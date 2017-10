NSC (mẹ) báo lãi hơn 35 tỷ đồng trong quý 3/2017, tăng 13% so với cùng kỳ

CTCP Giống cây trồng Trung ương (mã chứng khoán: NSC) đã công bố BCTC quý 3 và 9 tháng đầu năm 2017 của công ty mẹ.

Theo đó doanh thu thuần đạt được 129 tỷ, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp tăng tới 44%, đạt gần 62 tỷ đồng nhưng do doanh thu tài chính giảm mạnh, đồng thời chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp đôi nên lợi nhuận sau thuế cuối cùng đạt 35,5 tỷ, chỉ tăng 13% so với quý 3/2016.

9 tháng đầu năm, doanh thu của NSC đạt gần 605 tỷ đồng - tăng 14% và lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng - chỉ tăng 2%.

Riêng về doanh thu từ hoạt động tài chính, khoản này chỉ đạt 7 tỷ, trong đó quý 3/2017 là 954 triệu, giảm mạnh khoảng 67% so với năm trước, do cổ tức lợi nhuận được chia 9 tháng đầu năm 2017 chỉ đạt 6,4 tỷ.

Tính đến cuối quý 3/2017, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của NSC (mẹ) đạt 217 tỷ đồng. Trước đó, NSC đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2016 với tỷ lệ thanh toán là 15%/ mệnh giá tương đương 1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng, tương ứng với số tiền cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu là 45,8 tỷ.

BCTC quý 3/2017