bón phân hữu cơ giúp cây rau cứng khoẻ, tăng chống chịu sâu bệnh…

Rất ít nơi trồng được rau trái vụ mà đẹp được như ở Vân Nội càng hiếm. Chính vì vậy, cải ở đây mùa này bán đắt gấp 2-3 lần rau cải chính vụ.

Vùng trồng mướp của thôn Thố Bảo, xã Vân Nội cũng bắt đầu sử dụng dụng cụ diệt trừ ruồi đục quả bằng một loại protein sản xuất từ men bia không độc hại. Ruồi được dụ vào hộp màu vàng, ăn thuốc rồi chết. Một sào mướp, nông dân đầu tư 2 lọ thuốc mất khoảng 130.000 đồng cho một lứa mướp 5 tháng. Trong khi nếu dùng thuốc trừ sâu, họ sẽ phải tốn 1 triệu đồng tiền thuốc cho một lứa mướp mà rất hại sức khoẻ và môi trường

Với vùng rau an toàn tập trung diện tích trên 500ha, huyện Đông Anh trở thành địa phương đứng đầu Hà Nội về số cơ sở sản xuất, sơ chế rau an toàn. Riêng huyện này có tới 37 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất; 16 cơ sở đủ điều kiện sơ chế rau an toàn. Các đại lý kinh doanh rau trên địa bàn phải cam kết đưa ra thị trường rau quả thực sự an toàn.

Nhiều năm kiên trì sản xuất an toàn, các làng rau Đông Anh, Hà Nội đều đạt thu nhập ít nhất cũng 400 - 500 triệu đồng/năm. Đặc biệt, vùng rau xã Tiên Dương đã trồng su hào trái vụ cho thu nhập 1 tỷ đồng/ha/năm.

Theo Dương Hương - Chí Hiếu

VTV1