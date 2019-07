Nỗi buồn ngắn chẳng tày gang: Chưa đầy 10 ngày, tỷ phú Bill Gates đã trở lại ngôi vị giàu thứ 2 thế giới

Sau chưa đầy 10 ngày "soán ngôi" Bill Gates để trở thành người giàu thứ hai thế giới, ông trùm hàng hiệu Bernard Arnault đã không thể giữ thành tích này được lâu hơn và lại rơi xuống vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng của Forbes. Nguyên nhân là vì giá cổ phiếu của tập đoàn hàng xa xỉ LVMH của tỷ phú người Pháp giảm. Trong khi đó, cổ phiếu Microsoft có xu hướng tăng mạnh và giúp Bill Gates trở lại vị trí thứ hai, sau ông chủ tập đoàn thương mại điện tử Amazon, Jeff Bezos.

Tài sản ròng của Arnault đã giảm từ 103,2 tỷ USD xuống còn 100,7 tỷ USD ngày 25/7, ít hơn khoảng 2,5 tỷ USD so với tuần trước. Cổ phiếu của LVMH, tập đoàn sở hữu các thương hiệu thời trang đình đám như Louis Vuitton, Christian Dior… đã giảm 1,7% trong tuần qua. Nhờ điều đó và sự tăng trưởng của giá cổ phiếu Microsoft, Bill Gates đã quay lại vị trí thứ hai với giá trị tài sản ròng tăng từ mức 102,9 tỷ USD vào tuần trước lên 104 tỷ USD ở thời điểm hiện tại.

Tuần trước đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2008 Bill Gates không phải là người giàu nhất hoặc giàu thứ hai thế giới.

Tỷ phú Bill Gates vừa lấy lại ngôi vị người giàu thứ 2 thế giới sau chưa đầy 10 ngày.

Jeff Bezos có tài sản khoảng 162,9 tỷ USD và ngay cả khi đạt thỏa thuận ly hôn và phân chia tài sản với vợ cũ là bà MacKenzie, CEO của Amazon vẫn sở hữu khối tài sản 124 tỷ USD và giữ vững thành tích là tỷ phú giàu nhất hành tinh. Còn Bill Gates, nếu không đóng góp nhiều cho quỹ từ thiện do mình thành lập thì nhiều khả năng giờ ông vẫn là người giàu nhất thế giới. Đến nay, vị tỷ phú này đã quyên góp hơn 35 tỷ USD cho quỹ Bill & Melinda Gates.



Một trong những lý do khiến cổ phiếu LVMH sụt giảm là vì liên quan đến kết quả kinh doanh nửa đầu 2019 mà tập đoàn công bố ngày 24/7. Doanh thu của LVMH tăng 15% lên 27,9 tỷ USD. Mặc dù vậy, lợi nhuận hoạt động của công ty tăng ít hơn so với kỳ vọng. Công ty báo cáo mức lợi nhuận 5,9 tỷ USD so với mức dự báo 6 tỷ USD của các nhà phân tích. Kinh doanh hàng thời trang và đồ da tiếp tục là mảng có doanh thu cao nhất của LVMH ở mức 11,6 tỷ USD, tăng 21% so với năm ngoái.

Trong một thông cáo báo chí, Arnaults cho biết: "Những kết quả này một lần nữa minh họa cho hiệu quả của chiến lược kinh doanh của chúng tôi. Chìa khóa thành công của LVMH là nhu cầu liên tục về chất lượng sản phẩm của người tiêu dùng và sự sáng tạo của đội ngũ nhân viên. Bên cạnh đó là tầm nhìn dài hạn và trách nhiệm trong mọi hành động của công ty.

2019 là một năm bận rộn đối với Arnault. Tuần trước, LVMH công bố một liên doanh với nhà thiết kế thời trang Stella McCartney. Trước đó vào tháng 4, công ty đã mua lại tập đoàn khách sạn và nhà hàng hạng sang Belmond với giá 3,2 tỷ USD. Hiện tỷ phú 70 tuổi kiểm soát khoảng một nửa LVMH có trụ sở tại Paris thông qua một công ty nắm giữ gia đình và cũng sở hữu 97% cổ phần của nhà mốt Christian Dior.

Theo thống kê của Forbes, từ năm 2001 đế nay, chỉ có 5 người trên thế giới từng đứng đầu hoặc vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng tỷ phú hàng năm của tạp chí này. Đó là Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Amancio Ortega và Carlos Slim Helu.