Novaland công bố chính thức dự án căn hộ hạng sang từ 6.000 USD/m2 tại trung tâm Quận 1

Tập đoàn Novaland cho biết, đây là một trong những dự án mới của tập đoàn được công bố trong tháng 10 này.

Có vị trí đắc địa tại nằm tại lõi trung tâm Quận 1, tại số 100 đường Cô Giang, P. Cô Giang, Q1, TP.HCM, dự án The Grand Manhattan sẽ được phát triển ở phân khúc hạng sang. The Grand Manhattan được lấy cảm hứng từ phong cách sống hiện đại, năngđộng của quận Manhattan, New York – trung tâm tài chính sầm uất nhất nước Mỹ và thế giới.

Vị trí dự án

Theo chủ đầu tư, The Grand Manhattan có quy mô lớn nổi bật với tổng diện tích khoảng14.000 m2. Dự án có loại căn hộ 02 và 03 phòng ngủ, mức giá trung bình từ 6.000 USD/m2. Dự án có đầy đủ các tiện ích nội khu hiện đại, cao cấp và tiện nghi gồm khu mua sắm và công viên tầng trệt; khu hồ bơi, BBQ, vườn cây và ghế thư giãn lưng trời,...trong đó, đặc biệt là khu cảnh quan rộng 4.200m2, rất hiếm có ở những khu "tấc đất tấc vàng" như Quận 1.

Các sản phẩm căn hộ bàn giaohoàn thiện cơ bản cùng thiết bị smarthome dự kiến vào quý IV/2021.

Khu căn hộ hạng sang này được thiết kế với các khối tháp mạnh mẽ, kiến trúc sang trọng, cùng kết hợp với đường nét sông nước mềm mại và tinh tế nhằm tạo nên sự thịnh vượng và uy phong của các cư dân trong tương lai.

Sau khi hoàn thành, The Grand Manhattan sẽ đáp ứng được nhu cầu sống cao cấp của giới thượng lưu và doanh nhân thành đạt trong nước và quốc tế.