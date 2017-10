Những thực phẩm gây đau đầu bạn cần chú ý trong các bữa ăn hàng ngày

Mọi người thường đau đầu vì nhiều lý do khác nhau. Đôi khi cơn đau bị kích thích bởi những gì chúng ta ăn hoặc uống.

"Một số thực phẩm gây đau đầu có khi lại rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của bạn, ví dụ như sô cô la đen, pho mát già, thịt ướp muối và rượu, cũng như một vài chất phụ gia nhất định như MSG – monosodium glutamate và nitrit", Egilius Spierings, một nhà thần kinh học, giáo sư lâm sàng và làm giám đốc của chương trình The Headache & Face Pain tại Tufts Medical Center nói.

Tuy nhiên, một vài thực phẩm có thể gây đau đầu cho người này nhưng lại không ảnh hưởng đến người khác. Vì vậy, sẽ rất hữu ích nếu bạn biết thủ phạm là thực phẩm gây ra cơn đau đầu mà bạn phải chịu đựng vì như thế bạn sẽ tránh tốt hơn.

Hãy cẩn trọng với một số loại thực phẩm dưới đây vì chúng có thể là thủ phạm gây đau đầu cho bạn đấy:

Những thực phẩm chứa amin

Amin là hợp chất hữu cơ được tạo ra khi thế một hoặc nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử amoniac bằng một hoặc nhiều gốc hiđrocacbon. Các amin như histamine, tyramine và phenylethylamine... có thể gây nhức đầu ở một số người. Một số loại thực phẩm như cà chua, bơ và rau bina có chứa lượng histamine hoặc tyramine cao hơn rau củ thông thường. Sô cô la đen cũng chứa hàm lượng phenylethylamine khá cao.

Các loại amin sinh học nói chung có khá nhiều trong thực phẩm, chẳng hạn như trong quá trình lên men hoặc khi thực phẩm đang sinh trưởng, chín muồi hoặc bị hư hỏng. Điển hình là đồ uống có cồn, rau quả lên men (như dưa bắp cải), thịt nguội hoặc thịt chế biến sẵn, phô mai già, nước tương và một số loại cá, đặc biệt là chưa qua xử lý.

Tuy nhiên, hầu hết mọi người ăn những thực phẩm này mà không gặp phải vấn đề gì. Vincent Martin, giám đốc của Trung tâm Cincinnati Headache and Facial Pain Center cho biết: "Cơ thể người có các enzyme đặc thù trong ruột giúp phá vỡ các chất axit amin sinh học. Chỉ có một số người, hoạt động của các enzym bị giảm, ví dụ như hoạt động của diamine oxidase - một enzyme phá vỡ histamine bị giảm đáng kể trong nhóm người có triệu chứng bị đau nửa đầu, so với nhóm người bình thường".

Các hợp chất được gọi là amin hữu cơ, chẳng hạn như histamine, tyramine và phenylethylamine, có thể gây nhức đầu.

Đồ uống có cồn

Rượu là chất làm giãn mạch, nghĩa là nó làm cho mạch máu bị giãn nở. Tufts Spierings giải thích, khi các mạch máu trong não bị mở rộng, các sợi thần kinh quan chúng được kéo dài, dẫn đến kích hoạt các sợi thần kinh và có thể gây ra sự giải phóng các chất gây viêm và đau đầu. "Ngoài rượu, một số sản phẩm lên men trong đồ uống có cồn, chẳng hạn như whiskey, bia và rượu vang, có thể gây ra đau đầu, bởi cùng một lý do – làm giãn các mạch máu", Spierings cho biết

Một số người cho rằng rượu vang đỏ gây nhức đầu hơn rượu vang trắng là do nó có chất sulfites - được thêm vào như một chất bảo quản. Thực ra rượu vang trắng thường chứa nhiều sulfites hơn vang đỏ, ngoài ra còn chứa phenolic flavonoid. Tuy nhiên trong rượu vang đỏ có thể có nhiều histaminie gấp 200 lần so với rượu vang trắng, do vậy nó mới gây ra triệu chứng nhức đầu hơn.

Rượu là chất làm giãn mạch, nghĩa là nó làm cho mạch máu bị giãn nở.

Đồ uống chứa caffeine

"Caffeine là một hợp chất làm co mạch. Khi bạn dùng caffeine liên tục trong suốt một tuần, nó khiến các mạch bị co lại, và sau đó bạn ngừng uống vào cuối tuần, các mạch sẽ được hồi phục giãn mạch, và kết quả là gây ra đau đầu", Spierings nói.

Martin cho biết: "Những người từng có triệu chứng đau đầu có thể tiếp tục sử dụng các thức uống có chứa caffein, nhưng họ nên đảm bảo mức độ vừa phải (1 hoặc 2 tách cà phê) và duy trì một lịch trình thường xuyên. Nếu bạn không thể duy trì liều lượng và thời gian nhất quán, tốt nhất là bạn nên tránh việc uống cà phê".

Thực phẩm chứa gluten

Nhức đầu có thể là triệu chứng của bệnh celiac (bệnh do di truyền đòi hỏi phải loại bỏ hoàn toàn gluten, protein trong lúa mì, lúa mạch đen và lúa mạch thường). John Leung, Giám đốc Trung tâm Center for Food Related Diseases tại Tufts Medical Center và là giáo sư điều trị tại The Friedman School of Nutrition Science and Policy cho biết: "Cứ 5 người thì có khoảng 1 người mắc chứng bệnh celiac gây đau đầu. Nghiên cứu cũng cho thấy 57-71% bệnh nhân nhồi máu cơ tim cải thiện sức khoẻ hơn khi thực hiện chế độ ăn cắt giảm gluten".

Ông cho biết thêm, đau đầu cũng là một triệu chứng thường gặp ở những người có độ nhạy với gluten dù không mắc bệnh celiac và dị ứng với lúa mì.

Nhức đầu có thể là triệu chứng của bệnh celiac.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả mọi người bị nhức đầu thì đều phải loại bỏ gluten. "Nếu có những dấu hiệu rối loạn gluten, tốt nhất bạn hãy tìm đến các cơ sở xét nghiệm để làm rõ", Leung nói.

(Nguồn: Health, Huffingtonpost)