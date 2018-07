Nông sản Yên Bái (CAP) báo lãi quý 2 gấp hơn 20 lần cùng kỳ, cổ phiếu tăng 40% từ đầu năm

CTCP Nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP: HNX) đã công bố kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2018 với những con số tích cực cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Theo đó, doanh thu trong kỳ của công ty đạt 138 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm các sản phẩm chủ lực của công ty như giấy đế, vàng mã, bã sắn khô đều vượt 50% kế hoạch năm.

Giá vốn hàng bán trong kỳ đạt 106 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ nhưng thấp hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu. Do đó, lợi nhuận gộp đạt 32 tỷ đồng, tăng 3 lần so với Q2/2017. Chi phí tài chính, chi phí bán hàng không chênh lệch nhiều giữa 2 kỳ. Sau khi trừ đi các loại chi phí và thuế, công ty ghi nhận LNST đạt 21,6 tỷ đồng, cao hơn 20 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kết 6 tháng đầu năm, nông sản Yên Bái ghi nhận doanh thu đạt 240 tỷ đồng, tương đương 75% kế hoạch năm. Lãi sau thuế của công ty đạt 32 tỷ đồng, vượt 68% so với con số mục tiêu là 19 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6, tổng tài sản của công ty ở mức 120 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm tới 93 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh gần 40 tỷ đồng so với đầu năm do trong kỳ công ty đẩy mạnh bán hàng và giảm được 41 tỷ đồng hàng tồn kho. Công ty không sử dụng nợ vay. Khoản nợ ngắn hạn giảm gần 18 tỷ đồng chủ yếu giảm ở phần phải trả người bán ngắn hạn và phải trả người lao động.Phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty đạt hơn 34 tỷ đồng.

Cổ phiếu CAP đã tăng giá gần 40% trong năm 2018 (tính đến hết ngày 18/7).