Những thói quen hàng ngày bạn không nhận ra có thể rút ngắn cuộc sống của bạn

Ăn đêm

Theo nghiên cứu của Đại học Quốc gia Mexico ở Mexico City, bữa ăn đêm dù là ngọt hay mặn mà bạn không thể cưỡng lại có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim hoặc tiểu đường. Tác giả của công trình nghiên cứu Ruud Buijs cho biết: “Thói quen này làm tăng nguy cơ bệnh tim và bệnh đái tháo đường bởi vì nồng độ triglycerides cao sau bữa ăn tối của bạn sẽ tồn tại trong cơ thể vĩnh viễn. Triglycerides là những chất béo máu nguy hiểm tích tụ trong mô mỡ (chủ yếu ở bụng) và bạn không thể loại bỏ chúng một cách dễ dàng. Điều tốt nhất bạn nên làm là ăn càng ít càng tốt vào ban đêm và giữ khoảng 11 đến 12 giờ giữa bữa ăn tối của bạn và bữa ăn tiếp theo (ăn sáng)".

Thức khuya

Tất cả chúng ta đều biết những điều thú vị là thứ gây nghiện đối với con người, nhưng đừng để một bộ phim hoặc bất kỳ thứ hấp dẫn nào khác có thể cướp đi giấc ngủ quý giá của bạn.Trong một nghiên cứu mới đây, những người trẻ tuổi có chất lượng giấc ngủ kém sẽ mắc chứng mệt mỏi và ức chế biếng ăn. Theo bác sĩ Ilene M. Rosen, ngay cả một đêm ngủ mất cũng có thể gây buồn ngủ quá mức vào ngày hôm sau, làm cho bạn có nhiều nguy cơ bị tai nạn lao động. Thể trạng của người thiếu ngủ cũng tương tự như người say rượu, vì vậy những người này tuyệt đối không nên lái xe Học viện Y học chuyên nghiên cứu về giấc ngủ của Hoa Kỳ khuyến cáo rằng, người lớn nên ngủ ít nhất bảy tiếng để giữ sức khoẻ tốt và tinh thần luôn minh mẫn.

Ăn nhiều muối

Việc thêm muối vào tất cả mọi loại thức ăn có thể gây nguy hiểm cho sức khoẻ vì muối có thể làm hỏng trái tim hoặc thận của bạn. Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, thức ăn quá mặn gây ra 9,5% trường hợp tử vong trong tổng số người chết vì ăn kiêng. Nghiên cứu cho thấy 45,4% trường hợp tử vong do bệnh tim, đột quỵ và đái đường týp 2 có liên quan đến việc ăn quá nhiều hoặc quá ít trong số 10 nhóm thực phẩm.

Không dùng chỉ nha khoa

Nhiều người nhận thức được rằng bệnh nướu răng có thể làm tăng nguy cơ tử vong, nhưng ít người biết việc sử dụng chỉ nha khoa có thể làm tăng tuổi thọ của người khỏe mạnh lên 6 tuổi. Saul Pressner, nha sĩ tại thành phố New York cho biết: "Dùng chỉ nha khoa thường xuyên sẽ làm giảm lượng vi sinh vật trong miệng, do đó làm giảm tình trạng viêm đường miệng. Ngoài ra, chỉ nha khoa không làm xước và chảy máu lợi, do đó vi khuẩn và vi rút ít có cơ hội xâm nhập vào máu qua miệng”.

Cắn móng tay

Cắn móng tay là một thói quen cực kỳ xấu mà nhiều người mắc phải. Theo Adam Friedman, một phó giáo sư da liễu tại Trường Y khoa và Bệnh viện George Washington ở Washington DC, việc cắn móng có thể phát tán cả hai loại vi khuẩn đường miệng như eikenella corrodens hoặc các vi khuẩn da, thường là Streptococcus hay Staphylococcus. Những loại vi khuẩn này có thể sinh sôi nảy nở, gây ra chứng dị ứng paronychia (nhiễm trùng quanh móng), nhiễm trùng ngón tay hoặc thậm chí là nhiễm trùng sâu hơn liên quan đến cấu trúc ngón. Ở một môi trường thích hợp, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu và cuối cùng có thể gây ra nhiễm trùng máu và gây tử vong.