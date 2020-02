NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ đâm tử vong: Là một trong những giọng ca Opera số 1 Việt Nam, từng đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp

Vào đêm qua 18/2, NSƯT Vũ Mạnh Dũng đã bị anh vợ nghiện ma tuý đâm tử vong tại nhà riêng. Thông tin trên đã khiến gia đình, dư luận cũng như rất nhiều đồng nghiệp của anh bàng hoàng đau xót.

Anh Vũ Mạnh Dũng (SN 1978, ngụ đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đảm nhiệm vị trí Phó đoàn trưởng Đoàn ca kịch Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

Anh cũng là ca sĩ solist của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam; là giảng viên cộng tác Khoa Thanh nhạc – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Giảng viên cộng tác Khoa Thanh nhạc – Đại học VHNT Quân đội; Phó đoàn trưởng đoàn Hát nhà hát Nhạc vũ Kịch Việt Nam.

Hình ảnh nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng

Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng có tông giọng Nam trung (Bariton) - được xem là một trong những giọng ca Opera số 1 của Việt Nam hiện nay. Anh đã đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp của mình, những thành tựu của anh được tôn vinh và nhắc đến khá nhiều.

Năm 2000, nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng tốt nghiệp cử nhân sư phạm âm nhạc, Trường Cao đẳng sư phạm Nhạc Họa Trung ương.

Năm 2004, anh tốt nghiệp Cử nhân biểu diễn thanh nhạc, Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Năm 2009, anh tốt nghiệp xuất sắc Thạc sĩ Chuyên ngành Biểu diễn Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

NSƯT Vũ Mạnh Dũng từng đạt rất nhiều huy chương và giải thưởng như: Huy chương vàng bài hát "Người là niềm tin tất thắng" của nhạc sĩ Chu Minh, Hội diễn ngành giáo dục toàn quốc năm 2004; Đoạt giải Nhì cuộc thi hát "Thính phòng Nhạc kịch toàn quốc năm 2009"; Huy chương Vàng vai diễn Anh Hà trong vở Nhạc kịch Cô Sao của nhạc sỹ Đỗ Nhuận – Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc 2015; Cúp Vàng "Festival mùa xuân tháng tư 2016" tại Bình Nhưỡng – CHDCND Triều Tiên.

NSƯT Vũ Mạnh Dũng

Anh vào vai Papageno trong vở Opera "The Magic flute" của V.A.Mozart rất thành công, chiếm được cảm tình của đông đảo công chúng vào tháng 9/2006 và tháng 9/2007. Ngoài ra anh còn vào các vai chính như: Don Alfonso trong vở "Cosi fan tutte" V.A.Mozart; Porgy trong vở "Porgy and Bess" của Gershwin; Father’s Hưng trong vở "The Dream and Realthy" âm nhạc Gustav và Trần Mạnh Hùng công diễn tháng 5/2009; Colline trong vở "La Boheme" của Puccini; Vai Merlin phù thủy trong vở "Người đi qua thung lũng" Âm nhạc Pierre Oser. Vai vua Mikado trong vở Opera "Bamboo princess" dự án hợp tác văn hóa Việt Nam – Nhật Bản 01/2015 …

Anh đã từng hát solo trong các vở Thanh xướng kịch (Oratorio) như: "Chiếu dời đô" của Dzoãn Nho; "Ngàn năm nhớ về thuở ấy" của Đinh Quang Hợp; "Sắc sắc không không" của Đỗ Dũng; Giao hưởng số 9 của L.V.Beethoven; Giao hưởng "Đất nước" của Đặng Hữu Phúc; "Mesa Cdur" của V.A.Mozart; "Requiem" của Verdi và nhiều chương trình hòa nhạc lớn nhỏ.