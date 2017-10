Những ngôi sao đang lên trên bầu trời ngân hàng

Nếu như VPBank cách đây 5 năm vẫn còn chẳng ai chú ý đến và còn là một “anh lính mới” thì nay đã chễm chệ trong ngôi đầu bảng về lợi nhuận của nhóm cổ phần cũng như dẫn đầu về giá cổ phiếu trên sàn. Hay Techcombank cũng từng trải qua giai đoạn giảm tốc mạnh hồi năm 2012, 2013 nhưng sau đó lại phục hồi nhanh chóng và nay đã nằm trong top các ngân hàng có khả năng sinh lời tốt nhất. Không những thế, giá cổ phiếu của Techcombank trên sàn chứng khoán OTC còn được săn đón với mức giá “cao không tưởng” là 50.000 đồng – cao nhất trong dòng cổ phiếu ngân hàng hiện nay.

Nhưng, sẽ là vô cùng thiếu sót nếu cứ mải mê nhìn vào những ngôi sao sáng ấy mà quên đi những “ngôi sao mới nổi” trên bầu trời ngân hàng, với điển hình là HDBank của nhóm ngân hàng tầm trung hay TPBank và OCB ở những phân khúc nhỏ hơn.

Hiện tượng mới HDBank

Là một trong số các ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam, ban đầu chỉ có vốn điều lệ 3 tỷ đồng cùng 50 nhân viên, đến nay ngân hàng này vươn mình trở thành 1 trong số 8 ngân hàng cổ phần tư nhân lớn mạnh nhất.

HDBank đặc biệt bứt phá mạnh trong khoảng 5 năm trở lại đây khi tăng trưởng gấp 8 lần với tốc độ tăng bình quân 30-40%/năm. Đến thời điểm 30/9/2017, ngân hàng đã có tổng tài sản hơn 174 nghìn tỷ đồng; vốn điều lệ 8.100 tỷ đồng cùng mạng lưới hệ thống hơn 240 chi nhánh/phòng giao dịch phủ gần khắp cả nước, phục vụ hơn 5 triệu khách hàng.

Nhắc tới HDBank không thể không nói tới những dấu mốc mà ngân hàng này đã ghi dấu với lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam. Đó là thương vụ sáp nhập tự nguyện đầu tiên giữa HDBank – DaiABank, tiếp đến là thương vụ đầu tiên về mua 100% vốn của công ty tài chính nước ngoài SGVF, sau nữa là thương vụ hợp tác chiến lược với công ty Tài chính tiêu dùng hàng đầu Nhật Bản, hình thành nên liên doanh HD SAISON – 1 trong 4 công ty tài chính có thị phần lớn nhất hiện nay.

Riêng về kết quả kinh doanh, HDBank đang cho thấy sự bứt phá đáng gờm với lợi nhuận tăng liên tục trong vòng 5 năm qua. Chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận của nhà băng này đã tăng gấp hơn 6 lần so với con số đạt được của năm 2013 và cả năm nay có thể cao gấp đôi so với năm trước, gấp chục lần so với cách đó 5 năm, lọt vào top 5 ngân hàng cổ phần lãi tốt nhất.

Và cũng đáng chú ý, lợi nhuận HDBank làm ra từ đầu năm tới nay chỉ còn kém VPBank, Techcombank và MB, trong khi đã vượt xa cả ACB, Sacombank, Eximbank, SHB, LienVietPostBank...

Lợi nhuận của HDBank tăng vọt trong 5 năm qua (nguồn BCTC)

Chú bé tí hon OCB và thanh niên TPBank đang... dậy thì

Nếu như top giữa có điển hình là HDBank thì nhóm ngân hàng nhỏ hơn lại đang tạo sự chú ý từ TPBank và OCB. TPBank là ngân hàng yếu kém bị buộc phải tái cơ cấu, sau khi đổi tên, đổi chủ sang nhóm của ông Đỗ Minh Phú vào năm 2012, nhà băng này đã thay da đổi thịt và đến nay đã khắc phục hoàn toàn lỗ lũy kế. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2017, TPBank đã đạt lợi nhuận trước thuế hơn 700 tỷ đồng cùng tổng tài sản vượt 110 nghìn tỷ đồng – từ ngân hàng nhỏ bứt tốc lên nhóm ngân hàng tầm trung về tổng tài sản.

OCB cũng lớn nhanh trong thời gian qua. Dù rằng quy mô còn khiêm tốn với tài sản khoảng 70.000 tỷ đồng và vốn điều lệ 4.000 tỷ nhưng ngân hàng này cũng đã cho lợi nhuận gần 800 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay, sau khi đạt chưa đầy 500 tỷ trong năm trước.

Hai ngân hàng này đang trở thành những đối thủ đáng gờm của các nhà băng có cùng phân khúc và mục tiêu, và cũng không loại trừ khả năng gia nhập câu lạc bộ lợi nhuận nghìn tỷ 2017.

Ngân hàng lớn chớ chủ quan

Nhìn lại sự phát triển của 2 ngân hàng dẫn đầu về lợi nhuận nhóm cổ phần hiện cho thấy, vốn dĩ 5 năm trước chẳng ai ngờ tới một VPBank hay Techcombank của hiện tại, vậy thì chẳng có lý do gì mà không kỳ vọng ở tương lai của các ngân hàng khác, đặc biệt là nhóm đã có nền tảng vững chắc và sẵn sàng bứt phá bất cứ lúc nào.

Trong số những cái tên được kể đến, HDBank có lẽ là ngân hàng khiến các “đàn anh đàn chị” phải chú ý hơn cả bởi nhà băng này đang có những nền tảng rất vững chắc, đó là sự hậu thuẫn của nhóm cổ đông có tiềm lực vững chắc, là sự lãnh đạo của những “bàn tay quyền lực” vốn đang điều hành Vietjet và Vinamilk – hai doanh nghiệp hàng đầu hiện nay.

Hơn nữa, HDBank cũng có trong tay công ty tài chính HD SAISON – vốn được xem là gà đẻ trứng vàng mà nhiều ngân hàng khao khát có được và đang nỗ lực xây dựng. Vietjet đã lên sàn với sự khát khao của nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế thì không có gì ngân hàng HDBank của cùng một chủ lại không có được những đặc tính tương tự như vậy.