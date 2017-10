Những người rất thành công đã tiêu tiền như thế nào trước khi 30 tuổi?

1. Ưu tiên trả hết các khoản nợ lãi suất cao

Không phải tất cả các khoản nợ đều có thời gian bằng nhau. Một chiến lược hiệu quả để thanh toán chúng là xếp hạng các khoản nợ theo thứ tự lãi suất từ cao nhất đến thấp nhất. Sau đó, ưu tiên thanh toán các khoản nợ có lãi suất cao nhất trong khi vẫn trang trải lãi suất tối thiểu của các khoản nợ khác.

2. Chi tiêu ít hơn số tiền họ kiếm được

Những người giàu có nhất có xu hướng thắt chặt chi tiêu và quản lý tài chính cẩn trọng. Một người thành công về mặt tài chính luôn có ít nhất 2 nguồn thu nhập. Họ thường có xu hướng tiết kiệm và chỉ chi tiêu cho những điều cần thiết với cuộc sống, con số chắc chắn nhỏ hơn số tiền họ có thể kiếm được. Đó là chiến lược để họ có thể nghỉ hưu sớm khi còn trẻ.

3. Đặt mục tiêu tiền bạc cụ thể

Trong cuốn sách "Secrets of the Millionaire Mind", tác giả T.Harv Eker viết rằng: "Lý do số 1 khiến hầu hết mọi người không có được cái họ muốn là họ không biết bản thân muốn gì. Người giàu đặt mục tiêu rất rõ ràng là họ muốn giàu có".

Hãy suy nghĩ về những gì bạn muốn có trong tương lai và lên kế hoạch để đạt được mục tiêu, Bạn muốn mua nhà vào khi nào? Bạn muốn đi du lịch nước ngoài vào năm bao nhiêu? Tính số tiền bạn cần tiết kiệm và khoảng thời gian để đạt được mục tiêu đó, thực hiện kế hoạch tiết kiệm hàng tuần, hàng tháng. Mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn khi ban biết mình đang làm gì.

4. Tiết kiệm và đầu tư cho tương lai

Đầu tư là một trong những cách hiệu quả nhất để xây dựng sự giàu có. Bạn càng sớm bắt đầu đầu tư, bạn càng tích lũy được mọi thứ theo thời gian. Bên cạnh việc tiết kiệm cho tương lai xa, tuổi nghỉ hưu, bạn cần tính toán một khoản tiền cho quỹ khẩn cấp trong tương lai gần (có thể bao gồm chi phí sinh hoạt trong 3 - 6 tháng gần nhất, chi phí chăm sóc sức khỏe...).

5. Kiếm tiền bằng năng lực thực sự

Không có điều gì quan trọng hơn là đảm bảo tài chính tương lai của bạn bằng cách kiếm tiền dựa vào năng lực thực sự. Điều đó đồng nghĩa với việc, bạn cần thông minh khi lựa chọn việc làm, thương lượng mức lương xứng đáng với giá trị của bản thân.