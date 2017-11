[NÓNG] Dàn xe của tổng thống Trump hộ tống siêu xe Cadillac One The Beast xuất hiện trên phố Đà Nẵng

Cùng được chuyển tới Đà Nẵng trong "chuyến hàng" ngày 8/11 của 3 vận tải cơ C-17 Mỹ còn có các xe ô tô khác của đoàn đại biểu Mỹ, cũng như các xe thuộc đoàn hộ tống của tổng thống Donald Trump tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Đoàn xe di chuyển dưới trời mưa mưa

Hai chiếc Cadillac One The Beast nối đuôi nhau đi trên đường phố Đà Nẵng

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Đà Nẵng vào ngày 10/11 để tham dự các sự kiện của Tuần lễ Cấp cao APEC

Dàn xe của Tổng thống Trump lăn bánh ở Đà Nẵng

Đây là lần đầu tiên ông Donald Trump thăm Việt Nam trong vai trò lãnh đạo nền kinh tế Mỹ, một thành viên APEC. Kết thúc các chương trình đa phương tại APEC, tổng thống Trump sẽ bay ra Hà Nội để tiến hành chuyến thăm Việt Nam cấp nhà nước.

Đoàn xe của Mỹ được lực lượng Cảnh sát giao thông hộ tống

Đoàn xe Cadillac One The Beast dừng lại ở một cây xăng để đổ nhiên liệu

Các xe tiếp tục di chuyển sau khi đổ nhiên liệu. Ngoài xe Cadillac The Beast, phía Mỹ cũng thuê thêm một số ôtô tại Đà Nẵng để phục vụ vận chuyển... Các xe này đều được kiểm tra an ninh, đảm bảo điều kiện về an toàn cháy nổ trước khi lưu thông.

Các chiến sĩ Cảnh sát giao thông của Việt Nam luôn có mặt để bảo đảm an ninh cho đoàn xe