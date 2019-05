Nổi tiếng với văn hóa làm việc đầy áp lực nhưng người Nhật lại sống thọ nhất thế giới: Bí quyết chính là thói quen sinh hoạt giúp phòng ngừa bệnh tật, tăng thêm niềm vui sống

Nhật Bản vẫn là nước có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, duy trì liên tục trong 20 năm. Mặc dù nổi tiếng phải làm việc với áp lực cao, nhưng họ vẫn khỏe, sống thọ. Điều gì khiến cho người Nhật sống lâu như vậy? Câu trả lời nằm ở lối sống và thói quen ăn uống hàng ngày của người dân xứ mặt trời mọc.

Muốn sống thọ, sống khỏe như người Nhật, bạn cũng có thể áp dụng lối sống của họ để bảo vệ sức khỏe của gia đình và chính mình:

Thực đơn của người Nhật

Dù không phải một chuyên gia dinh dưỡng, nhưng chỉ cần quan sát bạn cũng có thể kết luận rằng người Nhật ăn nhiều thực phẩm tốt cho sức khỏe hơn những gì mà người Mỹ thường ăn. Mặc dù chế độ ăn uống không phải là lý do duy nhất để sống lâu, nhưng nó đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và bảo vệ bạn khỏi những loại bệnh nguy hiểm như bệnh tim mạch, huyết áp cao...

Nếu muốn sống lâu, bạn cần tránh bệnh tật và phải cảm thấy hạnh phúc, có lẽ là một thực đơn kiểu Nhật sẽ phù hợp với bạn bởi các lý do sau đây:

- Ăn nhiều cá và ít thịt đỏ: Người Nhật không ăn nhiều thịt đỏ. Thịt đỏ có nhiều cholesterol hơn cá, tăng nguy cơ các bệnh như tim mạch, đột quỵ, và nhiều bệnh khác. Ở Nhật, cá là loại “thịt” cơ bản trong bữa ăn. Họ cũng dùng cả dầu cá nữa, nó giúp giữ cholesterol trong máu ở mức thấp.

- Ít sữa, bơ và các sản phẩm từ sữa: Hầu hết người Nhật ít tiêu thụ đường sữa và họ không uống sữa cả đời. Dù sữa không đường rất tốt cho sức khỏe, nhưng hàm lượng chất béo và cholesterol có rất nhiều trong sữa có thể sẽ "giết" bạn từ từ. Người Nhật không uống nhiều sữa như vậy, về cơ bản họ tránh tất cả các thực phẩm có cholesterol.

- Ăn nhiều cơm: Cơm gạo, rất giàu dinh dưỡng và được coi là lương thực chính ở Nhật. Họ có nhiều giống gạo đặc biệt, chứa thành phần dinh dưỡng cao hơn gạo thường. Thậm chí nhiều người còn trộn thêm gạo lứt để bữa ăn trở nên tốt hơn cho sức khỏe.

- Ăn nhiều hạt đậu nành: Đậu phụ, giá đỗ rất giàu protein và giúp giảm bệnh tim mạch và huyết áp cao - hai thứ bệnh gây tử vong hàng đầu tại Mỹ. Sản phẩm từ đậu nành là lựa chọn hoàn hảo để thay thế thịt và sữa của người Nhật.

- Ăn nhiều rong biển: Rong biển có chứa nhiều Iodine và các dưỡng chất không thể có ở các thực phẩm khác. Chúng cũng có tác dụng ngăn ngừa ung thư hiệu quả.



- Ăn nhiều rau: Rau nên được coi là một phần quan trọng của mọi bữa ăn, chứ không phải là loại thực phẩm ăn kèm. Kiểu suy nghĩ: "Liệu mình có nên thêm chút rau với món thịt bò tối nay?” là sai lầm. Không ai có thể bàn cãi thêm về tác dụng của rau xanh đối với sức khỏe.

- Dùng những chiếc đĩa nhỏ hơn: Đây là một mẹo đánh lừa trên bàn ăn. Nếu bạn đang giảm cân, hãy cất những cái đĩa to đi. Đĩa nhỏ khiến cho chúng ta ăn ít hơn nhưng vẫn có cảm giác no đủ, người Nhật cũng vậy. Họ thường dùng các đĩa nhỏ để bày thức ăn. Không ăn quá no, nghĩa là sẽ giảm chất béo, giảm nguy cơ tim mạch, đột quỵ và các bệnh khác.

- Thưởng thức trà: Trong khi người Mỹ uống hàng tấn cà phê thì người Nhật tiêu thụ hàng tấn trà. Ở một mức độ nào đó, uống một tách trà có lẽ tốt cho sức khỏe hơn cà phê. Trà xanh có chứa nhiều chất chống oxy hóa và giúp hệ tiêu hóa phân giải chất béo tốt hơn.



- Năng lượng: Theo Greg O’Neill, giám đốc Viện quốc gia Mỹvề xã hội lão hóa, người Nhật chỉ nạp vào 1/3 lượng calo so với người Mỹ. Điều này có thể lý giải bằng thói quen ăn uống rất khác nhau giữa 2 đất nước này.

Chúng ta có thể làm gì để sống thọ như người Nhật? Ăn uống lành mạnh không phải lúc nào cũng đơn giản. Điều quan trọng nhất là giảm lượng thịt đỏ và chăm uống trà. Trà cũng có caffein như cafe, nhưng ít hơn và nhìn chung nó tốt cho sức khỏe hơn cà phê. Bên cạnh đó, hãy thực hiện những thói quen này để giúp cải thiện sức khỏe của bạn mỗi ngày:

Đi bộ, vận động nhiều hơn

Người Nhật không những ăn uống hợp lý, họ còn đứng và đi bộ nhiều hơn người Mỹ. Phần đông người Nhật đi bộ, hoặc đi tàu điện ngầm đến nơi làm việc (hoặc bất cứ đâu). Họ đứng và đi bộ rất nhiều trong một ngày.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ giữa thời gian bạn ngồi một ngày với việc giảm tuổi thọ. Với người Nhật, đứng và đi bộ là một nhu cầu hàng ngày. Nếu bạn muốn sống lâu, hãy thử đứng và đi bộ vài giờ mỗi ngày.

Lối sống sạch sẽ



Nhật Bản có lẽ là một trong những quốc gia sạch nhất trên thế giới. Nó dường như là một nỗi ám ảnh trong mọi trường hợp. Sống trong một ngôi nhà sạch sẽ, rửa tay, tắm thường xuyên sẽ giúp bạn tránh các loại bệnh tật và sống lâu hơn, đặc biệt với người già.

Coi trọng mối quan hệ gia đình và xã hội



Ở Nhật, người con cả thường sẽ chăm sóc bố mẹ khi về già. Các ông bố bà mẹ khi già sẽ sống với con cháu và giúp chăm lo việc nhà. Mặc dù ngày nay điều này có thay đổi đôi chút, nhưng vẫn được coi là một truyền thống ở Nhật.

Sống với các con và các cháu, bố mẹ già sẽ cảm thấy vui hơn, họ muốn sống lâu hơn. Hơn nữa, khi họ giúp con cháu việc trong nhà, nghĩa là họ cũng đang vận động. Chúng ta có thể thấy các cụ già ở Nhật rất nhanh nhẹn, và họ thường sống hơn một trăm tuổi.

Người Nhật cũng rất coi trọng việc giao tiếp xã hội. Trong môi trường doanh nghiệp ở Nhật, nhân viên thường tụ tập, cùng ăn uống sau giờ làm. Dù là uống nhiều rượu không tốt, nhưng nó giúp bạn tận hưởng cuộc sống với những người bạn của mình, vì vậy, nó lại trở thành có lợi với tuổi thọ của bạn.