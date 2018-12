Nóng như AFF Cup: Cuộc đối đầu giữa Na Uy và Thụy Điển trên sàn giao dịch ô tô

“Sân cỏ” 4.0 - Mua xe bằng một cú click chuột

Khi đời sống của người dân ngày càng được nâng cao thì nhu cầu sử dụng ô tô cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Năm 2015, sản lượng xe mới đến tay người tiêu dùng đạt đỉnh điểm với 350.000 xe, gần gấp đôi so với mức 181.000 xe vào năm 2011. Và năm 2017 gần nhất, thị trường chốt doanh số với 273.000 xe. Theo số liệu của tổng cục thống kê Việt Nam, tỷ lệ hộ gia đình sở hữu ô tô trong nước chỉ khoảng 4-5%, rất thấp nếu so với các quốc gia láng giềng như Philippines (53%), Indonesia (54%) và Malaysia (93%). Do đó, tiềm lực thị trường ô tô Việt Nam còn rất rộng lớn và hứa hẹn nhiều khả năng bùng nổ thời gian tới.

Không chỉ riêng ô tô mới, thị trường mua bán xe cũ cũng sôi động không kém trong suốt thời gian qua. Khi hiện nay rất nhiều khách hàng có nhu cầu mua sắm ô tô phục vụ nhu cầu đi lại không có khả năng tài chính để “tậu” một chiếc xe hoàn toàn mới, thì một chiếc xe đã qua sử dụng với giá chỉ bằng một nửa giá xe mới với chất lượng như mới và được hỗ trợ trả góp tầm 10 triệu/ tháng là một lựa chọn tối ưu.

Do đó, thị trường ô tô Việt Nam ngày càng trở nên sôi động hơn với nhiều dịch vụ được “sinh ra” nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm ô tô cũ của người tiêu dùng. Trong đó, ngoài những salon xe cũ theo kiểu truyền thống, hàng loạt loại hình kinh doanh ô tô cũ phát triển dựa trên nền tảng thương mại điện tử được ra đời. Khởi đầu là các nền tảng diễn đàn forum đơn giản, nơi hội tụ cộng đồng những người mua bán ô tô. Dần dần, nhu cầu về những sàn mua bán chuyên nghiệp với nhiều công cụ hỗ trợ người dùng hơn, thúc đẩy sự ra mắt liên tiếp các nền tảng thương mại điện tử. Một số website uy tín có thể kể ra như: bonbanh.com, choxe.net, banxehoi.com, carmudi.vn…

Điểm chung của các sàn mua bán ô tô trực tuyến là đều giúp người mua và người bán dễ dàng tìm thấy nhau cũng như tiếp cận nhanh nhất. Có thể nói, ở những sàn mua bán online, khách hàng có thể mua/bán xe cũ chỉ với một cú click chuột.

Khi “bàn thắng” không chỉ đến từ công nghệ

Gần đây, Chotot.com - Sàn giao dịch, mua bán được hậu thuẫn bởi “đại gia” Telenor đến từ Na Uy vừa tung ra chiến dịch truyền thông mua bán ô tô với hàng loạt quảng cáo hấp dẫn với tiêu chí “Dễ tìm - Dễ mua” và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ đông đảo khách hàng Việt.

Vốn sở hữu lượng truy cập cao do có nhiều mảng kinh doanh khác nhau: bất động sản, xe cộ, nội thất, điện tử, giải trí...nên sau chiến dịch truyền thông mảng xe ô tô vừa tung ra mới đây, Chợ tốt lại thêm lần nữa khẳng định vị thế của mình trên bảng xếp hạng những sàn giao dịch ô tô hàng đầu Việt Nam và ngày càng được nhiều khách hàng truy cập.

Mặc dù vậy, sản phẩm của công ty Na Uy vẫn chỉ loanh quanh với mô hình mua bán ô tô kiểu truyền thống, vẫn là những tin rao vặt, hình thức đẩy tin, tin đăng VIP… Có chăng chỉ là mở rộng và khai thác các gian hàng chuyên nghiệp với các giao diện thu hút. Nhìn chung, các sản phẩm chưa có nhiều đột phá và còn khá tương đồng với các đối thủ sừng sỏ như banxehoi.com, bonbanh.com hay choxe.net.

Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, sở hữu lượng truy cập cao từ khách hàng mua sắm xe ô tô giống như con dao hai lưỡi, vừa là điểm mạnh của Chợ Tốt, nhưng cũng chính là điểm yếu của sàn giao dịch này. Số lượng và chất lượng sẽ thật khó có thể tỷ lệ thuận với nhau. Và trong trường hợp khách hàng bán xe tại Chợ tốt cũng vậy. Với lượng truy cập rất lớn từ người tiêu dùng, thì rất khó để những khách hàng đăng bán xe có được một giao dịch thuận lợi và nhanh chóng.

Do thông tin người mua/bán xe được đăng tải thông tin công khai và không được xác thực nên khách hàng thường gặp phải “cò lái”. Người bán xe thì dễ bị ép giá, còn người mua thì không biết đâu là mẫu xe cũ chất lượng và liệu người bán xe có đáng tin cậy hay không?

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, sau khi “hụt hơi” vào giai đoạn giữa năm 2017 và chính thức quay trở lại thị trường Việt vào cuối năm ngoái với sự đầu tư lớn từ Công ty công nghệ Thụy điển Fram^ do cựu CEO Lazada Việt Nam - Christopher Beselin điều hành, Carmudi.vn đã chứng tỏ sức thu hút của mình nhờ phát triển nhiều phương thức đa dạng, phong phú hơn cho khách hàng. Mặc dù so với một số đối thủ lớn, lưu lượng truy cập của Carmudi chưa thể “sánh kịp”.

Tuy nhiên, sau khi quay trở lại thị trường, công ty này đã thay đổi nhiều chiến lược và mô hình kinh doanh, mới mẻ và phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng hơn. Ngoài khai thác các mảng rao vặt truyền thống, Carmudi Việt Nam đã tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh ô tô đã qua sử dụng với mô hình mua bán ô tô cũ đã qua kiểm định lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Đây là mô hình đã xuất hiện ở nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, có thể kể đến như KDV (Thụy Điển), Carsales (Úc), Icar (Malaysia) hay Uxin (Trung Quốc).

Nhân viên Carmudi sử dụng app kiểm định ô tô thông minh lần đầu có mặt tại Việt Nam.

Với mô hình mới này, Carmudi tiến hành kiểm tra những mẫu xe chính chủ đã qua sử dụng với trên 160 điểm kiểm định để chắc chắn rằng xe không bị đâm đụng, không bị thủy kích. Những mẫu xe vượt qua tất cả các tiêu chuẩn trên sẽ được Carmudi đảm bảo dựa trên kết quả kiểm định trong vòng 1 năm. Người bán và người mua đều thực hiện giao dịch trên tư cách cá nhân. Vì vậy, khách hàng mua/bán xe cũ hoàn toàn có thể yên tâm sẽ không phải gặp tình trạng “cò lái” ép giá. Hiện tại, những mẫu xe cũ đã qua kiểm định tại Carmudi đều có giá tốt hơn vài chục triệu đồng so với giá của “cò lái”, tùy theo từng mẫu xe.

Với mô hình mới của Carmudi, bên mua xe cũng như bên bán xe dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Không những vậy, với cách làm trên, hai bên mua bán chỉ qua 1 trung gian duy nhất là Carmudi. Từ đó, không chỉ người bán dễ dàng bán xe được giá, mà người mua cũng tiết kiệm được kha khá khi giá mua “phải chăng” hơn với một mẫu xe cũ được đảm bảo chất lượng. Đây chính là yếu tố then chốt giúp Carmudi khắc phục được nhược điểm chung của hầu hết các sàn mua bán xe, được nhắc đến ở trên, qua đó “ghi điểm” trong mắt khách hàng Việt nhờ mô hình mới hiện đại, minh bạch và thực tế.

Carmudi thu hút khách thưởng lãm tại VMS 2018.

Như vậy, có thể thấy, với sự đầu từ từ những “ông lớn” đến từ Bắc Âu, cả hai sàn mua bán Chợ Tốt và Carmudi đều đang mang lại cho khách hàng nhiều sự lựa chọn trong việc mua bán ô tô. Và rõ ràng, đằng sau cuộc chiến về công nghệ của những sàn mua bán này là cuộc chiến mới về sự sáng tạo và dám thay đổi. Sự đổi mới “hợp thời” sẽ giúp cho các sàn giao dịch ô tô trực tuyến có thêm sức mạnh để vùng dậy và trở nên nổi bật hơn so với các đối thủ. Và đương nhiên, càng nhiều mô hình mới đặc sắc và mới mẻ, khách hàng sẽ là những người hưởng lợi trong cuộc chiến “dài hơi” này, và thị trường ô tô chắc chắn sẽ ngày càng sôi động và thú vị.