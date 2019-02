TT Trump vẫy tay từ Air Force One, lên siêu xe The Beast hướng về khách sạn JW Marriott

21:19 ngày 26/02/2019

Tổng thống Donald Trump bước xuống chuyên cơ Air Force One

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước ra từ chuyên cơ Air Force One (Ảnh: Tuấn Mark)

(Ảnh: Tuấn Mark)

Đón ông Trump tại chân máy bay có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng (Ảnh: Tuấn Mark)





Ông Trump bắt tay các đại biểu phái đoàn Việt Nam và Mỹ ra đón tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Tuấn Mark)

20:56 ngày 26/02/2019



Chuyên cơ Air Force One hạ cánh xuống sân bay Nội Bài

Chuyên cơ Air Force One hạ cánh tại sân bay Nội Bài ngày 26/2/2019 (Video: Kiên Nguyễn)

Chuyên cơ Air Force One chở tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào khoảng 20h50 tối 26/2.

(Ảnh: Tuấn Mark)

Thảm đỏ được trải dưới cầu thang của Air Force One, Đoàn Nghi lễ Quân đội vào vị trí chuẩn bị đón tổng thống Mỹ (Ảnh: Tuấn Mark)

Hai chuyên xa Cadillac One The Beast tiến đến vị trí thảm đỏ để đợi đón ông Trump (Ảnh: Tuấn Mark)

Nhiều quan chức Việt Nam và phái đoàn Mỹ có mặt tại chân máy bay đón tổng thống Trump (Ảnh: Tuấn Mark)

20:56 ngày 26/02/2019



Chuyên cơ Air Force One chở tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào khoảng 20h50 tối 26/2. (Ảnh: Tuấn Mark)

20:48 ngày 26/02/2019



Thắt chặt an ninh tại khách sạn JW Marriot

Tại khách sạn JW Marriot - địa điểm được cho là nơi ở của tổng thống Donald Trump và đoàn đại biểu Mỹ trong thời gian dự hội nghị thượng đỉnh Hà Nội, an ninh cũng được siết chặt. Đặc vụ Mỹ dắt chó nghiệp vụ kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện ra vào tại cửa khách sạn (Ảnh: Anh Tú)

Lực lượng CSGT TP. Hà Nội cũng tham gia hỗ trợ để bảo đảm an ninh tại khách sạn khi đoàn xe của tổng thống Trump về đến (Ảnh: Anh Tú)

Chó nghiệp vụ K9 của Mật vụ Mỹ đang kiểm tra khoang phía sau của một xe taxi (Ảnh: Anh Tú)

20:40 ngày 26/02/2019

Đặc vụ chống bắn tỉa Mỹ vào vị trí kiểm soát các điểm cao

Công việc của lính chống bắn tỉa, nhân viên mật vụ Mỹ rất thầm lặng, nhưng đóng vai trò quan trọng đối với sự an toàn của Tổng thống Mỹ (Ảnh: Tuấn Mark)

Lực lượng mật vụ chống bắn tỉa đóng vai trò vòng ngoài nhưng rất quan trọng với sự an toàn của Tổng thống. Ống nhòm là dụng cụ quan trọng giúp mật vụ Mỹ phát hiện những dấu vết bất thường từ áo ngụy trang, họng súng nấp ở cửa sổ hoặc nóc nhà (Ảnh: Tuấn Mark)

Ống nhòm chuyên dụng có tầm nhìn xa từ 2-5km, rất thuận tiện cho việc quan sát các dấu hiệu khả nghi (Ảnh: Tuấn Mark)

19:43 ngày 26/02/2019



Đặc vụ Mỹ dắt chó nghiệp vụ rà soát, siết chặt an ninh trước giờ đón Air Force One

Đặc vụ Mỹ dắt chó nghiệp vụ K9 bảo vệ an ninh trong sân bay Nội Bài trước giờ đón TT Trump (Video: Tuấn Mark)





Các đặc vụ Mỹ nhanh chóng triển khai hoạt động rà soát tại sân bay Nội Bài, nhằm bảo đảm an ninh trước khi chuyên cơ Air Force One hạ cánh (Ảnh: Tuấn Mark)

Air Force One bay qua quãng đường hơn 13.000 km trong 17 giờ bay liên tục không quá cảnh để đưa ông Trump đến Hà Nội dự hội nghị thượng đỉnh với chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Ông Kim đã đến Hà Nội từ sáng ngày 26 (Ảnh: Tuấn Mark)

Chó nghiệp vụ được các đặc vụ Mỹ huy động rà soát khu vực sân bay. Chó nghiệp vụ Mỹ chủ yếu là giống berger Đức và Bỉ, thuộc Đơn vị K9 của Mật vụ Mỹ. Lực lượng này sở hữu khoảng 75 chó nghiệp vụ, giá trị mỗi con vào khoảng 9.000 USD (Ảnh: Tuấn Mark)

Đặc vụ, chó nghiệp vụ là các thành phần không thể thiếu trong lực lượng an ninh tiền trạm, cũng như tháp tùng tổng thống Trump trong các chuyến công du (Ảnh: Tuấn Mark)

Đặc vụ Mỹ chuẩn bị hành trang từ xe đặc chủng, bắt đầu làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho đoàn tổng thống Trump (Ảnh: Tuấn Mark)

Trong các chuyến công du nước ngoài, ông chủ Nhà Trắng được đông đảo nhân viên từ Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) bảo vệ. Bên cạnh nhóm cận vệ thuộc Đơn vị Bảo vệ Tổng thống (PPD) tinh nhuệ, USSS còn có đơn vị "siêu mật vụ" trang bị vũ khí hạng nặng, sẵn sàng loại bỏ bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào đoàn xe tổng thống (Ảnh: Tuấn Mark)

19:31 ngày 26/02/2019

Đoàn xe Cadillac One The Beast đã tới sân bay Nội Bài

Khoảng 19h30 tối 26/2, hai chuyên xa Cadillac One The Beast của tổng thống Mỹ Donald Trump đã được hộ tống đến sân bay Nội Bài, chuẩn bị đón chuyên cơ Air Force One của ông Trump (Ảnh: Tuấn Mark)

Quốc kỳ Việt Nam và Mỹ đã được cắm trên mui The Beast, chiếc xe sẽ đưa tổng thống trở về khách sạn (Ảnh: Tuấn Mark)

Chuyên cơ của ông Trump dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài sau ít phút nữa (Ảnh: Tuấn Mark)