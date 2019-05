Những tên tuổi làm nên bản sắc Tuần lễ thiết kế nội thất Việt Nam 2019

Năm 2019, các đơn vị và cá nhân ngành thiết kế nội thất tại Việt Nam có cơ hội được tôn vinh ở quy mô quốc gia thông qua Giải thưởng thiết kế nội thất Việt Nam - Vmark 2019. Đây là một trong ba hoạt động nổi trội của VMARK Tuần lễ thiết kế nội thất Việt Nam 2019, được tổ chức bởi VDAS Hiệp hội thiết kế Việt Nam phối hợp cùng các Hiệp hội thiết kế nội thất quốc tế uy tín như IFI - Hiệp hội thiết kế nội thất quốc tế, APSDA - Châu Á Thái Bình Dương, JID - Nhật Bản, SIDS - Singapore, Nosigner - Nhật Bản, GDI - Korea, IDCS – Singapore, SCAD – đại học Hong Kong.

Với mục tiêu phát triển và nuôi dưỡng ngành công nghiệp thiết kế & sáng tạo Việt Nam thông qua các hoạt động kết nối cộng đồng, Tuần lễ với chủ đề "Creative Aspirations – Khởi nguồn sáng tạo" cho năm đầu tiên tổ chức như một mong muốn khơi nguồn, đặt nền tảng cho sự phát triển thường niên của sự kiện trong tương lai.

Giải thưởng Thiết kế nội thất Việt Nam Vmark 2019 được mở ra dành cho các nhà thiết kế nội ngoại thất, công ty thiết kế hoặc chủ đầu tư trong và ngoài nước đã sở hữu công trình thiết kế nội thất được hoàn thành tại Việt Nam mang tính sáng tạo, ứng dụng cao, có bản sắc riêng biệt, ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Sau 2 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 100 tác phẩm dự thi, trong đó nhiều tác phẩm hết sức ấn tượng về tính ứng dụng và sáng tạo.

Qua nhiều vòng chấm tuyển khắt khe từ Hội đồng giám khảo uy tín trong nước và quốc tế, Giải Thưởng Thiết kế nội thất Việt Nam Vmark 2019 đã tôn vinh 9 tác phẩm xuất sắc đạt giải Golden Award cho các hạng mục sau:

Giải thưởng Không gian Làm việc: 3M Office của ADP-architects ;YOLA Head Office của SOLID Co., Ltd. Giải thưởng Khu vực Cộng đồng: Dự án Eco Green quận 7 của công ty TTID; ISHCMC Secondary Library của OUT-2 DESIGN. Giải thưởng Thiết kế Khách sạn Đẳng cấp: Công trình Silk Path Grand resort & spa của Công ty Thiết kế tư vấn YC. Giải thưởng Thiết kế Nhà ở: Công trình Xi Penthouse của OUT-2 DESIGN ; Tiffany Topaz Villa của Công ty Thiết kế tư vấn YC. Giải thưởng Thiết kế Xanh: Nhà hàng Hải Sản phố Đà Nẵng của Hexagon JSC. Giải thưởng Thiết kế F&B: Công trình Ngon Asian House của Công ty Thiết kế tư vấn YC

VMark 2019 tôn vinh nhiều công trình độc đáo và sáng tạo

Đặc biệt, các giải thưởng đoạt giải cũng vinh dự nhận thêm 1 danh hiệu cao quý "VMARK - The Best of 2019 Design". Đây được xem như một bảo chứng cho thương hiệu chất lượng cao trong lĩnh vực thiết kế ứng dụng sáng tạo mang tầm cỡ quốc gia.

Ông Hồ Tấn Dương, Phó Chủ tịch Hiệp hội thiết kế Việt Nam, Trưởng văn phòng phía Nam, trưởng Ban tổ chức chia sẻ: "Ngành thiết kế nội thất tại Việt Nam đang là một dòng chảy ngày càng mạnh mẽ. Hiệp hội thiết kế Việt Nam tổ chức VMARK Interior Design Week 2019 với mong muốn tạo nên những "cơn sóng" kích thích sự phát triển và tạo nên bản sắc riêng biệt của ngành thiết kế nội thất Việt.

Chúng tôi chân thành cám ơn sự quan tâm của cộng đồng cũng như sự ủng hộ của các nhà tài trợ OKAMURA, HAFELE, DOMINION, BLUM, SAINT GOBAIN, TCL và cùng nhiều nhà tài trợ khác trong suốt quá trình thực hiện hoạt động này. Ban tổ chức tin rằng Giải thưởng VMARK và đêm Gala tôn vinh sẽ là động lực thúc đẩy và khuyến khích những nhà thiết kế cho ra đời các công trình ngày càng chất lượng, khẳng định thương hiệu ngành thiết kế nội thất Việt và tự tin bước ra thế giới".

Ông Hồ Tấn Dương, Trưởng Ban tổ chức VMark 2019

Với quy mô hoành tráng, địa điểm sang trọng bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, đêm Gala Tôn vinh tài năng VMARK Thiết kế nội thất Việt Nam 2019 không chỉ là dịp để đề cao sự đóng góp của những nhà thiết kế nội thất sáng tạo Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, mà còn là một cơ hội đặc biệt cho các doanh nghiệp hàng đầu quảng bá sản phẩm từ những chuyên gia, ban giám khảo giàu kinh nghiệm và uy tín nhất trong ngành.

Cũng trong khuôn khổ VMARK Tuần lễ thiết kế nội thất Việt Nam 2019 đã diễn ra hoạt động Triển lãm thiết kế nội thất và đặc biệt lần đầu tiên Diễn đàn thiết kế nội thất quốc tế được diễn ra tại Việt Nam với các tham luận từ 20 diễn giả quốc tế đến từ 10 quốc gia trên thế giới với cam kết tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển nền Thiết Kế Sáng Tạo tại Việt Nam với lễ ký kết 3 Hiệp hội Quốc tế Quốc tế IFI, APSDA & SIDS.

Chuỗi sự kiện VMARK diễn ra từ 17 – 20/5/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn là cột mốc đáng nhớ cho ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam hình thành bản sắc, được công nhận và phát triển bền vững, hoà nhập quốc tế.