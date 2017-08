NOS: Sau kiểm toán lỗ tăng lên gần 100 tỷ đồng, bị kiểm toán lưu ý về khả năng hoạt động liên tục

CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (UPCoM: NOS) đã công bố BCTC giữa niên độ có soát xét.

Theo đó, so với con số trước kiểm toán thì thay vì lỗ ròng hơn 91 tỷ đồng thì NOS báo lỗ 98,8 tỷ đồng chủ yếu do ghi nhận khoản lỗ từ hoạt động liên doanh liên kết hơn 14 tỷ đồng trong khi tại báo cáo tự lập không có khoản lỗ này. Mặc dù khoản lỗ này đã thấp hơn rất nhiều so với con số 200 tỷ đồng cùng kỳ nhưng đã nâng lỗ lũy kế chưa phân phối tính đến 30/06/2017 của công ty lên đến gần 3.500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 3.200 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 845 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 2.150 tỷ đồng.

Tại phần ý kiến của đơn vị kiểm toán, kiểm toán cho rằng đối với giá trị thuần của khoản đầu tư gần 126 tỷ đồng vào Nosco Quảng Ninh và các công ty liên kết (vận tải Biển Bắc, sửa chữa tàu biển Nosco – Vinalines) đã được xác định trên số liệu chưa được kiểm toán.

Từ năm 2016 công ty đang ghi giảm giá trị khoản vay NHTMCP Đông Nam Á – chi nhánh Hải Phòng số tiền là 637 tỷ đồng tương ứng với giá trị còn lại của tàu Nosco Victory là tài sản đảm bảo cho khoản vay tại ngân hàng, tuy nhiên tại thời điểm kiểm toán viên vẫn chưa thu được đầy đủ các hồ sơ có liên quan đến việc xử lý khoản nợ vay này từ phía ngân hàng cho vay. Bên cạnh đó tài sản thế chấp là tàu Nosco Victory đã được Ngân hàng bán để thu hồi nợ gốc, do vậy, NOS không phải trích trước chi phí lãi vay đối với số dư còn lại của khoản nợ vay này. Tổng tiền lãi vay phải trích tính theo số dư tiền nợ vay còn phải trả là 14.2 tỷ đồng.

Đơn vị kiểm toán cũng nhấn mạnh việc tổng nợ phải trả của NOS đã lên đến 4.878,3 tỷ đồng, lỗ lũy kế gần 3.500 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 3.238 tỷ đồng. Khả năng hoạt động liên tục trong tương lai của Công ty phải phụ thuộc vào khả năng sinh lời trong tương lai và sự tiếp tục đầu tư vốn của các chủ sở hữu.

Được biết tại ĐHĐCĐ 2017, cổ đông đã thông qua việc đổi tên công ty thành CTCP Vận tải Biển Phương Đông, với tên viết tắt là NOSCO nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo hướng phát triển mới của công ty trong giai đoạn mới...NOS đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 87.5 tỷ đồng, giảm 43% so với năm 2016 và sẽ cố gắng hạn chế lỗ ở mức tối đa. Chia sẻ về hoạt động trong tương lai, công ty cho biết sẽ cố gắng phối hợp với các ngân hàng tìm cách xóa nợ, cơ cấu lại nợ, đồng thời bán tàu để cải thiện tình hình tài chính của Công ty, xóa lỗ lũy kế. Mới đây NOS còn thực hiện thay đổi tên miền Website và địa chỉ Email của Công ty, thay đổi con dấu công ty và thay đổi cả giấy chứng nhận kinh doanh.

NOS từng là một doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển có tên tuổi, tuy nhiên sự suy giảm của thị trường vận tải biển từ cuối năm 2008 đến nay đã khiến công ty gặp nhiều khó khăn. Giá cước sụt giảm đến 90%, nguồn hàng khan hiếm. Đội tàu rơi vào tình trạng nguồn thu không đủ bù đắp chi phí thiết yếu cho đội tàu như: tiền lương, bảo hiểm, nhiên liệu, vật tư, sửa chữa…Kết quả là NOS đã ngập trong nợ nần, thua lỗ suốt từ 2012 cho đến nay.