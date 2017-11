Nóng: Nữ hành khách bị lái xe Uber hành hung liên tiếp bị "khủng bố tinh thần"

“Tôi khẳng định không có lời nói gây ức chế nào!”

Ngày 21-11, tức hai ngày sau sự việc chị Nguyễn Diệu Linh (SN 1978, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) bị lái xe Uber hành hung , đại diện Uber Việt Nam đã lên tiếng về sự việc.

Theo đó, nhà cung cấp dịch vụ nói trên khẳng định: “Sự việc xảy ra hết sức đáng tiếc và Uber hoàn toàn không khoan nhượng cho các hành vi bạo lực. Sau khi tìm hiểu sự việc, chúng tôi đã ngay lập tức chặn quyền truy cập của tài xế vào ứng dụng”.

Chị Linh đã có buổi trao đổi trực tiếp với lái xe Uber đánh mình để khẳng định thông tin cung cấp về sự việc là chuẩn xác

Cũng trong ngày 21-11, PV Báo ANTĐ tiếp tục làm việc với chị Linh để ghi nhận những diễn biến mới của sự việc.

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, chị Linh cho biết: “Tới thời điểm này, phía Uber vẫn chưa hề liên lạc lại với tôi, sau cuộc gọi hôm 20-11 để hỏi han tình hình và chưa đưa ra bất kỳ giải pháp xử lý nào”.

Sau khi thông tin được đăng tải, có luồng ý kiến cho rằng, chị Linh “hẳn là phải có lời nói, hành động nào gây ức chế nên mới khiến lái xe hành xử như vậy”. Tuy nhiên, trong buổi làm việc hôm 21-11, nạn nhân khẳng định không có chuyện đó.

“Tôi khẳng định bản thân hoàn toàn không có lời nói gây ức chế nào cả! Tôi chỉ nói duy nhất một câu ‘vấn đề không phải là tiền’, khi lái xe từ chối đưa tôi đến đúng địa chỉ mà tôi đã đặt trên ứng dụng và yêu cầu tôi xuống xe, tự đi bộ và không lấy tiền. Điều này được chính lái xe xác nhận trong clip mà tôi làm việc trực tiếp với anh ấy sau đó”, chị Linh bày tỏ.

Được biết, chị Linh hiện đang xin nghỉ phép vì rất mệt mỏi, và “vết bầm tím trên mặt ảnh hưởng tới việc giao tiếp của tôi với khách hàng, vì tôi làm việc trong lĩnh vực ngân hàng”, như lời chị Linh chia sẻ.

Nữ hành khách thiếu may mắn nói trên cho biết thêm: “Sáng ngày 21-11, tôi đã trình báo sự việc tới CAP Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), và họ đã tiếp nhận. Cho tới bây giờ, tôi vẫn không hề thay đổi quan điểm của mình so với lúc đầu. Đó là hãng Uber cần phải công khai xin lỗi tôi, để thể hiện trách nhiệm của họ với khách hàng. Tôi làm những điều này vì muốn các bên hành xử một cách văn minh, và khách hàng phải cảm thấy được bảo đảm an toàn khi dùng dịch vụ của họ. Cá nhân tôi không quan trọng việc bồi thường quy ra vật chất”.

Dưới đây là video clip chia sẻ của chị Linh với PV Báo ANTĐ hôm 21-11:

Sau cú đấm, là hàng loạt cuộc gọi “khủng bố tinh thần”

Một diễn biến rất đáng chú ý của sự việc lái xe Uber đấm “bầm mặt” hành khách là ngay trong buổi làm việc của chị Linh với PV Báo ANTĐ hôm 21-11, có rất nhiều cuộc gọi “khủng bố tinh thần” tới máy điện thoại của nữ hành khách này.

Cứ khoảng 30 giây tới 1 phút lại có cuộc gọi từ những số máy lạ gọi tới. Khi chị Linh nghe máy, đầu dây bên kia lần lượt là giọng của những nam giới khác nhau, với lời lẽ tục tĩu, lăng mạ và đe dọa.

Sau cú đấm, chị Linh tiếp tục phải nhận hàng loạt cuộc gọi khủng bố tinh thần

Trước sự chứng kiến trực tiếp của PV Báo ANTĐ, chị Linh liên tiếp phải nhận các lời chửi bới và cười cợt như “em ở đâu, để anh đến tát thêm vài cái”, “cho xin cái địa chỉ để đến hỏi thăm”, “đánh chết ** *** bây giờ”…

“Tôi rất mệt mỏi sau sự việc. Nhưng tôi không e ngại trước sự khủng bố tinh thần này, kể cả sau khi đã nhận một cú đấm rách miệng, sưng cằm. Tôi đã ghi nhận lại mọi lời đe dọa, lăng mạ mình để gửi thông tin lên cơ quan chức năng nhờ can thiệp. Tôi nghĩ bản thân mình chỉ là một phụ nữ, sự việc đã qua cũng không có gì phức tạp, nhưng phải chịu những điều không hay thế này thì thật sự là khó hiểu”, chị Linh bày tỏ.

PV Báo ANTĐ sẽ tiếp tục theo sát sự việc này, và ghi nhận ý kiến các bên liên quan để phản ánh đa chiều, khách quan và cập nhật.

Xem link gốc tại đây: