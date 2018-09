[NÓNG] Báo Đức tiết lộ loạt chi tiết nội thất của 2 mẫu xe VinFast sắp trình làng tại Paris Motor Show

Ống xả

Trong teaser mới của mình, những chiếc xe VinFast được dựng hình 3D, với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, cặp đèn LED hẹp đặc trưng và cụm đèn hậu sinh động. Hệ thống ống xả của các mẫu này là loại đơn, với tấm trang trí hình thang ở mặt ngoài.

Bảng điều khiển trung tâm

VinFast không tiết lộ nhiều về các chi tiết kỹ thuật bên trong 2 mẫu xe này, nhưng sản phẩm của hãng sẽ có bảng điều khiển trung tâm gồm đồng hồ đo vòng tua và đồng hồ tốc độ mang hình tròn cổ điển, được đặt đối diện nhau với tiết diện khoảng 7 inch.

Vô lăng đa nhiệm

Chiếc xe của VinFast sẽ sở hữu vô lăng đa chức năng, mang tới cho người sử dụng trải nghiệm đầy đủ - hoàn toàn khác với những mẫu xe thường xuyên trong tình trạng cắt bớt tính năng nhằm giảm giá thành được nhập khẩu về Việt Nam trong suốt hàng thập kỷ qua.

Màn hình giải trí

Nằm giữa bảng điều khiển trung tâm là màn hình giải trí cảm ứng 10,5 inch. Theo tiết lộ của giám đốc thiết kế David Lyon, menu trong màn hình cảm ứng của VinFast sẽ có thiết kế đa sắc hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Hệ thống này cũng tương thích với các ứng dụng hỗ trợ lái xe như Android Auto và Apple Carplay. Trước đó, từ tháng 5/2018, Android Auto mới chính thức được hỗ trợ bởi 73 hãng sản xuất xe hơi, và dĩ nhiên sẽ không thể thiếu các tên tuổi lớn với các mẫu xe cao cấp như Audi, Ford, Mercedes-Benz hay Volvo.

Nội thất, loa và điều hòa của SUV

Chiếc SUV được thiết kế với 7 chỗ ngồi, đèn nội thất (Ambient light) vốn được cung cấp cho các dòng xe siêu sang được kỳ vọng sẽ làm tăng vẻ sang trọng và lung linh cho nội thất xe. Sản phẩm sẽ có bộ dàn gồm 9 loa tiêu chuẩn và hệ thống điều hòa 2 chiều. Nội thất xe được bao phủ bởi một lớp nhôm cao cấp kết hợp gỗ ốp tự nhiên.

Động cơ Sedan

Chiếc sedan có 2 cầu độc lập và hệ thống phanh làm mát tránh bó cứng. Ngoài ra, mẫu xe này còn có động cơ xăng 4 kỳ dung tích 2.0 đạt tiêu chuẩn Euro 5 cùng hộp số tự động 8 cấp.

Mức độ an toàn

Theo các chuyên gia của VinFast, hai mẫu xe của hãng đã được đánh giá 5 sao trong thử nghiệm an toàn va chạm của Asean NCAP.

ASEAN NCAP là viết tắt của ASEAN New Car Assessment Program - Ủy ban đánh giá xe khu vực Đông Nam Á. Các tiêu chuẩn của ASEAN NCAP được đánh giá từ 1 đến 5 sao, trong đó, xe càng xếp hạng cao thì càng được đánh giá là an toàn.

Theo quy định của ASEAN-NCAP, các mẫu xe được đánh giá đạt mức độ an toàn cao nhất phải thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: vượt qua bài thử nghiệm va chạm với số điểm từ 14 đến 16 cho hạng mục bảo vệ người lớn và trang bị an toàn tiêu chuẩn phải có hệ thống hỗ trợ cân bằng điện tử VSA, cảnh báo thắt dây an toàn cho người lái và hành khách phía trước.