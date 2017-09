[NÓNG] Đã bắt được 1 trong 2 tử tù vượt ngục tại Hải Dương

Theo Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) xác nhận là bắt được và hiện đang di lý về Hà Nội một trong hai tử tù bỏ trốn khỏi trại tạm giam T16 Bộ Công an (địa chỉ Thanh Oai, Hà Nội) là Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt", SN 1980, trú tại xóm 6 Thuỳ Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Đối tượng Lê Văn Thọ đã bị bắt giữ ở Hải Dương lúc17h30' hôm nay. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến trực tiếp chỉ huy việc vây bắt.

Chiều 16/9, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Bùi Ngọc Phi - Giám đốc công an tỉnh Hải Dương cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an tỉnh Hải Dương kết hợp với Bộ công an đã bắt được đối tượng Lê Văn Thọ khi đang đi cùng bạn gái trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Hiện, Cơ quan công an đang di lý đối tượng Thọ "sứt" về trụ sở, đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại thôn Lập Thạch, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Như chúng tôi đã thông tin, vào đêm 10/9, hai tử từ là Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ đã bỏ trốn khỏi trại tạm giam T16 Bộ Công an (có địa chỉ tại Thanh Oai, Hà Nội).

Đến sáng 11/9, cơ quan chức năng xác định các đối tượng xuất hiện ở khu vực xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, trại tạm giam đã báo cáo lên Bộ Công an để xin phương án truy tìm các phạm nhân nguy hiểm này.

Lãnh đạo Công an xã Yên Trung, huyện Thạch Thất cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội, Bộ Công an để tiến hành truy tìm hai đối tượng nói trên.

Vị này cũng cho biết, vào sáng 11/9, đối tượng Nguyễn Văn Tình đã về nhà một người thân ở địa bàn xã Yên Trung (huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) mượn chiếc xe máy nhãn hiệu Honda rồi sau đó bỏ trốn.