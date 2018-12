Những mẫu nhà cấp 4 đơn giản mà đẹp

Có những mẫu nhà bạn nghĩ nó chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích nhưng hoàn toàn có thật ngoài đời. Những mẫu thiết kế nhà cấp 4 lộng lẫy khiến các bạn phải ngây ngất khi nhìn.

Đặc điểm của những mẫu nhà cấp 4 này: Mang âm hưởng tân cổ điển, Lối kiến trúc độc đáo, chất liệu cao cấp, biết kết hợp tinh tế giữa kiến trúc và cảnh quan nên đã tạo nên không gian thơ mộng.

Với chi phí xây dựng không quá tốn kém, phong cách kiến trúc đa dạng, lại có thể sinh hoạt đông người khá thoải mái trong một không gian, nhà cấp 4 hiện nay đã trở nên rất phổ biến.

Không chỉ ở những vùng nông thôn mà ở thành phố, nhiều người cũng lựa chọn mẫu nhà cấp 4 làm không gian sống tiện nghi cho gia đình mình.

Nhà cấp 4 có đa dạng các mẫu nhà như nhà mái thái, nhà có gác lửng, nhà cấp 4 mái bằng,…trong đó, mẫu nhà cấp 4 đẹp 100m2 là mẫu nhà cơ bản và được thi công nhiều nhất bởi diện tích rộng rãi, dễ thiết kế và không quá tốn kém.

Nhà cấp 4 truyền thống của Việt Nam là kiểu nhà có cấu trúc thấp, thường là nhà tầng trệt hoặc có thêm phần gác lửng để nới rộng diện tích sử dụng trong nhà. Mẫu nhà cấp 4 -100m2 là nhà tầng trệt có tổng diện tích 100m2, với phần mái là mái ngói, mái thái, mái tôn hoặc mái bằng,…

Đây có lẽ là mẫu nhà cấp 4 đẹp phổ biến nhất bởi thiết kế mái thái đẹp, quyến rũ lại có nhiều ưu điểm như có khả năng chống nóng, chống ẩm tốt. Đó cũng là lý do tại sao những năm gần đây, những loại mái tôn, mái bằng…thường được thay thế bằng mái thái hiện đại. Nhược điểm duy nhất khi xây dựng mẫu nhà mái thái này là chi phí có đắt hơn so với những loại nhà mái khác, việc thi công cũng mất nhiều thời gian hơn do phần mái cần tỉ mỉ, cẩn thận.

Để phù hợp với nhu cầu sinh hoạt, giải trí hiện nay, các kiểu nhà có sân vườn rộng rãi hay gara để xe ô tô ngày càng trở nên phổ biến hơn. Với diện tích 100m2, bạn hoàn toàn có thể bố trí công năng của ngôi nhà bao gồm: phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, nhà tắm, WC và gara ô tô hoặc sân vườn.

Sân vườn có thể bố trí ngay trước nhà, gara ô tô có thể tận dụng khoảng trống bên cạnh cửa chính dẫn vào phòng khách, sau đó diện tích còn lại để bố trí phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh.

Nội thất trong mẫu nhà cấp 4 đẹp cũng không nên lựa chọn quá cầu kỳ hay cồng kềnh.

Một ưu điểm của mẫu nhà cấp 4 đẹp 100m² khiến cho kiểu nhà này được lựa chọn xây dựng nhiều hơn cả đó là bởi diện tích sử dụng khá rộng rãi, dễ dàng hơn trong việc bố trí các phòng dành cho gia đình có nhiều người hoặc nhiều thế hệ cùng chung sống.

Nếu cảm thấy diện tích 100m2 vẫn chưa đủ, hãy thiết kế thêm khu vực gác lửng để nới rộng không gian sống của bạn. Tuy nhiên, thiết kế gác lửng vẫn đòi hỏi sự thông thoáng, vì vậy nên thiết kế phần mái cao hơn một chút và tận dụng gác lửng bố trí thêm ban công nhỏ thoáng đãng cho căn nhà.

Kiểu nhà cấp 4 phong cách châu Âu hay Bắc Âu dành cho những người yêu thích sự hiện đại mà vẫn đơn giản, hài hòa. Thay vì mái ngói truyền thống, kiểu nhà này thường sử dụng mái bằng hoặc mái tôn, khá tiết kiệm chi phí.

Phong cách cổ điển thường phù hợp với những căn nhà có diện tích rộng rãi, và nhà cấp 4 100m2 là sự lựa chọn khá hoàn hảo nếu bạn muốn thiết kế nhà theo phong cách này.

Hiện nay, xu hướng xây dựng nhà cấp 4 nói chung và nhà cấp 4 100m2 nói riêng thường hướng đến sự tối giản nhưng vẫn tiện nghi, hiện đại nhưng không hề cầu kỳ, rối mắt.

Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ hay cửa chính trong nhà đặc biệt là phòng khách, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo yếu tố phong thủy và sự yên tĩnh. Nội thất phòng bếp đẹp, hiện đại, thông thoáng và tràn ngập ánh sáng cũng phần nào giúp nới rộng diện tích sử dụng cho căn nhà. Thiết kế không gian và nội thất mở, tạo cảm giác thoải mái cho gia đình sử dụng.