Nông sản vùng biên lại chết đứng!

So với giá gần 10.000 đồng/kg cùng kỳ năm ngoái thì mùa sắn năm nay giá rớt thảm hại. "Hơn 10.000 m2 sắn sau khi chăm sóc gần 5 tháng nay phải tốn thêm tiền mua thuốc trừ cỏ để phá bỏ vì cho những nơi nấu cơm từ thiện nhưng người ta không thèm nhổ".

Đó là lời tâm sự của ông Thân Hoàng Huỳnh - ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ông Huỳnh cho biết mình còn hơn 20.000 m2 sắn non chưa đến mùa thu hoạch, theo tình hình này chắc lại trắng tay.

Ông Huỳnh rơm rớm nước mắt chia sẻ: "Mỗi 1.000 m2 sắn chi phí trên dưới 10 triệu đồng, chưa kể chi phí nhân công của cả gia đình đổ vào đó. Với giá chưa tới 1.000 đồng/kg thì không đủ chi phí thuê người thu hoạch chứ đừng nói đến tiền lời".

Thương lái thu mua củ sắn loại tốt nhất chỉ với giá 1.100 đồng/kg

Một thương lái ở An Phú cho biết củ sắn loại tốt nhất có giá 1.100 đồng/kg. Nhưng những rẫy sắn ở xa đường lớn, chi phí vận chuyển cao thì không thể đến thu mua được.

Những ruộng sắn không bán được, nhà nông còn phải tốn thêm tiền mua thuốc trừ cỏ để xịt bỏ

Cùng cảnh ngộ với củ sắn, trái ổi ở huyện biên giới An Phú cũng thảm hại không kém.

Ông Trần Văn Đức có hơn 3.500 m2 canh tác ổi cho biết giá loại nông sản này hiện tại chỉ nằm ở mức 1.500-1.700 đồng/kg. Vườn ổi của ông sử dụng 4 lao động trong gia đình nhưng tiền thu hoạch không đủ chi phí bọc nilông để bao trái.

"Tôi bỏ lúa lên vườn trồng ổi vì cây lúa không có ăn, nay lên vườn cũng chết, thiệt hết đường làm ăn" - ông Đức ngậm ngùi nói.

Ổi cũng đang rớt giá thê thảm, còn 1.500-1.700 đồng/kg

Ông Trần Văn Trận ở xã Long Bình, huyện An Phú có 5.000 m2 đất canh tác ớt cho biết giá ớt rớt xuống còn 5.000-8.000 đồng/kg, tùy theo loại tốt xấu. Cùng kỳ năm trước, giá ớt ở mức 80.000-90.000 đồng/kg.

Ớt rớt giá thấp hơn 10 lần so với cùng kỳ năm trước

Một cán bộ ngành nông nghiệp của huyện An Phú cho rằng hàng loạt nông sản trên địa bàn huyện đang rớt giá mạnh là do người dân trồng quá nhiều, trong khi nhu cầu của thị trường thì không tăng.

Theo Lâm Long Hồ

Người lao động