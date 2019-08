Ngành du lịch Việt Nam đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, chỉ trong vòng 3 năm (2015-2018), tỷ lệ tăng trưởng trung bình liên tục đạt gần 30%/năm. Kết thúc năm 2018, Tổng Cục du lịch ước tính nguồn thu từ khách du lịch đạt hơn 26 tỷ USD, Việt Nam cũng được ghi nhận là điểm đến hàng đầu khu vực châu Á trong lễ trao giải của World Travel Awards. Dự kiến đến năm 2025, ngành du lịch sẽ thu về 45 tỷ USD, đóng góp 10% GDP cả nước.

Đà tăng trưởng của du lịch đã mở ra triển vọng lớn cho các loại hình bất động sản du lịch phát triển, trong đó có dòng sản phẩm second home. Đây là dòng sản phẩm vừa phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng thường xuyên vừa có thể đầu tư cho thuê lại trong thời gian không sử dụng.

Sở hữu biệt thự Tropicana chỉ từ 900 triệu

Theo Savills, Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để phát triển mô hình này. Tiền đề hình thành mô hình nghỉ dưỡng độc đáo này có thể kể đến là sự phát triển nhanh chóng của hệ thống giao thông đường hàng không, chính sách cấp visa theo hướng cởi mở, hệ thống hạ tầng hoàn thiện…; hay yếu tố khí hậu nhiều ngày nắng cùng đường bờ biển dài, nhiều danh lam thắng cảnh…

Được đánh giá là sản phẩm phù hợp với chính sách phát triển du lịch, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp đầu tư, nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách… không có gì ngạc nhiên khi trữ lượng sản phẩm second home đang tăng lên nhanh chóng. Theo số liệu khảo sát của Vnexpress, các nhà đầu tư đang kỳ vọng mức lợi nhuận từ 10-15% khi cho thuê ngôi nhà nghỉ dưỡng. Gần 75% người tham gia khảo sát thích second home đặt trong các khu tổ hợp nghỉ dưỡng ven biển, gần 90% mong muốn mua second home để vừa đầu tư cho thuê, vừa là địa điểm nghỉ dưỡng cho cả gia đình.

Một trong số những vùng đất chiến lược đang lọt vào tầm ngắm của các ông lớn BĐS hiện nay là khu vực Hồ Tràm (Bà Rịa-Vũng Tàu). Sở hữu vị trí địa lý thuận lợi với 30km đường bờ biển, hệ thống giao thông hạ tầng hoàn thiện, tiếp giáp với những khu vực phát triển kinh tế trọng điểm như TP. HCM, Đồng Nai…, khu vực này đang thu hút những siêu dự án với quy mô khủng.

Tham gia tại khu vực Hồ Tràm với Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Ho Tram, Novaland đang kỳ vọng hình thành nên một "thành phố du lịch mới" - một điểm đến đẳng cấp và sôi động cho du lịch Việt Nam, đồng thời mở ra nguồn lợi nhuận ổn định cho các nhà đầu tư dòng sản phẩm second home.

Nằm dọc trên cung đường ven biển kéo dài từ Bình Châu đến Lộc An, tổng diện tích hơn 1.000 hecta của NovaWorld Hồ Tràm được quy hoạch thành chuỗi các dự án với 10 giai đoạn phát triển, khai thác thế mạnh của thiên nhiên Hồ Tràm nguyên sơ, kết hợp hài hòa giữa địa thế rừng và biển liền kề.

Bãi biển Hồ Tràm từng lọt top các bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới do kênh truyền hình CNNGo của Mỹ bình chọn, đến nay vẫn bảo tồn được cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái biển đa dạng. Bên cạnh đó, khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu rộng hơn 11.000ha với thảm thực vật nguyên sinh phong phú, quý hiếm như gõ đỏ, gõ mật, kơ nia, cẩm lai Bà Rịa, giáng hương, bình linh nghệ, sơn đào… tạo nên cảnh sắc độc đáo hiếm có cho vùng đất này.

Chuỗi tiện ích quy mô lớn và đa dạng bao gồm: khu Safari - công viên thú hoang đã đầu tiên tại miền Nam Việt nam, hồ bơi nước mặn, hồ bơi thác nước, kênh đua thuyển Kayat, nông trại organic, quảng trường biển, các shophouse theo chủ đề làng thế giới, công viên chủ đề, công viên nước… sẽ không chỉ đáp ứng mọi nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình, mà còn tạo nên sức hút khó cưỡng với du khách trong nước và quốc tế.

Nằm trên cung đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Hồ Tràm được xem là khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế thuận lợi khi chỉ cách TP. HCM 90 phút, cách sân bay Long Thành 60 phút di chuyển. Dự án sân bay có tổng mức đầu tư 336.630 tỷ đồng này được dự kiến sẽ hoàn thành năm 2025 để đưa vào khai thác giai đoạn 1.

Hệ thống giao thông đường bộ liên vùng, xuyên vùng xung quanh khu vực Hồ Tràm cũng được đầu tư phát triển nhanh chóng. Cụ thể, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành được chuẩn bị đưa vào sử dụng sẽ kết nối toàn bộ khu vực miền Tây với Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự kiến đến năm 2030, hệ thống giao thông chất lượng cao kết nối khu du lịch quốc gia Long Hải - Phước Hải, Hồ Tràm - Bình Châu hoàn tất sẽ đưa Hồ Tràm trở thành điểm hẹn du lịch lớn của cả khu vực miền Nam. Ngoài ra, các dự án khác như tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, đường cao tốc Xuyên Á, sân bay lưỡng dụng Hồ Tràm, đường hầm xuyên biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu... đều hứa hẹn sẽ làm thay đổi bộ mặt du lịch cho khu vực theo hướng tích cực.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, ngành du lịch tỉnh đặt mục tiêu đến 2025 đạt 8.6 triệu lượt khách du lich, trong đó 1.4 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu 31,000 tỷ; tốc độ tăng trưởng từ 20 - 25%/ năm (giai đoạn 2020-2025).

Đối với huyện Xuyên Mộc, tỉnh cũng chỉ đạo sẽ ưu tiên đầu tư phát triển sản phẩm du lịch biển đạt đẳng cấp quốc tế gắn liền với cơ sở lưu trú, dịch vụ bổ sung đạt chất lượng cao để thu hút khách có mức chi tiêu cao. Các khu vực được chú trọng đầu tư gồm: Hồ Linh, Hồ Cốc, Hồ Tràm. Theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020-2030, quỹ đất dành riêng cho phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí tại Hồ Tràm là 5000ha. Với hàng loạt các công trình giao thông trọng điểm đang được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng sẽ kết nối Hồ Tràm với các khu vực, các tỉnh lân cận, từng bước đưa vùng đất này trở thành điểm đến hấp dẫn mới trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Để triển khai thành công mục tiêu phát triển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, Tập đoàn Novaland đã chủ trương hợp tác, liên kết với các đơn vị thiết kế quốc tế, các đơn vị quản lý, vận hành quốc tế uy tín.

Thực tế đã chứng minh, những sản phẩm bất động sản mang thương hiệu Novaland không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản mang đến nguồn lợi nhuận hấp dẫn và ổn định cho nhiều đối tượng khách hàng.

Biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố nghỉ dưỡng (second home) của chuỗi NovaWorld đang được giới đầu tư đánh giá là phương thức an toàn và sinh lợi lâu dài, vừa được tận hưởng các dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế theo mong muốn.

Đồng thời, trong bối cảnh Hồ Tràm với lợi thế về tự nhiên, hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, sẽ thu hút đông đảo các dòng khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng khi NovaWorld Ho Tram đi vào vận hành. Giới quản lý du lịch cũng kỳ vọng Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí này sẽ không chỉ trở thành điểm sáng trong ngành du lịch Việt mà còn là điểm đến mới ấn tượng tại khu vực Đông Nam Á.



Bài: Linh Trần Thiết kế: Hương Xuân Theo Trí Thức Trẻ