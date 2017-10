Những "trùm" bất động sản Trung Quốc: Từ tay trắng thành tỷ phú

1. Bà Chan Laiwa - Chủ tịch công ty bất động sản Fuwah International Group

Theo Forbes, bà Chan Laiwa là một trong những nữ tỷ phú giàu có nhất thế giới trong lĩnh vực bất động sản với 5,6 tỷ USD.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhớ lại tuổi thơ của mình, bà Chan Laiwa từng chia sẻ, hồi thập niên 40, gia đình bà nghèo đến nỗi bà phải bỏ học để đi làm. Bà từng nói nghèo khó là ngôi trường tốt nhất mà mình từng theo học.

Sau đó nhiều năm vất vả kiếm sống, bà đã thành lập một công ty sửa chữa đồ nội thất và chuyển đến Hong Kong (Trung Quốc) khi ngoài 40 tuổi. Lúc này, bà bắt đầu rót tiền vào địa ốc. Từ 12 bất động sản ban đầu, việc kinh doanh của bà ngày một thuận lợi và có quy mô lớn.

Công ty đầu tư vào địa ốc, du lịch, điện tử và nhiều ngành công nghiệp khác. Năm 2012, bà được tờ Times bình chọn là một trong 100 người ảnh hưởng nhất.

Ở tuổi 76, bà Trần là người đứng đầu tập đoàn Fu Wah International Group - Chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản lớn tại các tỉnh thành khắp Trung Quốc. Có thể kể đến Chang An Club, tổ hợp căn hộ cao cấp Lee Garden Service Apartment, tổ hợp nhà phố thương mại khu Vương Phủ Tỉnh...

Ông Wang Jianlin, Chủ tịch Dalian Wanda

Nói đến bất động sản Trung Quốc, không ai không biết Wang Jianlin, ông chủ của Dalian Wanda, một trong số ít những người có khả năng khuynh đảo cả thị trường BĐS nước này.

Sinh ra trong một gia đình có 5 anh em tại Tứ Xuyên, ông Wang Jianlin là con cả . Với xuất thân gia đình quân ngũ có truyền thống, ông Wang Jianlin lựa chọn con đường nhập ngũ năm 15 tuổi. Ông Wang Jianlin khởi đầu là anh lính gác biên giới rồi được thăng cấp dần lên Trung đoàn trưởng.

Sau 16 năm phục vụ trong quân ngũ, ông Wang Jianlin chuyển sang làm công chức hành chính tại quận Tây Cương thuộc thành phố Đại Liên vào những năm 1986. Tuy nhiên, cuộc sống công chức nhà nước, làm công ăn lương không phù hợp với ông.

Chán nản với công việc bàn giấy, Wang Jianlin bỏ việc vào năm 1988 và xin việc vào công ty phát triển bất động sản Xigang Residential Development, vốn đang chìm trong nợ. Ông Vương giữ chức Tổng quản lý của công ty vào năm 1989. Tới năm 1992, ông nắm toàn bộ quyền kiểm soát công ty, đổi tên thành Dalian Wanda và chính thức xây dựng tập đoàn này với số vốn 80.000 USD đi vay.

Cho đến nay Wanda Hotels & Resorts Co Ltd đã mở 71 khách sạn 5 sao trên khắp Trung Quốc. Ngoài ra, ông Wang còn đầu tư hàng tỷ USD cho các bất động sản ở Sydney, London, Chicago và Los Angeles. Ông Wang đang trên con đường trở thành chủ sở hữu lớn nhất thế giới về số lượng các khách sạn năm sao.

Làm thế nào một người lính lại trở thành một ông trùm BĐS Trung Quốc, ông Wang Jianlin từng chia sẻ: "khoảng thời gian từ 1970 - 1986 phục vụ trong quân đội đã giúp ông tôi luyện lòng kiên định và sự kiên nhẫn cần thiết...Nếu không có những con người với nhiều năm kinh nghiệm ấy, tôi có thể sẽ không bao giờ có được khả năng kiểm soát được căng thẳng và quyết tâm mạnh mẽ như hôm nay”.

Bà Zhang Xin - Chủ tịch công ty bất động sản SOHO China

Từng nhiều năm làm công nhân nhà máy, Zhang Xin hiện là trùm bất động sản tại Trung Quốc với loạt công trình nổi bật tại Bắc Kinh và Thượng Hải.

Năm 15 tuổi, Zhang cùng gia đình chuyển từ Bắc Kinh tới Hồng Kông - nơi bà kiếm được những đồng tiền đầu tiên. Tại đây, bà làm việc ở các nhà máy trong 5 năm liền. Dù công việc này khá đơn điệu nhưng bà lại có được sự tự do chưa từng có trước đây. “Ở đây tôi có thể mua bất cứ thứ gì muốn mua, ăn bất cứ thứ gì muốn ăn, mặc bất cứ thứ gì muốn mặc”, bà nhớ lại.

Khi đó Hồng Kông vẫn là thuộc địa của Anh, Zhang có cơ hội sang Anh học tập. Ban đầu bà đã bị sốc và sợ hãi vì cô đơn và không biết tiếng. Sau này, bà làm thêm trong 1 cửa hàng bán đồ ăn nhẹ do 1 cặp đôi người gốc Hoa làm chủ. Sau khi lấy bằng cử nhân kinh tế tại ĐH Sussex và thạc sĩ phát triển kinh tế từ Cambridge bà vào làm việc tại Goldman Sachs London, rồi chuyển sang Hồng Kông và New York, sau đó bà quay về Trung Quốc.

Năm 1995, Zhang Xin thành lập công ty bất động sản Hongshi (sau này đổi tên thành SOHO China) cùng với chồng. Zhang được mệnh danh là “nữ doanh nhân kiến tạo thành phố Bắc Kinh” bởi bà thường hợp tác với những kiến trúc sư nổi danh từ khắp nơi trên thế giới để xây loạt tòa nhà khác biệt và nổi bật giữa “rừng cao ốc” tại Bắc Kinh.

Một trong những công trình nổi tiếng của bà gồm tòa nhà cong Galaxy SOHO do kiến trúc sư lừng danh Zaha Hadid thiết kế và tháp văn phòng Wangjing SOHO. Zhang cũng nổi tiếng với dãy biệt thư Commune by the Great Wall nằm gần Vạn Lý Trường Thành, cách Bắc Kinh khoảng 70km về phía Bắc. Một số dự án khác của Zhang gồm khu dân cư và thương mại SOHO New Town ở phía đông Tháp China World Trade Center tại Bắc Kinh và Jianwai SOHO - khu tổ hợp 20 tòa tháp, vườn mái cùng 4 biệt thự.

Ngoài Trung Quốc, gia đình Zhang còn đầu tư tại New York với 600 triệu USD mua cổ phần tại Park Avenue Plaza năm 2011 và hợp tác với một công ty đầu tư 1 tỷ USD vào xây dựng văn phòng cho General Motors vào năm 2013.