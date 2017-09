Nielsen công bố báo cáo mới nhất về thị trường sữa tươi: Vinamilk dẫn đầu thị trường, sản lượng sữa tươi mới đáp ứng một nửa nhu cầu cả nước

Sữa tươi nguyên chất chỉ mới đáp ứng gần một nửa nhu cầu thị trường

Theo Hiệp hội Sữa Việt Nam, hiện trên thị trường, sữa tươi nguyên chất chỉ mới đáp ứng gần một nửa nhu cầu thị trường. Nhu cầu sữa tươi dự báo sẽ còn tăng mạnh do mức bình quân tiêu thụ sữa ở Việt Nam mới chỉ đạt hơn 17 lít/người/năm, thấp hơn nhiều so với Thái Lan (35 lít/người/năm), Singapore (45 lít/người/năm). Do vậy, nguồn nguyên liệu sữa tươi sẽ là điểm tựa cho chiến lược cạnh tranh trong phân khúc này.

Ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cũng cho biết, sản lượng sữa hiện nay mới chỉ đáp ứng được 30 – 33% nhu cầu. Mỗi năm nước ta phải bỏ ra hàng tỷ USD để nhập khẩu sữa.

Nhận thức được tầm quan trọng của vùng nguyên liệu sữa tươi, nhiều doanh nghiệp đã chủ động xây dựng vùng nguyên liệu tại chỗ. Thị trường sữa những năm vừa qua đã chứng kiến sự tăng tốc xây dựng trang trại nuôi bò sữa của hàng loạt doanh nghiệp sữa lớn như Vinamilk, TH True Milk, Mộc Châu Milk…

Trong số đó, Vinamilk được xem là doanh nghiệp luôn dẫn đầu xu hướng về dinh dưỡng và sức khoẻ theo các chuẩn mực cao nhất của thế giới. Để đáp ứng nhu cầu, Vinamilk đã xây dựng hệ thống 10 trang trại đang hoạt động có quy mô lớn với toàn bộ bò giống nhập khẩu từ Úc, Mỹ, và New Zealand. Hệ thống trang trại Vinamilk trải dài khắp Việt Nam với nguồn nguyên liệu thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế từ khâu trồng cỏ, xây dựng chuồng trại, chế biến thức ăn cho bò đến quản lý thú y, môi trường xung quanh…

Hệ thống nhà máy, trang trại của Vinamilk.

Theo thống kê, hiện tổng đàn bò cung cấp sữa cho công ty là hơn 120.000 con với khoảng 750 tấn sữa tươi nguyên liệu để sản xuất ra trên 3 triệu ly sữa/ một ngày. Vinamilk cũng dự kiến đưa tổng đàn bò từ các trang trại và của các nông hộ lên khoảng 200.000 con vào năm 2020, với sản lượng nguyên liệu sữa dự kiến sẽ tăng lên hơn gấp đôi, lên 1500 - 1800 tấn/ngày đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu sữa thuần khiết dồi dào cho hàng triệu gia đình Việt Nam.

Theo ông Chinh, cách phát triển của Vinamilk là đi song song bằng cả 2 chân: “Mở một số trang trại làm giống công nghệ cao mà người dân không làm được để chủ động một phần sữa. Còn lại doanh nghiệp ký hợp đồng với dân để thu mua sữa. Doanh nghiệp đang thu mua sữa từ khoảng 120 ngàn con bò sữa trong dân”.

PGS.TS Hoàng Kim Giao, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam khẳng định, những năm gần đây thị trường chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam có sự tham gia của các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp. Đây là cơ hội tốt để phát triển ngành chăn nuôi bò sữa. Ông Giao nhận định: “Để phát triển ngành sữa bền vững thì cần song song 2 hướng”. Thứ nhất là để các doanh nghiệp lớn đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, sản xuất công nghiệp. Thứ hai là phát triển đàn bò sữa nông hộ vì đây là nguồn lực còn rất tiềm năng và hướng đến sự phát triển bền vững. Theo ông Giao, khi doanh nghiệp phát triển cùng các nông hộ quy mô lớn thì sẽ tạo ra được vùng nguyên liệu ổn định, vững chắc như cách mà Vinamilk đã làm.

Sữa tươi Vinamilk 100% dẫn đầu thị trường Việt Nam

Theo dữ liệu mới nhất được báo cáo bởi Nielsen (thông qua Dịch vụ đo lường Bán lẻ cho Ngành hàng Sữa nước từ tháng 01/2015 đến tháng 07/2017 cho phân khúc Sữa tươi trong ngành hàng Sữa nước trên thị trường Việt Nam), sản phẩm sữa tươi Vinamilk 100% của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - VNM) đứng đầu về cả sản lượng lẫn doanh số bán ra trong phân khúc nhóm các nhãn hiệu sữa tươi. Trong nhiều năm qua, Vinamilk luôn dẫn đầu thị trường với sản phẩm sữa tươi số 1 Việt Nam và nhiều sản phẩm dinh dưỡng chất lượng quốc tế.

Vinamilk cũng là những trang trại đầu tiên tại Đông Nam Á đạt chuẩn quốc tế Thực Hành Nông Nghiệp Tốt Toàn cầu (Global G.A.P.). Ngoài 13 nhà máy sản xuất sữa trải dài khắp Việt Nam, Vinamilk còn đầu tư xây dựng nhà máy sữa Angkor tại Campuchia (Vinamilk sở hữu 100%), nắm 22,8% cổ phần tại nhà máy sữa Miraka (New Zealand), sở hữu 100% cổ phần nhà máy Driftwood (Mỹ), đầu tư công ty con tại Ba Lan, mở văn phòng đại diện tại Thái Lan. Sản phẩm của Vinamilk hiện cũng có mặt ở hơn 40 nước trên thế giới, như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Đông, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Canada, Mỹ, Úc...

Không chỉ tập trung cho các sản phẩm quen thuộc trên thị trường, nắm bắt xu hướng phát triển của thực phẩm organic cao cấp trên thế giới, Vinamilk đã tiên phong phát triển trang trại bò sữa organic Đà Lạt (khánh thành tháng 3/2017) đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ nghiêm ngặt của Châu Âu. Trang trại bò sữa organic tại Đà Lạt cũng là trang trại bò sữa organic đầu tiên tại Việt Nam đạt được tiêu chuẩn Organic Châu Âu do Tổ chức Control Union chứng nhận.

Với chiến lược phát triển bền vững, đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng cao để chủ động trong sản xuất, trang trại Vinamilk Organic Đà Lạt là một bước đi chiến lược để Vinamilk có thể đẩy mạnh phát triển dòng sản phẩm hữu cơ cao cấp theo tiêu chuẩn organic châu Âu ngay tại Việt Nam với giá cả hợp lý cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ra các nước trên thế giới.