Những tên tuổi lớn phía sau dự án The GoldView

Đây đều là các thương hiệu hàng đầu thế giới, được sử dụng trong các công trình phức hợp, khách sạn, căn hộ hạng sang. Bởi các thương hiệu này không chỉ khẳng định được chất lượng, mà còn thỏa mãn những yêu cầu khắt khe của khách hàng về tính thẩm mỹ độc đáo.

Trong đó, Hafele là thương hiệu hàng đầu về thiết bị bếp tại Đức. Các dòng sản phẩm của Hafele được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới với thiết kế sang trọng, mẫu mã tinh tế, có tính năng hoạt động vượt trội và thường được sử dụng trong các công trình hạng sang trên thế giới.

Bên cạnh đó, Simon (Tây Ban Nha) là thương hiệu thiết bị điện dẫn đầu về chất lượng, kiểu dáng thời thượng và giá cả. Các sản phẩm của Simon luôn đảm bảo tính thẩm mỹ cao, tối giảm trong lắp đặt, tôn vinh vẻ đẹp các công trình kiến trúc.

Cùng với những sản phẩm của các thương hiệu danh tiếng khác như hệ thống điều hòa không khí Misubishi, thiết bị điện Panasonic, thiết bị vệ sinh Toto (Nhật Bản) và Grohe (Đức), mỗi căn hộ tại The GoldView sẽ là một tác phẩm kiến trúc tinh tế, sang trọng mang đến cho các chủ nhân những trải nghiệm khác biệt.

Với sự góp mặt của các thương hiệu nổi tiếng, căn hộ The GoldView mang đến sự trải nghiệm khác biệt về chất lượng và thẩm mỹ cho khách hàng.

Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Phó Tổng Giám đốc TNR Holdings Việt Nam cho biết, tôn chỉ của công ty là luôn hướng đến việc hợp tác với đối tác uy tín, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực bất động sản để đảm bảo tính an toàn cao nhất, nâng cao chất lượng cuộc sống và làm nên những lợi thế cạnh tranh riêng cho các sản phẩm của TNR Holdings. “Tôi tin rằng, sự hợp tác với các thương hiệu nội thất danh tiếng lần này chắc chắn sẽ làm khách hàng hài lòng tuyệt đối khi ‘chọn mặt gửi vàng’ tại The GoldView”, bà Hiếu khẳng định.

Cũng nhân dịp này, TNR Holdings Việt Nam đã tổ chức buổi tham quan tầng điển hình tại công trường dự án The GoldView. Hầu hết các khách hàng tham gia sự kiện đều bày tỏ sự hài lòng về chất lượng các thiết bị nội thất cũng như tiến độ thi công dự án.

Là một trong những khách hàng đã mua căn hộ tại The GoldView, chị Anh Thư đến từ Quận 4, TP Hồ Chí Minh đã chia sẻ: “Ngay lần đầu tiên đến tham quan, tôi đã rất thích dự án này không chỉ vì vị trí đẹp, giá cả hợp lý mà điều quan trọng hơn hết đó là uy tín của thương hiệu TNR Holdings. Nay được chứng kiến tiến độ thi công và tận mắt thấy được các thiết bị nội thất căn hộ của mình trong tương lai, tôi càng tin rằng mình đã có quyết định sáng suốt khi đã lựa chọn The GoldView làm nơi an cư cho cả gia đình”.

Khu phức hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp The GoldView được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 2,3 ha, tại số 346 Bến Vân Đồn (quận 4) và có hai mặt tiền giáp sông Bến Nghé. Dự án nổi bật với hai tòa tháp cao 27 tầng và 33 tầng cung cấp cho thị trường tổng cộng 1.900 căn hộ.

Đặc biệt, dự án được tích hợp hàng loạt tiện ích cao cấp như trung tâm thương mại rộng hơn 18.000 m2; khu hồ bơi người lớn và trẻ em; khu vườn treo và đài phun nước rộng 750 m2; khu vui chơi vận động cho trẻ em; phòng đọc sách; phòng tập gym và yoga… phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi của cư dân.

Ngoài ra, The GoldView còn dành phần lớn diện tích khu tầng trệt để bố trí cây xanh cảnh quan và khu tập thể dục ngoài trời… Nhờ đó, mọi nhu cầu của cư dân đều được đáp ứng tối đa, nhanh chóng mà không cần phải bước chân ra bên ngoài tìm kiếm.

Dự án The GoldView sẽ chính thức bàn giao nhà vào Quý 4 năm 2017, theo đúng cam kết với khách hàng.

Hiện tại, cả hai tháp căn hộ của The GoldView đều đã được cất nóc và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Khu trung tâm thương mại quy mô 18.431 m2 cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào vận hành trước khi cư dân nhận nhà. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và chính thức bàn giao nhà vào Quý 4/2017, đúng theo tiến độ cam kết với khách hàng.

Với vị trí “vàng”, lối kiến trúc độc đáo cùng hệ thống tiện ích cao cấp, The GoldView vừa được IPA trao giải thưởng “Dự án căn hộ cao cấp tiêu biểu tại Việt Nam” năm 2017. Bên cạnh giải thưởng danh giá này, thông qua các đơn vị đối tác phân phối chiến lược dự án The GoldView như Thiên Bảo Land, TP Invest, Ocean Land, Hoàng Gia Real, việc hợp tác với các thương hiệu nội thất hàng đầu thế giới một lần nữa đã khẳng định quyết tâm của TNR Holdings về việc kiến tạo một không gian sống tiện nghi dành cho các chủ nhân tương lai.