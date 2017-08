Những quy tắc tối thiểu để trở thành hành khách lịch sự khi đi máy bay mà không phải ai cũng biết

Bạn muốn biết một người thực sự như thế nào? Hãy xem cách họ đối xử với bồi bàn, trò chuyện với bố mẹ và cả cách hành xử mỗi khi đi... máy bay.

Dịch vụ hàng không quả là một bước tiến thần kỳ của thế giới loài người. Trừ nhanh chóng, an toàn và thuận tiện thì việc có rất nhiều người cùng ngồi lại trong một không gian nhỏ bé đôi khi gây ra những phiền phức không đáng có.

1. Tuyệt đối không chen lấn khi xếp hàng check-in

Nếu có thể nhanh chóng lên chuyến bay và không cần mất thời gian chờ đợi kiểm tra an ninh ở sân bay thì thật tốt. Ai cũng có thể chạy đến chỗ nhân viên kiểm tra an ninh trình bày hoàn cảnh, lấy một lý do nào đó, kể khổ với vô vàn lý do để được kiểm tra trước, không phải chờ đợi.

Nhưng điều đó có nghĩa nhân viên kiểm tra an ninh bị đẩy vào tình thế khó xử. Nếu mềm lòng, đồng ý với vị khách xin được đặc cách, họ sẽ phải tránh né toàn bộ ánh mắt dò xét của các hành khác khác. Nếu không, họ sẽ thẳng thừng từ chối và ít nhiều cũng bị mất thời gian để tiếp những vị khách rắc rối như thế.

Nếu đang trong hoàn cảnh gấp gáp, hãy cố liên hệ với người có thể hỗ trợ. Nhưng tốt hơn hết là nên đến đúng giờ để làm thủ tục.

2. Tốt nhất hãy làm theo hướng dẫn của tiếp viên hàng không, đừng tranh cãi với họ

Hãy nghĩ về những áp lực họ phải đối mặt hàng ngày, hàng giờ và cả những vị khách khó tính, khó chiều. Có thể họ đang rất mệt mỏi, khó chịu bởi đã nhắc lại rất nhiều lần về những quy định trước khi máy bay cất cánh, nhưng nhiều hành khách vẫn cố tình ngó lơ, bỏ ngoài tai như: không thắt dây an toàn, không chuyển điện thoại di động về chế độ bay.

Vì thế, nếu có những lúc họ không thể nở nụ cười tươi tắn hoặc thoải mái tiếp nhận những yêu cầu mới từ hành khách khi tình trạng trên máy bay vẫn lộn xộn, thì cũng đừng đem những điều này quy chụp tiếp viên hàng không là thô lỗ, bất lịch sự.

Không bao giờ nên tranh cãi, gây gổ với tiếp viên hàng không, đặc biệt là khi máy bay sắp hạ cánh. Biến mình thành trung tâm của sự chú ý chỉ vì lý do tiêu cực nào đó không phải cách khôn ngoan khi đi máy bay.

3. Không nhờ người lạ trông đồ và ngược lại

Bạn cần đến nhà vệ sinh hoặc mua nước vì khát, thì cũng không nên nhờ người lạ trông hộ. Bởi những người trông bề ngoài có vẻ tử tế, nhưng không ai dám chắc là họ không khám phá túi đồ khi bạn vắng mặt.

Kể cả khi họ là người tốt bụng thật sự, thì bạn cũng đang đẩy họ vào tình huống khó xử. Bởi sẽ thế nào khi đang đứng trông đống đồ của bạn, thì họ được gọi tên vì chuyến bay của họ sắp cất cánh hay có chuyện khẩn cấp nào đó xảy ra?

Ngược lại, không nên cầm hộ giúp người khác khi đi qua kiểm soát an ninh, nguy cơ bị "vạ lây" luôn tiềm ẩn.

4. Bỏ qua những kẻ thô lỗ

Nếu ai đó có hành động không đẹp với bạn khi lên máy bay, hãy cố gắng tránh họ ra. Tranh luận với những người cố chấp chỉ càng khiến tình thế thêm hỗn loạn. Thời gian của chúng ta là như nhau, lại đang cùng một chuyến bay đến cùng một địa điểm.

Tốt nhất là tránh xa phiền toái.

5. Không nên yêu cầu thức ăn nóng trên máy bay

Trên máy bay, hành khách đừng trông đợi sẽ có món đồ ăn nóng sốt, bốc hơi nghi ngút được phục vụ tận bàn, kể cả những đồ ăn nhanh đậm mùi. Không gì “tàn nhẫn” hơn là mùi của dầu mỡ và gia vị trong không gian nhỏ, khép kín như máy bay. Thậm chí, nó còn khó chịu hơn cả mùi “xì hơi” nữa.

6. Không mang hành lý xách tay quá nặng

Nếu không thể nhấc túi xách, thì đừng mang lên máy bay vì nó không phải hành lý xách tay. Bạn có thể tiết kiệm được chút tiền ký gửi hành lý, nhưng lại gây ra nhiều phiền toái cho bản thân cũng như những người trên chuyến bay. Chẳng may, hành lý quá khổ mà bạn mang theo không để vừa hộc đồ hoặc gây tai nạn cho người khác thì quả là rắc rối.

7. Đổi chỗ cho những người đi cùng nhau khi có thể

Không có điều luật nào bắt buộc, nhưng xét về tình, bạn nên đổi chỗ cho những hành khách đi cùng nhau để họ ngồi gần nhau, đặc biệt trong trường hợp đó là người già, trẻ nhỏ hoặc người bị bệnh cần có người thân bên cạnh chăm sóc.

Nếu đó là đôi bạn trẻ, bạn cũng nên vui vẻ đổi chỗ cho họ trong trường hợp được yêu cầu. Biết đâu họ đang đi trăng mật, nhưng không thể đặt hai ghế ngồi cạnh nhau!?

8. Không tranh cãi để giành tay vịn ghế

Theo luật, ghế ngồi ở giữa có 2 tay vịn trong khi ghế ngồi ở cửa sổ và gần lối đi chỉ có một. Vì vậy, hãy tôn trọng luật, không tranh cãi để giành chỗ vịn tay để cùng tận hưởng chuyến đi trong hòa bình.

9. Có thể phản hồi với cha mẹ của những đứa trẻ ồn ào, nghịch ngợm

Bạn không được phép la hét, quát tháo giận giữ với đứa trẻ đang nhõng nhẽo, mè nheo. Vì trẻ con vẫn là trẻ con, nên chúng không thể kiểm soát các hành vi của bản thân. Nhưng cha mẹ của đứa trẻ là những đối tượng bạn có thể góp ý khi con cái họ gây phiền toái cho bạn.

10. Tự chịu trách nhiệm khi đang ngủ

Không nên đánh thức người ngồi bên cạnh để thông báo xe chở đồ uống đang tới. Bạn chỉ nên làm điều này khi cần đi vệ sinh hoặc họ mất kiểm soát khi ngủ như: ngáy quá to, gây ồn ào, ngồi lấn chỗ, xâm phạm vào không gian riêng tư của bạn trên máy bay, ngủ gật, dựa đầu lên vai bạn...

11. Không nửa đứng, nửa ngồi khi có người cần ra ngoài

Điều này sẽ khiến họ lúng túng vì phải tìm cách lách qua đôi chân bạn và cố hết sức không đụng chạm vào cơ thể bạn. Hãy đứng lên và bước ra ngoài lối đi để nhường đường cho họ.

12. Không vịn vào ghế khi di chuyển ở lối đi chung

Những người đồng hành trên chuyến bay không đáng bị kéo giật lại đằng sau mỗi khi bạn đứng dậy để đi đâu đó. Đừng sử dụng mặt sau của mỗi chiếc ghế để lấy đà đứng dậy hoặc di chuyển. Hành động này sẽ gây khó chịu cho người khác. Nếu bạn đeo chiếc balo to đùng lên máy bay, thì hãy bỏ balo xuống, cầm ở tay và mang theo bên mình. Bởi khi bạn quay đi quay lại, chiếc balo của bạn có thể va vào đầu vị khách nào đó.

13. Không uống quá nhiều rượu khi đi máy bay

Bạn có thể uống rượu, bia trên máy bay, nhưng hãy uống trong chừng mực. Đừng để mình bị say xỉn. Nếu không bạn sẽ trở thành tâm điểm của sự chỉ trích.

14. Duỗi chân vừa phải

Lối đi là của chung, bạn đừng nên chiếm dụng nó chỉ để có giấc ngủ thoải mái hơn. Nếu một mình bạn được thoải mái, thì nhiều người khác sẽ rất khó khăn mỗi khi di chuyển qua chỗ bạn.

15. Nếu phải "cho ra", hãy lồng 2 túi nôn rồi hãy sử dụng

Hỏi xin người xung quanh bạn túi nôn và bọc nó lại bằng nhiều lớp. Bởi túi nôn dù được thiết kế cho chỉ một mục đích, cũng có thể bị lỗi và không đáp ứng được nhu cầu trong thời khắc quan trọng. Nếu không muốn chịu đựng những ánh mắt dò xét, những cái nhăn mặt khó chịu, thì cẩn thận một chút vẫn hơn.

16. Không vội vàng, chen lấn khi xuống máy bay

Sau khi máy bay hạ cánh, không chỉ bạn mà rất nhiều người khác cũng đang nóng lòng được xuống máy bay, nhanh chóng về nhà. Nếu không có việc gì gấp gáp, thì hãy bình tĩnh chờ đợi, đừng chen lấn. Nhưng nếu bạn có chuyến bay tiếp nối thì hãy lịch sự nói với những hành khách khác để được nhường đường và đừng quên cảm ơn họ.

17. Tiền nào của nấy, đừng đòi hỏi nâng hạng ghế ngồi một cách vô lý

Bạn trả tiền cho vé phổ thông, thì sẽ nhận được những dịch vụ tương xứng với số tiền bỏ ra. Vì thế, yêu cầu sẽ không được đáp ứng khi bạn muốn hưởng chất lượng dịch vụ của khoang hạng nhất.

18. Chú ý đến việc ngả lưng ghế

Nếu người nào đó ngả lưng ghế đằng sau, bạn đừng nên than phiền, kêu ca vì ai cũng có quyền làm thế để thư giãn, nghỉ ngơi. Vì vậy, nếu hành khách ngồi trước bạn ngả ghế ra sau, hãy làm theo họ... trừ khi bạn đang ở hàng ghế cuối cùng. Tuy nhiên, trước nếu họ ngả ghế quá sâu, chiếm dụng nhiều vào khoảng không gian của bạn, thì hãy phản hồi, góp ý với họ. (Lưu ý: Chỉ có thể ngả ghế ra sau khi chuyến bay dài hơn 2 giờ và người ngồi sau bạn thấp hơn 1,8m).

Theo Thrillist